 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 24.03.2024
20:09  Кровавый крокус. Террористические акты меняют русла истории.., - Александр Проханов
19:02  "Мы находимся в состоянии войн". Долгосрочные последствия теракта в "Крокусе", - Мих.Ростовский
19:00  Антимигрантские настроения в России усиливаются, - Н.Трушина
15:07  "Тысячи людей без света и тепла": удары возмездия погрузили Украину в хаос
13:00  Социальный разворот. Богатых в России попросят раскошелиться, - Юрий Алексеев
12:51  "Бродяги" из Азербайджана готовили покушение на руководство Кыргызстана (видео)
10:27  25 лет агрессии против Югославии: экспансия НАТО и глобальный контекст

09:16  Среди погибших в "Крокусе" были кыргызстанцы? - информация уточняется
08:30  Израильские танкисты расстреляли толпу безоружных палестинцев, ожидавшмх гумпомощи (19 убитых)
02:43  Какая сейсмоустойчивость у биолаборатории Пентагона в Алматы?
02:42  Из истории подрывной работы в советской Средней Азии и на Украине, - Дм.Нефедов
02:00  Большая геополитика: Новой России Старый Казахстан не интересен
01:00  "Союз МС-25" с первой белорусской космонавткой стартовал со второй попытки с Байконура
00:20  В одном из туалетов "Крокус Сити Холла" обнаружено 28 тел погибших
00:09  "РосПравозащита" верещит - смертную казнь к террористам применять нельзя
00:07  Одному из боевиков - парикмахеру Файзову из Иваново - при задержании отрезали ухо
00:02  Трагедия "Крокуса". Одного из террористов обезвредили заложники голыми руками
00:01  Украина должна быть признана террористическим государством. Заказчики теракта в "Крокусе" уже известны, - МК
Суббота, 23.03.2024
18:54  В 2023 уровень Каспийского моря продолжил стремительное падение
18:50  Американский выбор из двух зол. Ложь "байденомики" и иллюзии "трампизма", - С.Кожемякин
16:44  Новосибирск. Бойцы СВО благодарят за беспилотники землячество выходцев из Таджикистана
16:25  Онлайн: Путин обратился в россиянам после теракта в "Крокусе", 24 марта объявлен траур
16:19  Ташкент. Салим Абдувалиев ("Салимбай") приговорен к 6 годам колонии
16:01  Минобороны Туркменистана пытается остановить массовые увольнения офицеров
15:37  За терактом в "Крокус-сити" отсвечивают "уши" Киева и англосаксов? - ФСК
13:07  Террористы из "Крокуса" пытались прорваться на Украину и обезврежены в Брянской области. У одного изъят паспорт гражданина Таджикистана
12:25  "Новая нефть". Как страны Бенилюкса превращаются в "наркогосударства", - Ольга Кузнецова
12:24  Скрытая угроза: слабый доллар может лишить США статуса сверхдержавы
12:20  Тоннельная война: зачем контрабандисты роют "метро" в Центральной Азии, - Игорь Кармазин
10:53  Теракт в Москве. Опубликовал список установленных погибших (их уже более 115), все 4 террориста арестованы
09:43  Русский или российский. Есть ли проблема выбора, - Петр Акопов
08:53  80-летие МВФ: опасная "мутация" юбиляра, о которой сегодня почти не вспоминают, - В.Катасонов
08:51  Джихадисты - на службе режиму Зеленского, - Валерий Ильин
08:44  В чем лукавство "олимпийского перемирия", - Игорь Караулов
08:39  Почему СВО де-факто стала войной, - Геворг Мирзаян
08:35  ЕС и Великобритания пытаются ограничить влияние КНР на мировую финансово-экономическую систему, - Леонид Пастернак
08:29  Макрон хочет начать против России новую Крымскую войну, - Елена Караева
01:22  Зачем России такая "олимпиада"? - Виктория Никифорова
01:00  На границе России формируется государство-зомби. И это не Украина, - Кирилл Стрельников
00:44  Сын Болата Назарбаева незаконно строил ТРЦ в Астане
00:43  Казахстанские миротворцы приступили к самостоятельной миссии на Голанских высотах
00:34  Турецкие коммуникационные проекты могут составить конкуренцию МТК "Север – Юг", - Ю.Кузнецов
00:18  Чем опасны пакистанские удары по Афганистану, - Лариса Шашок
00:10  Костанайцы сообщают о многокилометровой очереди из Казахстана в Россию в пункте пропуска "Кайрак"
00:01  У принцессы Уэльской Кейт диагностирован рак. Тип опухоли не уточняется
Пятница, 22.03.2024
22:35  Кайрата Сатыбалдыулы (племянник Елбасы, генерал КНБ) снова будут судить. За "отмывание" криминальных денег
21:23  Обыкновенный нацизм: когда бездействие равно соучастию, - ФСК
20:34  Подмосковный "КрокусСити холл" атаковали террористы - 60 погибших, более 200 - ранено
20:16  В Монголии из-за аномальных морозов погибло почти 5 млн животных
14:38  "Ответочка за Белгород": ВКС РФ нанесли самый мощный за СВО массированный удар
14:36  Загадка дыры: виновата ли китайская скважина в алматинском землетрясении?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Тысячи людей без света и тепла": удары возмездия погрузили Украину в хаос
15:07 24.03.2024

Поражены аэродромы с военными самолетами и центры подготовки наемников

На Украине громко, а воздушная тревога звучит практически по всей стране. Утром в воскресенье ВС РФ провели массированную ракетную атаку, поразив многочисленные военные объекты на территории Незалежной. Особенно активно "плата за Крым" пришлась на Киев и западную часть страны. Под угрозой оказались Хмельницкая, Винницкая, Черкасская, Житомирская и другие области.

Поражены аэродромы с военными самолетами и центры подготовки наемников

По данным СМИ, ракеты ВС РФ маневрировали и хитро меняли траекторию, путая украинские системы ПВО. Отработали по объектам Незалежной также и "Герани".

Известно, что "Кинжал" и другие воздушные средства поражения достигли объекты в городе Стрый во Львовской области. Журналисты сообщают о более чем двадцати ударах, в том числе и пр центру подготовке иностранных наемников, расположенному в районе местного аэродрома. Речь идет о бывшей авиабазе "Стрый" (Львов 2) на окраине города, которая вполне могла использоваться в качестве стрельбища, а со спутниковых карт на территории объекта видна стоянка военной и инженерной техники.

По данным Telegram-каналов, аэродром готовился для размещения самолетов F-16, а на территории сохранились авиационные капониры времен СССР. Территория использовалась для хранения техники, боекомплекта, а также обучения личного состава. Украинцы активно пользовались аэродромом в связи с его близостью к западным странам и удаленностью от России. В этом же городе раньше базировался инженерной авиационный батальон ВСУ. Сообщается, что прилеты также пришлись по складам и энергетической инфраструктуре противника.

"В городе есть большое производство электрооборудования (принадлежит немцам). Сейчас вполне могли переоборудовать под военные нужды", - сообщает Telegram-канал Александра Семченко. По данным эксперта, целью мог стать центр радиоразведки и радиоконтроля (бывшего 16-го управления КГБ СССР).

– Сложно точно сказать, куда именно пришелся удар, но бахало ночью сильно, – рассказал "МК" местный житель Иван, – говорят, что все же по аэродрому ударили. Он раньше был заброшен, взлетная полоса даже заросла и покрылась трещинами, но в последнее время им занялись.

– Много ли объектов в городе используется для нужд украинской армии?

– Прямо напротив железнодорожной станции "Стрый-2" большая промзона с множеством производств, как действующих, так и полуживых. Раньше там делали известные в СССР автобусы ЛАЗ, а сейчас это закрытые территории с большим количеством ангаров и складов, в которых могут хранить что угодно. А еще в центре города большой вагоноремонтный завод, так что целей достаточно, а расслабляться местным нельзя.

Несколько мощных взрывов прогремело в центральных районах Киева. По словам мэра города Виталия Кличко, в столице сработали системы ПВО. Кличко призвал киевлян оставаться в убежищах.

ВСУ почти перестали пытаться переправиться на левобережье Днепра

Удар пришелся не только по западным, но и по южным регионам страны. БПЛА "Герань" повредили припортовую инфраструктуру на Дунае и в Одесской области. Сообщается о взрывах недалеко от поселка Вилково. Возможно, целью мог стать судоремонтный завод на реке Дунай. При этом местные Telegram-каналы рекомендуют жителям держаться подальше от военных и инфраструктурных объектов города.

"В городе нет света уже вторые сутки, а все дома темные, – рассказал "МК" житель Одессы Александр, – Фонари и светофоры вдоль дорог не работают, но и машин на улицах практически нет. А еще у людей есть проблемы с зарядкой телефонов. Одесса погрузилась во тьму, а коммунальщики говорят, что на графики можно даже не смотреть".

Под ударом оказался также украинский город Николаев. Как и во Львовской области, целью стал военный аэродром, который называется Мартыновка. По данным пророссийского подполья, уничтожено два украинских Су-24, а за попаданиями последовала детонация боеприпасов.

"Полные итоги удара не все известны, однако можно смело говорить о двух самолетах Су-24, переделанных под запуски иностранных ракет, и про большой склад авиационных ракет, взрыв на котором вызвал очень сильную детонацию, которую слышали и ощущали за 12 километров от аэродрома", – рассказал журналистам координатор подполья Николаева Сергей Лебедев. Возможно, что именно эти самолеты участвовали в атаке на Крым.

"Прилет. По картам направление Мешково-Погорелово. Может, чуть ближе к Николаеву, а может, и дальше. Далеко. Детонацию не слышно было. Гриб вырос у меня прямо на глазах", – отметил в социальных сетях один из местных жителей.

Непросто и в Кривом Роге. Поражены оказались объекты на территории исторического района города. Ситуация в Кривом Роге критическая, без тепла остались десятки тысяч человек. Некоторые больницы в городе оказались обесточены перешли на резервные источники электроэнергии за счет дизельных генераторов.

По данным украинских властей, после ударов в Кривом Роге и Николаеве повреждены тепловые и энергетические сети, а также линии электропередачи.

Авторы: ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711282020


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената посетил реабилитационный центр для детей с инвалидностью
- Олжас Бектенов поручил акиматам улучшать качество жизни сельчан: школы, больницы и доступ к воде
- Олжас Бектенов поручил завершить интеграцию налоговых и таможенных информационных систем до конца текущего года
- Пять лет тому назад
- Государственный советник встретился с руководителями фракций Мажилиса Парламента
- 380 адмпроизводств возбудили с начала года в РК за превышение торговой надбавки на социально значимые продукты питания и другие нарушения
- Президентству Касым-Жомарта Токаева исполняется 5 лет
- В Мажилисе обсудили актуальные вопросы развития пчеловодства
- Порядка 200 опорных школ НИШ планируют создать в районных центрах
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  