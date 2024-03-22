"Тысячи людей без света и тепла": удары возмездия погрузили Украину в хаос

15:07 24.03.2024

Поражены аэродромы с военными самолетами и центры подготовки наемников



На Украине громко, а воздушная тревога звучит практически по всей стране. Утром в воскресенье ВС РФ провели массированную ракетную атаку, поразив многочисленные военные объекты на территории Незалежной. Особенно активно "плата за Крым" пришлась на Киев и западную часть страны. Под угрозой оказались Хмельницкая, Винницкая, Черкасская, Житомирская и другие области.



Поражены аэродромы с военными самолетами и центры подготовки наемников



По данным СМИ, ракеты ВС РФ маневрировали и хитро меняли траекторию, путая украинские системы ПВО. Отработали по объектам Незалежной также и "Герани".



Известно, что "Кинжал" и другие воздушные средства поражения достигли объекты в городе Стрый во Львовской области. Журналисты сообщают о более чем двадцати ударах, в том числе и пр центру подготовке иностранных наемников, расположенному в районе местного аэродрома. Речь идет о бывшей авиабазе "Стрый" (Львов 2) на окраине города, которая вполне могла использоваться в качестве стрельбища, а со спутниковых карт на территории объекта видна стоянка военной и инженерной техники.



По данным Telegram-каналов, аэродром готовился для размещения самолетов F-16, а на территории сохранились авиационные капониры времен СССР. Территория использовалась для хранения техники, боекомплекта, а также обучения личного состава. Украинцы активно пользовались аэродромом в связи с его близостью к западным странам и удаленностью от России. В этом же городе раньше базировался инженерной авиационный батальон ВСУ. Сообщается, что прилеты также пришлись по складам и энергетической инфраструктуре противника.



"В городе есть большое производство электрооборудования (принадлежит немцам). Сейчас вполне могли переоборудовать под военные нужды", - сообщает Telegram-канал Александра Семченко. По данным эксперта, целью мог стать центр радиоразведки и радиоконтроля (бывшего 16-го управления КГБ СССР).



– Сложно точно сказать, куда именно пришелся удар, но бахало ночью сильно, – рассказал "МК" местный житель Иван, – говорят, что все же по аэродрому ударили. Он раньше был заброшен, взлетная полоса даже заросла и покрылась трещинами, но в последнее время им занялись.



– Много ли объектов в городе используется для нужд украинской армии?



– Прямо напротив железнодорожной станции "Стрый-2" большая промзона с множеством производств, как действующих, так и полуживых. Раньше там делали известные в СССР автобусы ЛАЗ, а сейчас это закрытые территории с большим количеством ангаров и складов, в которых могут хранить что угодно. А еще в центре города большой вагоноремонтный завод, так что целей достаточно, а расслабляться местным нельзя.



Несколько мощных взрывов прогремело в центральных районах Киева. По словам мэра города Виталия Кличко, в столице сработали системы ПВО. Кличко призвал киевлян оставаться в убежищах.



ВСУ почти перестали пытаться переправиться на левобережье Днепра



Удар пришелся не только по западным, но и по южным регионам страны. БПЛА "Герань" повредили припортовую инфраструктуру на Дунае и в Одесской области. Сообщается о взрывах недалеко от поселка Вилково. Возможно, целью мог стать судоремонтный завод на реке Дунай. При этом местные Telegram-каналы рекомендуют жителям держаться подальше от военных и инфраструктурных объектов города.



"В городе нет света уже вторые сутки, а все дома темные, – рассказал "МК" житель Одессы Александр, – Фонари и светофоры вдоль дорог не работают, но и машин на улицах практически нет. А еще у людей есть проблемы с зарядкой телефонов. Одесса погрузилась во тьму, а коммунальщики говорят, что на графики можно даже не смотреть".



Под ударом оказался также украинский город Николаев. Как и во Львовской области, целью стал военный аэродром, который называется Мартыновка. По данным пророссийского подполья, уничтожено два украинских Су-24, а за попаданиями последовала детонация боеприпасов.



"Полные итоги удара не все известны, однако можно смело говорить о двух самолетах Су-24, переделанных под запуски иностранных ракет, и про большой склад авиационных ракет, взрыв на котором вызвал очень сильную детонацию, которую слышали и ощущали за 12 километров от аэродрома", – рассказал журналистам координатор подполья Николаева Сергей Лебедев. Возможно, что именно эти самолеты участвовали в атаке на Крым.



"Прилет. По картам направление Мешково-Погорелово. Может, чуть ближе к Николаеву, а может, и дальше. Далеко. Детонацию не слышно было. Гриб вырос у меня прямо на глазах", – отметил в социальных сетях один из местных жителей.



Непросто и в Кривом Роге. Поражены оказались объекты на территории исторического района города. Ситуация в Кривом Роге критическая, без тепла остались десятки тысяч человек. Некоторые больницы в городе оказались обесточены перешли на резервные источники электроэнергии за счет дизельных генераторов.



По данным украинских властей, после ударов в Кривом Роге и Николаеве повреждены тепловые и энергетические сети, а также линии электропередачи.



Авторы: ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ