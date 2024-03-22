 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Антимигрантские настроения в России усиливаются, - Н.Трушина
19:00 24.03.2024

Названа угроза от антимигрантских настроений во власти: рецессия в экономике
Эксперты рассказали о последствиях ограничения на въезд гастарбайтеров из других стран

Ограничить въезд мигрантов в Россию на время проведения СВО для обеспечения внутренней безопасности предложил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Он указал, что пересекающие границу иностранцы из стран СНГ представляю угрозу даже для самих себя, так как автоматически становятся объектом интереса западных спецслужб, которые используют их для проведения терактов и дестабилизации обстановки внутри нашего государства. К чему может привести Россию предлагаемый запрет - в материале "МК".

Эксперты рассказали о последствиях ограничения на въезд гастарбайтеров из других стран

Депутат Шеремет подчеркнул, что с уважением относится к жителям других государств, которые едут в Россию с добрыми намерениями, однако некоторых из них используют вслепую, чтобы навредить россиянам. "Времени, чтобы разобраться, с какими намерениями въезжают люди, у нас, к сожалению, сегодня нет, так как все силы и средства направлены на защиту рубежей нашей страны, - пояснил он свою позицию. - Поэтому считаю, что на время проведения спецоперации мигранты должны исключить свои переезды в Россию".

По данным МВД, за 8 месяцев 2023 года (более свежих официальных данных пока нет) иностранцы получили 110,5 тыс. разрешений на работу в России, что почти на 20% больше, чем за тот же период 2022-го. Кроме того, с января по август 2023-го 2 млн человек имели патенты на трудовую деятельность в РФ, что почти на 4% больше, чем годом ранее. Но граждане Киргизии, Армении, Казахстана и Белоруссии могут работать без получения каких-либо разрешительных документов. "Точный подсчет числа мигрантов, которые работают на территории России вести сложно из-за разных условий трудовой деятельности и работы иностранцев без оформления патентов, - говорит профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. - Но это очень значительная часть рабочей силы - около 10%". Вклад иностранных граждан в экономику нашей страны - довольно существенный. Если оценить только фонд оплаты труда работников из Узбекистана, то он составит не менее 1 трлн рублей, из которых минимум половина останется внутри нашей страны и тратиться на покупку российских товаров и услуг, подчеркнул эксперт.

Если же реализовать предложение депутата, то это взвинтит стоимость рабочей силы, а простые граждане сразу ощутят последствия подобной инициативы на своих кошельках: инфляция будет разгонятся. "Считаю, подобное предложение крайне неуместным, оно чревато рецессией для экономики: стройки встанут, а стоимость такси вырастет в 3-4 раза", - продолжает разговор член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Запад пытается последовательно разжигать антимигрантские настроения, в нашей стране, хотя организаторами всех последних терактов - убийства Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, нападения на писателя Захара Прилепина и вот сейчас трагедии в "Крокусе" - были, скорее всего, украинские спецслужбы. Кроме того, наша страна в рамках ЕАЭС имеет подписанные договоры и определенные обязательства, так что реализация подобного предложения может вызвать и проблемы на международном уровне, считает аналитик.

По мнению директора Института социально-экономических исследований при Финуниверситете Алексея Зубца, если бы организаторы теракта в "Крокус сити холле" не нашли исполнителей среди таджиков, они могли бы найти их среди других национальностей, и даже среди оппозиционно настроенных русских людей. "Отмороженных нацистов - тех, кто воюет на стороне Украины - сейчас и среди русских найти можно, - подчеркнул ученый. - Выбор таджиков для организации терактов сделан еще и целью организации внутренних беспорядков - антитаджикских погромов, поскольку таджикская диаспора одна из крупнейших в России. Это многоходовочная политическая акция, рассчитанная ровно на тот эффект, о котором говорит сейчас депутат Госдумы: посеять в стране антимигрантские настроения". А это в свою очередь будет вызывать экстремизм среди мигрантов и россиян из мусульманских республик нашей страны, которых за границу уже никак не выслать. А громкие заявления парламентариев вольно или невольно могут раскручивать такую спираль насилия. Для того, чтобы Россия развивалась, ей необходимо каждый год привлекать на работу не менее 150 тыс. мигрантов. Президент РФ Владимир Путина в послании к Федеральному Собранию говорил, что наша страна должна стать четвертой экономикой мира, для чего необходимо обогнать Японию и развиваться с темпами роста ВВП в 3,5-4% в год. А если прекратить доступ рабочей силы с постсоветского пространства, то задачи по развитию экономики, поставленные президентом, окажутся просто невыполнимы. По словам Сафонова, занятость мигрантов в России имеет не только важное значение для нашей экономики, она позволяет обеспечивать социальную стабильность на наших границах в странах СНГ. А это лучшая профилактика для борьбы с экстремизмом: сытого работника не так-то просто склонить к политическим провокациям.

Авторы: НАТАЛИЯ ТРУШИНА

Источник - МК
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