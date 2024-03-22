 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Мы находимся в состоянии войн". Долгосрочные последствия теракта в "Крокусе", - Мих.Ростовский
19:02 24.03.2024

Долгосрочные последствия теракта в "Крокусе": самое тяжелое ждет Россию впереди
"Мы находимся в состоянии войн"

"Состояние отрицания" (State of Denial) - так называется одна из книг знаменитого американского журналиста Боба Вудворда о злоключениях США в Ираке во времена президентства Джорджа Буша-младшего. "Состояние отрицания" - так лучше всего можно охарактеризовать отношение Запада к тому, что сейчас происходит на Украине и вокруг Украины. Наш бывший соотечественник, а ныне известный американский военный аналитик Макс Бут в статье в The Washington Post: "Ничто не может быстрее лишить легитимности дело Украины, чем ее соучастие в терроризме". Правильные слова. Но вот то, что за ними следует, заставляет просто задохнуться от изумления: "Украина, как и Америка, это построенная на верховенстве закона демократия, которая делает все возможное, чтобы минимизировать потери среди гражданского населения от своих военных акций".

Тестируем "русский Google Docs": вот его главные функции
Правда, что ли? Допустим на секунду, что бросок террористов из "Крокуса" к украинской границе - это не их попытка воссоединиться со своими кураторами и заказчиками преступления, а следствие их плохого знания географии. Но что это меняет? Организованное Украиной убийство гражданской активистки Дарьи Дугиной - это, выходит, не акт терроризма? Организованный Украиной и вызвавший массовые жертвы среди гражданского населения подрыв Владлена Татарского - это тоже не акт терроризма? А не имеющие никакого военного смысла обстрелы Белгорода - это, получается, "минимизация жертв среди мирного населения"? Нет, все это осознанное отрицание реальности и политические игры на крови.

"Мы не должны терять фокус (на поддержке Украины. - "МК")" - это единственная реакция министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса на теракт в "Крокусе" стала на фоне соболезнований "российскому народу" прочих западных лидеров скорее исключением. Но это может считаться исключением скорее на риторическом уровне, а не на уровне реальной политики. Запад и дальше будет закрывать глаза и отказываться видеть активно применяемые Украиной террористические методы. Запад и дальше будет не строить свое видение реальности на фактах, а подгонять факты под желаемую версию реальности. Россия не может и не должна делать то же самое.

В своем обращении к российскому народу Владимир Путин заявил о попытке бегства террористов: "Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы". Обратите внимание на эту формулировку - "предварительные данные". А еще обратите внимание на другой пассаж из обращения президента: "Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю: мы установим и покараем каждого, кто стоял за спиной террористов". "Каждый", "кем бы они ни были" - снова мы видим эти же самые осторожные и ничего и никого не исключающие формулировки.

Террористическая группировка ИГИЛ запрещена в России вовсе не для того, чтобы портить жизнь авторам статей в СМИ, вынужденным каждый раз упоминать о факте запрета. В российских телеграм-каналах в эти черные дни часто можно встретить мнение, что ИГИЛ - это якобы "бумажный тигр", сдувшаяся контора, только на то и годная, чтобы в целях саморекламы брать на себя ответственность за организованные другими злодеяния. Факты говорят совсем о другом. Только в январе этого года около ста человек погибли в результате организованной ИГИЛ серии взрывов в Иране. Группировка ИГИЛ по-прежнему жива и по-прежнему является угрозой для всех тех, кто является в ее глазах врагами. Наша страна как была в этом "списке врагов" в 2015 году, когда ИГИЛ взорвала летевший из Египта российский гражданский самолет, так по-прежнему в нем и остается. Нельзя пытаться упрощать реальность. Если первостепенной для России в данный момент является угроза, исходящая от противника X, нельзя забывать о существовании противника У.

Этого требуют не только такие понятия, как правда и справедливость. Этого требуют интересы самосохранения и защиты страны. Россия вынуждена сейчас задавать самой себе вопросы: что делать? Как жить дальше? Как ответить и отомстить своим обидчикам? Вопросы простые. А вот простых ответов на них нет и быть не может. Отдельные простые решения, конечно, есть. Глава фракции "Единая Россия" в Государственной думе Владимир Васильев уже пообещал "проработать" вопрос о восстановлении в нашей стране смертной казни. Если результат этой "проработки" будет положительным, это точно будет поддержано большей часть общества. Россия не Норвегия, где убивший в 2011 году 77 человек Андерс Брейвик может жить в весьма и весьма комфортабельной тюрьме и при этом еще громко жаловаться на "негуманные" условия содержания.

Причиной отказа от применения смертной казни в России в ельцинские времена стала необходимость "следования европейским стандартам". Сейчас в нашей стране, если говорить о политике, понятие "европейские стандарты" относится скорее к разряду ругательств. Поэтому возвращение смертной казни больше ничего не сдерживает. Но вот сильно ли это будет способствовать предотвращению попыток новых террористических актов? Опыт других государств, к сожалению, не позволяет дать на этот вопрос однозначно положительный ответ.

ТЕРРОРИСТЫ ИЗ ИГИЛ ДАВНО ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ РОССИИ. В 2015 ГОДУ НЕГОДЯИ ВЗОРВАЛИ НАД СИНАЙСКИМ ПОЛУОСТРОВОМ ПАССАЖИРСКИЙ АВИАЛАЙНЕР, ЛЕТЕВШИЙ ИЗ ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.
ФОТО: EN.WIKIPEDIA.ORG
С реализмом надо относиться и к вопросу о "повышении и улучшении" мер безопасности. Все, что можно сделать, естественно, должно быть сделано. Но вот вам пример Израиля. Израиль, как знает каждый, кто в нем когда-нибудь побывал, это военизированное и, можно сказать, даже полицейское государство. Меры безопасности в этом государстве носят тотальный характер. Но это не помешало в прошлом октябре движению ХАМАС застать все местные спецслужбы врасплох и устроить целую серию террористических актов на всей территории страны. После того как в период правления Маргарет Тэтчер британские спецслужбы сорвали особо дерзкий террористический заговор со стороны Ирландской республиканской армии, эта группировка выступила с заявлением, смысл которого сводился к следующему тезису: везение должно сопутствовать вам всегда, а для нас достаточно, чтобы нам повезло только один раз. Чудовищно цинично - а еще, к несчастью, абсолютно верно.

Что там еще остается - из "очевидных" мер? Действия, направленные на регулирование миграции? О таких действиях гораздо легче громогласно заявить, чем что-то реально сделать. Давайте трезво оценим, что мы имеем. Совсем незадолго до теракта в "Крокусе" президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил в газетном интервью: "Мы находимся в состоянии войны… Каждый должен понимать это для своей внутренней мобилизации". Я бы так скорректировал слова рупора Кремля: мы находимся в состоянии войн. И ни одна из этих войн не будет выиграна легко, одной лихой кавалерийской атакой.

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711296120


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