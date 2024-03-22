 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 24.03.2024
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Суббота, 23.03.2024
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Кровавый крокус. Террористические акты меняют русла истории.., - Александр Проханов
20:09 24.03.2024

Кровавый крокус
война, в которую превращается Специальная военная операция, не имеет линии фронта
Александр Проханов

Веков запутанная чаща.

Полков безвременный поход.

Горит закат. Россия пьет

Свою отравленную чашу.

Снова русское горе, то, что "по свету шлялося, и на нас невзначай набрело". Крокус, весенний цветок, хлюпает кровью - цветок русского горя. Все русские раны от древних времен, от ордынских сабель, турецких ятаганов, тевтонских мечей, весь ужас нашествий польских рейтар, полков Наполеона, черных дивизий СС, кошмар "Норд-Оста", рыдания Беслана, все старые рубцы, все запекшиеся раны открылись и хлюпают, брызжут кровью.

Русь-матушка, облекись в черные одежды, поверх надень бронежилет, надвинь каску и из всех гаубиц, из всех "Солнцепеков", всеми "Аллигаторами", всем "Уралвагонзаводом", всеми "Калибрами" и "Цирконами" отомсти убийцам. Достань их в змеиных гнездах, секретных бункерах, в масонских ложах, в Бильдербергских клубах. Чтобы каждая кровинка убитого в Крокус Сити ребенка обрушила небоскребы Нью-Йорка, расплавила Эйфелеву башню, рассыпала на камни Кельнский собор, стерла в пыль Вестминстерское аббатство, и кровавый карлик Зеленский превратился в каплю липкого гноя.

Взрывы меняют русла рек, управляют потоками вод. Террористические акты меняют русла истории. После террористического акта в Крокус Сити ход русско-украинской войны претерпит изменение. В нем исчезнут условности, недоговоренности, туманные намеки на переговоры, на приостановку Специальной военной операции. Война на Украине превращается в войну возмездия. Буквы Z и V на броне отныне будут написаны кровью. Война на Украине завершится не раньше, чем русский танкист остановит свой танк перед Софией Киевской, выйдет из танка и припадет устами к золотой чудотворной фреске.

Когда с трибун призывают "Все для фронта, все для Победы", а потом, чуть покашляв, отправляются в дорогой ресторан насладиться средиземноморской кухней, тогда возникает ощущение огромной неправды. Война перехлестывает украино-российскую границу. Она двигается в глубь России. Она ужалила Белгород, Брянск, Воронеж. Она жалит города на Волге и на Волхове. Она страшно ужалила Москву - Крокус Сити. Это война для всех. Вся Россия разбитыми в кровь губами припадает к этой чаше и пьет ядовитый отвар.

Теракт в Крокус Сити послужит началом долгожданного очищения, в котором зачистке подлежат не только террористические ячейки, но и воры в министерствах и ведомствах, саботажники и предатели в оборонных структурах. Война, в которую превращается Специальная военная операция, не имеет линии фронта. Она перемещается в тыл. И победу будет праздновать не тот, кто разобьет больше электростанций, складов горючего или эшелонов с войсками и танками. Войну выиграет тот, кто выдержит страшное напряжение эпохи, давление кромешного ХХI века, который перемалывает немощных, безвольных и слабоумных и открывает дорогу в историю стоическим народам и могучим государствам, что дарованы Богом великим народом. Русские - великий народ. Среди кромешных исторических бурь и вселенских потопов его сберегает сокровенная вера в грядущее бесподобное царство, благодатное бытие, вера в страну, о которой мечтали языческие скоморохи, православные отцы-пустынники, бесподобные русские космисты, чародеи Золотого и Серебряного веков русской словесности, озаренные большевики, поднявшие Россию до космических высот.

У народов России есть великая мечта. Эту мечту народ защищает и отстаивает среди несчастий и тягот, непосильных другим народам. И сегодня, в час великих испытаний, мы, обожженные пожаром Крокус Сити, забрызганные женскими слезами и детской кровью, повторяем нашу священную триаду: "Один народ. Одна судьба. Одна Победа".

Источник - завтра
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