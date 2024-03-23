Статистические войны и инвестиционная привлекательность Китая

00:01 25.03.2024

деловая среда и макроэкономическая среда в Китае остаются на прежнем уровне



Константин Батанов



18 февраля 2024 года Государственное валютное управление Китая опубликовало отчет о платежном балансе за 2023 год. На основании приведенных там данных западные СМИ, в частности Wall Street Journal, Newsweek и другие, сообщили об оттоке иностранного капитала из Китая.



В репортажах отмечалось, что обязательства Китая по иностранным инвестициям в 2023 году составили 33 миллиарда долларов США, что на 80% меньше, чем в 2022 году, и на 90% меньше, чем в 2021 году.



Эта информация вызвала бурную реакцию по всему миру - западные аналитики стали заявлять, что Китай теряет свою привлекательность для иностранных инвесторов в силу экономических факторов. Кто-то пришел к выводу, что это результат последствий торговой войны и общего усложнения отношений с США.



Вообще надо сказать, что последние десять лет западные аналитики регулярно поднимают тему экономического коллапса Китая: дают мрачные прогнозы и даже иногда предсказывают Китаю судьбу СССР.



Китайские и некоторые иностранные эксперты стали пояснять, что на самом деле ситуация некритична: согласно данным Министерства торговли Китая, фактическое использование иностранного капитала Китаем в 2023 году составило 1133,9 млрд. юаней, что на 8% меньше, чем в 2022 году. Если считать в долларах - 163,3 млрд. долларов США, и тогда спад составляет 13,7%.



Однако отмечается, что при этом в течение прошлого года было создано 53766 новых предприятий с прямыми иностранными инвестициями, что на 39,7% больше, чем в 2022 году.



Страны, которые участвуют в реализации инициативы "Один пояс, один путь", инвестировали в Китай 122,1 млрд. юаней (снижение - 11,4%) или 17,6 млрд. долларов США (спад на 16,7%). Число новых предприятий с участием их инвестиций достигло 13649, увеличившись на 82,7%.



Одновременно в 2023 году возросли фактические инвестиции в Китай со стороны Франции (на 84%), Великобритании (81%), Нидерландов (31,5%), Швейцарии (21,4%) и Австралии (17,1%). Прямые инвестиции Германии в Китай увеличились на 4,3% и достигли 11,9 млрд. евро, что стало рекордным показателем в китайско-германских отношениях.



Китайские специалисты поясняют, что в отчете о платежном балансе Государственного валютного управления Китая речь шла об обязательствах по иностранным инвестициям, а не о фактическом использовании иностранного капитала. Фактическое использование имеет отношение к реальным проектам, а обязательства по иностранным инвестициям подразумевают инвестиции в акционерный капитал (включая новые инвестиции в акционерный капитал и реинвестирование прибыли) и задолженность дочерних предприятий (то есть займы от иностранных акционеров предприятий с иностранными инвестициями). Различные организации используют различные термины для оценки инвестиционной активности и привлекательности в зависимости от целей, которые перед ними стоят.



Например, Международный валютный фонд склонен использовать "обязательства по иностранным инвестициям", а Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) использует "фактическое использование иностранного капитала". Обязательства по иностранным инвестициям являются более сложным понятием, они подвержены влиянию самых разных факторов, в том числе изменению процентных ставок Федеральной резервной системы США.



При этом в целом экономическая ситуация в Китае неплохая. 29 февраля Государственное управление статистики КНР опубликовало отчет экономического и социального развития за 2023 год, согласно которому ВВП составил 126058,2 млрд. юаней, увеличившись на 5,2% по сравнению с предыдущим годом. ВВП на душу населения вырос на 5,4% до 89358 юаней.



Темпы экономического роста Китая значительно выше, чем у США (2,5%), Евросоюза (0,5%) и Японии (1,9%).



Другими словами, применение разных статистических методов приводит к различным результатам оценки инвестиционной привлекательности.



Однако Китай по причине высокой интегрированности в мировую экономику не может отказаться от методов, которые, по мнению китайских специалистов, дают неверную картину об экономике страны.



Если рассматривать ситуацию не с точки зрения статистики, а исходя из ежедневной практики, то можно предположить, что если бы ситуация в китайской экономике была бы действительно настолько плоха, что иностранные инвесторы вывели бы основную часть своих капиталовложений, то с большой долей вероятности мы бы это увидели в повседневной жизни, потому что Китай является крупнейшим в мире страной-производителем, и если позиции Китая в мировой экономике резко пошатнутся, то это станет катастрофой, которая затронет весь мир.



Поэтому можно сделать вывод о том, что деловая среда и макроэкономическая среда в Китае остаются на прежнем уровне. При этом характерной чертой последних лет является либерализация в области привлечения иностранных инвестиций - смягчаются требования относительно регистрации компаний с участием иностранного капитала, наполнения их уставным капиталом, возврат некоторых налогов и общее улучшение налогового режима.



В августе 2023 года Госсовет КНР (аналог Правительства) опубликовал "Предложения о дальнейшей оптимизации условий для иностранных инвестиций и усилению динамики по привлечению иностранных инвестиций", включающие в себя 59 мер.



Исходя из вышеприведенной информации, можно сделать несколько выводов.



Во-первых, западные страны ведут информационную войну против Китая в самых разных областях, пытаясь ухудшить его имидж в том числе в сфере системы международных экономических отношений.



Во-вторых, возможно, эти усилия имеют положительный эффект для транснациональных корпораций, но на фоне уменьшения общей суммы инвестиций фактически происходит рост числа проектов, это значит, что увеличивается численность участников сотрудничества со стороны малого и среднего бизнеса, особенно со стороны западных стран.



В-третьих, китайские власти стремятся сделать условия для иностранных предпринимателей, ведущих бизнес в Китае, более комфортными. Соответственно, российским участникам сотрудничества с Китаем целесообразно воспользоваться этой возможностью для более тесного взаимодействия с конечным китайским потребителем (в случае экспорта в Китай) или благоприятной бизнес-средой (если речь идет о производстве и закупках в Китае).