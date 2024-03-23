 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 25.03.2024
00:20  Севостьянов: теракт в "Крокусе" - это приговор всей миграционной политике последних десятилетий
00:18  После "Крокуса" Россия обязана измениться, - Александр Маслов
00:17  Как Запад пытается выгородить Украину после теракта в "Крокусе", - Геворг Мирзаян
00:13  Является ли Райым-Миллион королем кыргызского наркотрафика? - "ВечБишкек"
00:05  Как школьники-гардеробщики помогали людям покинуть "Крокус" во время теракта
00:01  Статистические войны и инвестиционная привлекательность Китая
Воскресенье, 24.03.2024
20:09  Кровавый крокус. Террористические акты меняют русла истории.., - Александр Проханов

19:02  "Мы находимся в состоянии войн". Долгосрочные последствия теракта в "Крокусе", - Мих.Ростовский
19:00  Антимигрантские настроения в России усиливаются, - Н.Трушина
15:07  "Тысячи людей без света и тепла": удары возмездия погрузили Украину в хаос
13:00  Социальный разворот. Богатых в России попросят раскошелиться, - Юрий Алексеев
12:51  "Бродяги" из Азербайджана готовили покушение на руководство Кыргызстана (видео)
10:27  25 лет агрессии против Югославии: экспансия НАТО и глобальный контекст
09:16  Среди погибших в "Крокусе" были кыргызстанцы? - информация уточняется
08:30  Израильские танкисты расстреляли толпу безоружных палестинцев, ожидавшмх гумпомощи (19 убитых)
02:43  Какая сейсмоустойчивость у биолаборатории Пентагона в Алматы?
02:42  Из истории подрывной работы в советской Средней Азии и на Украине, - Дм.Нефедов
02:00  Большая геополитика: Новой России Старый Казахстан не интересен
01:00  "Союз МС-25" с первой белорусской космонавткой стартовал со второй попытки с Байконура
00:20  В одном из туалетов "Крокус Сити Холла" обнаружено 28 тел погибших
00:09  "РосПравозащита" верещит - смертную казнь к террористам применять нельзя
00:07  Одному из боевиков - парикмахеру Файзову из Иваново - при задержании отрезали ухо
00:02  Трагедия "Крокуса". Одного из террористов обезвредили заложники голыми руками
00:01  Украина должна быть признана террористическим государством. Заказчики теракта в "Крокусе" уже известны, - МК
Суббота, 23.03.2024
18:54  В 2023 уровень Каспийского моря продолжил стремительное падение
18:50  Американский выбор из двух зол. Ложь "байденомики" и иллюзии "трампизма", - С.Кожемякин
16:44  Новосибирск. Бойцы СВО благодарят за беспилотники землячество выходцев из Таджикистана
16:25  Онлайн: Путин обратился в россиянам после теракта в "Крокусе", 24 марта объявлен траур
16:19  Ташкент. Салим Абдувалиев ("Салимбай") приговорен к 6 годам колонии
16:01  Минобороны Туркменистана пытается остановить массовые увольнения офицеров
15:37  За терактом в "Крокус-сити" отсвечивают "уши" Киева и англосаксов? - ФСК
13:07  Террористы из "Крокуса" пытались прорваться на Украину и обезврежены в Брянской области. У одного изъят паспорт гражданина Таджикистана
12:25  "Новая нефть". Как страны Бенилюкса превращаются в "наркогосударства", - Ольга Кузнецова
12:24  Скрытая угроза: слабый доллар может лишить США статуса сверхдержавы
12:20  Тоннельная война: зачем контрабандисты роют "метро" в Центральной Азии, - Игорь Кармазин
10:53  Теракт в Москве. Опубликовал список установленных погибших (их уже более 115), все 4 террориста арестованы
09:43  Русский или российский. Есть ли проблема выбора, - Петр Акопов
08:53  80-летие МВФ: опасная "мутация" юбиляра, о которой сегодня почти не вспоминают, - В.Катасонов
08:51  Джихадисты - на службе режиму Зеленского, - Валерий Ильин
08:44  В чем лукавство "олимпийского перемирия", - Игорь Караулов
08:39  Почему СВО де-факто стала войной, - Геворг Мирзаян
08:35  ЕС и Великобритания пытаются ограничить влияние КНР на мировую финансово-экономическую систему, - Леонид Пастернак
08:29  Макрон хочет начать против России новую Крымскую войну, - Елена Караева
01:22  Зачем России такая "олимпиада"? - Виктория Никифорова
01:00  На границе России формируется государство-зомби. И это не Украина, - Кирилл Стрельников
00:44  Сын Болата Назарбаева незаконно строил ТРЦ в Астане
00:43  Казахстанские миротворцы приступили к самостоятельной миссии на Голанских высотах
00:34  Турецкие коммуникационные проекты могут составить конкуренцию МТК "Север – Юг", - Ю.Кузнецов
00:18  Чем опасны пакистанские удары по Афганистану, - Лариса Шашок
00:10  Костанайцы сообщают о многокилометровой очереди из Казахстана в Россию в пункте пропуска "Кайрак"
00:01  У принцессы Уэльской Кейт диагностирован рак. Тип опухоли не уточняется
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Статистические войны и инвестиционная привлекательность Китая
00:01 25.03.2024

деловая среда и макроэкономическая среда в Китае остаются на прежнем уровне

Константин Батанов

18 февраля 2024 года Государственное валютное управление Китая опубликовало отчет о платежном балансе за 2023 год. На основании приведенных там данных западные СМИ, в частности Wall Street Journal, Newsweek и другие, сообщили об оттоке иностранного капитала из Китая.

В репортажах отмечалось, что обязательства Китая по иностранным инвестициям в 2023 году составили 33 миллиарда долларов США, что на 80% меньше, чем в 2022 году, и на 90% меньше, чем в 2021 году.

Эта информация вызвала бурную реакцию по всему миру - западные аналитики стали заявлять, что Китай теряет свою привлекательность для иностранных инвесторов в силу экономических факторов. Кто-то пришел к выводу, что это результат последствий торговой войны и общего усложнения отношений с США.

Вообще надо сказать, что последние десять лет западные аналитики регулярно поднимают тему экономического коллапса Китая: дают мрачные прогнозы и даже иногда предсказывают Китаю судьбу СССР.

Китайские и некоторые иностранные эксперты стали пояснять, что на самом деле ситуация некритична: согласно данным Министерства торговли Китая, фактическое использование иностранного капитала Китаем в 2023 году составило 1133,9 млрд. юаней, что на 8% меньше, чем в 2022 году. Если считать в долларах - 163,3 млрд. долларов США, и тогда спад составляет 13,7%.

Однако отмечается, что при этом в течение прошлого года было создано 53766 новых предприятий с прямыми иностранными инвестициями, что на 39,7% больше, чем в 2022 году.

Страны, которые участвуют в реализации инициативы "Один пояс, один путь", инвестировали в Китай 122,1 млрд. юаней (снижение - 11,4%) или 17,6 млрд. долларов США (спад на 16,7%). Число новых предприятий с участием их инвестиций достигло 13649, увеличившись на 82,7%.

Одновременно в 2023 году возросли фактические инвестиции в Китай со стороны Франции (на 84%), Великобритании (81%), Нидерландов (31,5%), Швейцарии (21,4%) и Австралии (17,1%). Прямые инвестиции Германии в Китай увеличились на 4,3% и достигли 11,9 млрд. евро, что стало рекордным показателем в китайско-германских отношениях.

Китайские специалисты поясняют, что в отчете о платежном балансе Государственного валютного управления Китая речь шла об обязательствах по иностранным инвестициям, а не о фактическом использовании иностранного капитала. Фактическое использование имеет отношение к реальным проектам, а обязательства по иностранным инвестициям подразумевают инвестиции в акционерный капитал (включая новые инвестиции в акционерный капитал и реинвестирование прибыли) и задолженность дочерних предприятий (то есть займы от иностранных акционеров предприятий с иностранными инвестициями). Различные организации используют различные термины для оценки инвестиционной активности и привлекательности в зависимости от целей, которые перед ними стоят.

Например, Международный валютный фонд склонен использовать "обязательства по иностранным инвестициям", а Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) использует "фактическое использование иностранного капитала". Обязательства по иностранным инвестициям являются более сложным понятием, они подвержены влиянию самых разных факторов, в том числе изменению процентных ставок Федеральной резервной системы США.

При этом в целом экономическая ситуация в Китае неплохая. 29 февраля Государственное управление статистики КНР опубликовало отчет экономического и социального развития за 2023 год, согласно которому ВВП составил 126058,2 млрд. юаней, увеличившись на 5,2% по сравнению с предыдущим годом. ВВП на душу населения вырос на 5,4% до 89358 юаней.

Темпы экономического роста Китая значительно выше, чем у США (2,5%), Евросоюза (0,5%) и Японии (1,9%).

Другими словами, применение разных статистических методов приводит к различным результатам оценки инвестиционной привлекательности.

Однако Китай по причине высокой интегрированности в мировую экономику не может отказаться от методов, которые, по мнению китайских специалистов, дают неверную картину об экономике страны.

Если рассматривать ситуацию не с точки зрения статистики, а исходя из ежедневной практики, то можно предположить, что если бы ситуация в китайской экономике была бы действительно настолько плоха, что иностранные инвесторы вывели бы основную часть своих капиталовложений, то с большой долей вероятности мы бы это увидели в повседневной жизни, потому что Китай является крупнейшим в мире страной-производителем, и если позиции Китая в мировой экономике резко пошатнутся, то это станет катастрофой, которая затронет весь мир.

Поэтому можно сделать вывод о том, что деловая среда и макроэкономическая среда в Китае остаются на прежнем уровне. При этом характерной чертой последних лет является либерализация в области привлечения иностранных инвестиций - смягчаются требования относительно регистрации компаний с участием иностранного капитала, наполнения их уставным капиталом, возврат некоторых налогов и общее улучшение налогового режима.

В августе 2023 года Госсовет КНР (аналог Правительства) опубликовал "Предложения о дальнейшей оптимизации условий для иностранных инвестиций и усилению динамики по привлечению иностранных инвестиций", включающие в себя 59 мер.

Исходя из вышеприведенной информации, можно сделать несколько выводов.

Во-первых, западные страны ведут информационную войну против Китая в самых разных областях, пытаясь ухудшить его имидж в том числе в сфере системы международных экономических отношений.

Во-вторых, возможно, эти усилия имеют положительный эффект для транснациональных корпораций, но на фоне уменьшения общей суммы инвестиций фактически происходит рост числа проектов, это значит, что увеличивается численность участников сотрудничества со стороны малого и среднего бизнеса, особенно со стороны западных стран.

В-третьих, китайские власти стремятся сделать условия для иностранных предпринимателей, ведущих бизнес в Китае, более комфортными. Соответственно, российским участникам сотрудничества с Китаем целесообразно воспользоваться этой возможностью для более тесного взаимодействия с конечным китайским потребителем (в случае экспорта в Китай) или благоприятной бизнес-средой (если речь идет о производстве и закупках в Китае).

Источник - Geoполитика.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711314060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената посетил реабилитационный центр для детей с инвалидностью
- Олжас Бектенов поручил акиматам улучшать качество жизни сельчан: школы, больницы и доступ к воде
- Олжас Бектенов поручил завершить интеграцию налоговых и таможенных информационных систем до конца текущего года
- Пять лет тому назад
- Государственный советник встретился с руководителями фракций Мажилиса Парламента
- 380 адмпроизводств возбудили с начала года в РК за превышение торговой надбавки на социально значимые продукты питания и другие нарушения
- Президентству Касым-Жомарта Токаева исполняется 5 лет
- В Мажилисе обсудили актуальные вопросы развития пчеловодства
- Порядка 200 опорных школ НИШ планируют создать в районных центрах
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  