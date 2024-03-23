Является ли Райым-Миллион королем кыргызского наркотрафика? - "ВечБишкек"

00:13 25.03.2024

Является ли Райым-Миллион королем кыргызского наркотрафика?

23 марта 2024 - Канат Кожоев



ГКНБ задержал пятерых азербайджанцев, планировавших покушение на руководство Кыргызстана. Все они, по информации спецслужб, - члены транснациональной ОПГ. Чем им не нравится кыргызское руководство? Тем, что объявило непримиримую войну криминалу, которая вышла далеко за пределы Кыргызстана и ударила по всему постсоветскому (и не только) пространству.



В Азербайджане же, в Баку, по данным ГКНБ КР, сейчас находится весьма известный в нашей стране персонаж – Райымбек Матраимов. Бывший высокопоставленный таможенник, уличенный в коррупции и "пособничестве в ограничении свободы перемещения лица с насильственным его удержанием при отсутствии признаков должностного преступления" (так звучит 169-я статья УК КР).



Райым-Миллион – тот самый непотопляемый финансовый воротила, против которого искал и не находил "факты" экс-президент Сооронбай Жээнбеков. Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев факты нашли. Однако фигурант подался в бега. И всплыл теперь в Баку. Причем сотрудники ГКНБ имеют основания подозревать его в связи с пятеркой задержанных несостоявшихся террористов.



Вот как все закручено.



Какие все-таки претензии у экс-таможенника к кыргызскому президенту и главе ГКНБ? Что сподвигло его связаться с азербайджанскими бандитами и, вполне вероятно, натравить из на кыргызскую власть?



Центральным актом ташиевской борьбы с криминалом (и центральной фигурой, павшей в этой борьбе) был Камчыбек Кольбаев. Он же Коля-киргиз. Именно его ликвидация при задержании всколыхнула местную и мировую либеральную общественность. Кто-то из плакальщиков попытался выставить его невинной жертвой ташиевского произвола, а кто-то заявлял даже о том, что Жапаров руками Ташиева и комитетчиков таким образом избавился от главного политического соперника.



Получается, что все заезжие опэгэшники, оказывающиеся в Кыргызстане с целью устранения первых лиц (осенью, напомним, задерживались трое незадачливых киллеров из Узбекистана), горят желанием поквитаться за смерть своего идейного и духовного лидера, отца международной антидемократии?



Только ли это ими движет? Еще в 2022 году США занесли Камчы Кольбаева в список самых крупных наркобаронов. С тех пор он вряд ли стал более мелким. Именно Коля-киргиз по праву считается основателем и контролером мирового наркотрафика. И власти очень многих стран имели на него зуб по этому поводу. С физическим устранением Кольбаева бесхозным остался и наркотрафик. Сотоварищи наркобарона терпят серьезные убытки. И за это тоже мечтают отомстить кыргызскому руководству. Попутно решив вопрос с прекращением антикриминальной войны.



"Мстители" действуют в двух направлениях. С одной стороны – силовыми методами, засылая в Кыргызстан киллеров. С другой стороны, в ход идут методы чисто политические. А именно – дискредитация, всяческое очернение Жапарова и Ташиева и возбуждение к ним у народа "личной неприязни".



Осенью же, вскоре после ликвидации Кольбаева, в Бишкеке был задержан бизнесмен Имамидин Ташов. Задержан все за то же – за чистейшей воды коррупцию. Но после обвинен в более тяжком преступлении – в попытке госпереворота. Сотрудники ГКНБ перехватили его переговоры в СИЗО с неким Тилекматом Куреновым. Разговаривали эти двое о том, как и когда лучше совершить очередную "революцию", как и с помощью кого или чего выйти из тюрьмы. Говорили, кроме прочего, о том, что надо пустить слух, будто спецслужбисты вымогают у Ташова 100 миллионов сомов…



Ташов и разразился в соцсетях душераздирающим постом о том, как подчиненные Ташиева требовали у него кругленькую сумму, чтобы пустить ее мимо кассы и положить в собственный карман.



Вот вам и пример политической борьбы с генералом, сильно наступившим на хвост криминальным авторитетам и мафиози.



Имеет ли беглый Матраимов отношение к международному наркотрафику имени Кольбаева? Дайте факты! За руку его, как говорится, никто не ловил, однако, принимая во внимание его влияние и криминальную составляющую, а главное – то, что долгое время занимал не последний пост на таможне, - очень может быть. Если чекисты предполагают его связь с задержанными азербайджанскими киллерами, то вполне вероятно, именно великий и ужасный Матраимов, раздосадованный оскудением поступлений от наркоторговли, стоит за неудачными, к счастью, покушениями на представителей власти.



Не он ли стоит и за попытками уничтожить руководителей страны морально, дискредитировав их в глазах народа?



Все это прояснится, когда (точнее – если) Баку выдаст его Кыргызстану в соответствии с отправленным запросом.