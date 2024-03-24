Как Запад пытается выгородить Украину после теракта в "Крокусе", - Геворг Мирзаян

00:17 25.03.2024

Геворг Мирзаян

Российский политолог, доцент Финансового Университета при Правительстве РФ



24 марта 2024



За десять лет российско-украинского конфликта в Москве уже привыкли к тому, что Запад выгораживает украинское государство в любой ситуации. В упор не видит украинских преступлений, срывов договоренностей, провокационных шагов.



Запад как зомби рассказывал, например, что Россия срывала Минские соглашения, тогда как именно Украина отказывалась выполнять все их политические статьи. Отказывался признавать удары киевского режима по Запорожской АЭС, то есть хотя бы говорить о том, что снаряды в здание идут с севера. Позиционировал предновогодний обстрел Белгорода не как военное преступление, а как ответы на предыдущие удары России по украинской военной инфраструктуре.



По такой же схеме Запад сработал и сейчас. Практически сразу же после появления новостей о теракте в "Крокусе" западные официальные лица и СМИ стали писать о том, что нападение было совершено террористической группировкой "Исламским государством" (ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ). То есть еще до того, как стало ясно, что террористы являются мусульманами. До того, как что-то, называющее себя ИГ, взяло на себя ответственность. До того момента, когда на сайтах исламистов появилась видеозапись террористов, сделанная ими на камеру мобильного телефона.



Изящно проскочив стадию доказательств, западные чиновники и журналисты стали рассуждать о последствиях и причинах "теракта ИГ". О том, что американские власти предупреждали Москву. О том, почему ИГ выбрало Москву, и т.п. А также о том, что Россия, мол, ищет поводы для того, чтобы обвинить в произошедшем Украину. То есть, проще говоря, стали позиционировать участие ИГ как заказчика теракта в качестве аксиомы. Того, что очевидно и не требует доказательств.



Казалось, линия поведения западных СМИ и чиновников абсолютно нелогична и крайне рискованна. Ведь если бы террористы были славянами и никакая ИГ не взяла бы на себя ответственность за теракт, США и ЕС сели бы в мощнейшую лужу. А если бы террористы оказались мусульманами (как, собственно, и произошло), такая оперативность вполне могла быть объяснена тем, что на Западе заранее знали о теракте. То есть в духе старого анекдота: "СССР первым выразил США соболезнование относительно гибели американского космического челнока. Соболезнование пришло за 15 минут до его старта".



А если знали и ничего не сделали, то, получается, Запад становится соучастником этой атаки. По крайней мере, у Москвы появляются все возможности говорить об этом - что, безусловно, воспримут в ряде стран Глобального Юга, пострадавшего от американского терроризма.



Однако американцы и европейцы осознанно пошли на такой риск. Просто потому, что понимали - в ином случае ущерб для них будет больше. В случае, если Москве удастся заполнить информационное пространство иным нарративом - тем, что за терактом стоит киевский режим. Нарративом, который уже заполнил пространство российское. Все властные и провластные спикеры говорят о причастности Украины, и в этой ситуации официальное признание заказчиком киевских властей или кого-то из их представителей является лишь делом времени.



Нарративом, который благодаря захвату террористов живыми вот-вот получит четкие доказательства. А на это организаторы не рассчитывали, видимо, надеясь, что бандитам удастся добежать до украинской границы и там их спокойно грохнут, спрятав концы в воду. Нарративом, который со всеми этими доказательствами ни в коем случае нельзя пустить в пространство западное, в мозг американским и европейским избирателям.



Хотя бы потому, что здесь вырисовываются два крайне неприятных для Запада последствия. Во-первых, у российской власти оказываются полностью развязаны руки для максимального ужесточения политики в отношение киевского режима. Вплоть до ударов по правительственным объектам, вводу войск в пока еще украинские регионы для создания пояса безопасности, а также отказу от любых переговоров с Зеленским еще до того, как он стал нелегитимным президентом, то есть до мая.



И если западный электорат будет считать, что "Крокус" был атакован по приказу Украины, то эти действия Москвы будут рассматриваться как легитимные и логичные.



А действия западных сил по поддержке киевского режима - нет. Более того - и это во-вторых, - любая дальнейшая помощь Киеву, включая поставки денег, оружия, военных специалистов и прочее, будет рассматриваться уже не как помощь борцунам за свободу, а как спонсирование террористов, заказавших расстрел безоружных людей на концерте.



И в США, и в Европе уже есть истории подобных терактов, поэтому тамошнее население вполне осознанно почувствует ненависть и презрение к Зеленскому. И после этого Западу будет очень сложно объяснять, что Украина является тут "силой добра".



Поэтому и был развернут этот информационный спектакль. И Киев, понимающий, что он сейчас находится на грани превращения в международного изгоя, играет в нем свою роль. Украинцы могут себе позволить куда более сомнительные методы и заявления. Поэтому устами главы режима Зеленского и всего его окружения Украина орет о том, что за терактом стоит не ИГ, а… Россия.



Что Россия, мол, специально все это организовала для того, чтобы обвинить в произошедшем Украину и тем самым развязать себе руки для той самой более жесткой политики. Таким образом, режим создает информационную платформу, которая позволит Западу после развязывания российских рук продолжать поддержку Киева под предлогом того, что Москва, мол, занимается оговором украинских "борцов за демократию".



Схема, конечно, сомнительная и легко читаемая. Однако единственно возможная для Запада и Украины в нынешних условиях.