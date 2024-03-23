После "Крокуса" Россия обязана измениться, - Александр Маслов

00:18 25.03.2024

После массового убийства в "Крокус Сити Холле" Россия должна измениться

должен быть уничтожен сам "однополярный мир" как источник подобных трагедий

Александр Маслов



Теракт 22 марта 2024 года с многочисленными жертвами и пострадавшими - не просто трагедия, но звено в цепи той глобальной гибридной войны, которую коллективный Запад ведет против России. Точно такая же, как "Норд-Ост" в октябре 2002 года или одесский Дом профсоюзов в мае 2014 года. Никаких иллюзий по этому поводу быть не может и не должно.



Дело даже не в том, что действия террористов были четко отработанными и не сопровождались никакими требованиями с их стороны: они приехали с целью просто уничтожить как можно больше людей, живущих в России. Могло ли такое произойти без длительного процесса расчеловечивания всех "русских", то есть нас с вами, чем и занимаются западная пропаганда в унисон с западными политиками во всем мире, особенно с начала СВО? Могли устроить такое люди с не промытыми до нужной кондиции мозгами? А уж откуда они такие взялись: из РДК* или ИГИЛ*, или из MI-6 и ЦРУ, - это уже следствие, а не причина.



Так что усилия Вашингтона и его союзников, Украины прежде всего, представить себя теперь абсолютно непричастными к теракту 22 марта, шиты звездно-полосатыми и "жовто-блакитными" нитками. Да и теракт ли это был? Или же диверсия в исполнении хорошо обученного и подготовленного спецслужбами контингента? Во всяком случае, факт, что 7 марта посольство США в Москве официально предупредило о возможности подобного теракта и, по утверждению Белого дома, соответствующая информация была передана российским властям.



Что это была за информация и насколько она соответствовала действительности - разумеется, дело секретное, которое вряд ли будет когда-либо вынесено в публичное пространство, но американская сторона тем самым прямо пытается снять с себя ответственность за случившееся и переложить ее на Россию: мол, это вы не сумели предотвратить трагедию, это ваши проблемы. Да, это наши проблемы, погибли наши люди. Но это проблемы, созданные вашими действиями прежде всего.



И, конечно, выводы из этих проблем должны быть сделаны и будут сделаны, по-другому уже не получится. При этом российский ответ не может ограничиться использованием дерогативной и обсценной лексики в адрес террористов-диверсантов, их организаторов и вдохновителей. Не может он, как представляется, ограничиться и справедливым возмездием в их адрес по принципу талиона "око за око, зуб за зуб".



Должен быть уничтожен сам "однополярный мир" как источник подобных трагедий, Carthaginem delendam esse ("Карфаген должен быть разрушен"). Не ради уничтожения самого по себе (иначе "красную кнопку" уже давно бы нажали и с той, и с этой стороны), а ради создания нового мира, который пока называется "многополярным". Но для этого нам самим нужно измениться и придется измениться. В гораздо большей мере, чем было ранее, а тем более - до начала СВО. И минута молчания памяти жертв теракта не должна превратиться в месяцы и годы умолчания о его причинах.



То есть речь не идет об одном только повсеместном "закручивании гаек" с переходом общества и государства наконец-то от психологии мирного на психологию военного времени, закрытии границ и устранении иностранной "агентуры влияния" или с нанесением уничтожающих ударов по "центрам принятия решений" коллективного Запада. На встрече со своими доверенными лицами 20 марта Владимир Путин заявил о необходимости "созидания и строительства новой России во всех ее составляющих: в экономике, в обороноспособности, в искусстве, во внутренней политике, в строительстве нашего государства и его государственных институтов". То есть придется прежде всего по-настоящему переходить от потребительского общества к созиданию и строительству (и это должно быть главной задачей нового путинского правительства), а этот переход в нынешних условиях не будет безопасным и гладким, что со всей очевидностью показала трагедия в "Крокус Сити Холле".



Она, по сути своей, - ответ "альянса демократий" на президентские выборы в Российской Федерации 15-17 марта. Вернее, самая первая, на далеко не последняя реальная реплика такого ответа, если не считать попыток не признавать избрание Путина конституционным лидером России на новый шестилетний срок, до 2030 года. Вообще, эти выборы, судя по всему, можно считать переломной точкой в ходе СВО. Не только на линии боестолкновений с вооруженными формированиями киевского режима (ВС РФ до сих пор не наносили по украинской инфраструктуре настолько массированных, высокоточных и разрушительных ударов, как это было сделано 21 марта, с выводом из строя ДнепроГЭС и полным обесточиванием крупных городов), но и на всех остальных фронтах "глобальной гибридной войны".



"Русские повсюду", - как сказал недавно глава Военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр, заявивший о постоянной готовности Североатлантического альянса воевать против России. Что ж, вот так, чужими руками или исподтишка, со своей стороны особо не жертвуя ничем, кроме денег (если проблему можно решить деньгами, это не проблема, а расходы), они воевать против нашей страны готовы, это уже давно ни для кого не новость. Но теперь заданный Россией формат украинского конфликта явно изменился, и перед нашей страной стоят новые задачи, решение которых уже не подразумевает необходимости дальнейшего затягивания боевых действий.



Попытки перехватить стратегическую инициативу путем терактов и диверсий, а также угроз прямого военного вмешательства, не приведут к желаемому "альянсом демократий" результату: поражению России с последующим расчленением ее, что удалось под видом "союзников" и "друзей" проделать сначала с Российской империей в ходе русско-японской и Первой мировой войны, а затем и с Советским Союзом после Второй мировой и холодной войн.



* - террористические организации, запрещенные в России