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Севостьянов: теракт в "Крокусе" - это приговор всей миграционной политике последних десятилетий
00:20 25.03.2024

24.03.24
Севостьянов: теракт в "Крокусе" - это приговор всей миграционной политике последних десятилетий
Трагедия в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, стала самым смертоносным терактом в истории России со времен событий в Беслане. Все четверо подозреваемых в осуществлении теракта - граждане Таджикистана. Они задержаны в Брянской области.

Несмотря на то, что эмоционально теракт в Москве, пожалуй, стал самым тяжелым с 1999 года, эмоции - как раз лишние. Сейчас очень важно сохранять холодный взгляд на произошедшее, сделав самый главный вывод. Заключается он в том, что произошедшее - это приговор всей миграционной политике последних десятилетий.

"Неизбежно это было с того момента, как сама миграция превратилась в пагубную плесень, разъедающую государство. Причем произошло это в три этапа", - считает политолог Николай Севостьянов.

По его словам, на первом этапе миграция перестала быть культурно обоснованной, когда люди советского воспитания сменились агрессивными ваххабитами, выросшими в атмосфере нищеты и русофобии, русских тогда в Таджикистане просто вырезали.

На втором этапе миграция перестала быть экономически обоснованной, когда стало ясно, что большинство новых граждан уходят в криминал и серые схемы, при этом по полной программе используя маткапитал, соцпособия и бесплатную медицину/образование.

На третьем этапе началась эрозия государственного механизма, когда диаспоры, превратившись в этнические ОПГ, начали процесс инфильтрации своими людьми силовых, судебных и государственных структур.

Сейчас, по словам Севостьянова, начался четвертый этап, когда миграция превратилась в угрозу государству, как таковому. В российских городах находится полноценная армия, живущая по своим правилам, в своем собственном параллельном мире, недосягаемом до российских законов, но переполненном ваххабитскими догмами и ненавистью к коренному населению.

А пятый этап, как предупреждает Севостьянов, будет означать уничтожение России и геноцид русского народа. Времени на то, чтобы это предотвратить - в обрез.

Приводим мнение политолога о первоочередных мерах.

Первое, что нужно сделать - это провести полную ревизию паспортов, выданных за последние годы, как минимум, за восемь лет, с отзывом гражданства у тех, кто получил его с нарушениями. Те, кто к этим нарушениям причастен - должны садиться, причем основательно. Морально, как соучастники теракта. Юридически - как люди, легализовавшие в России этническую преступность.

Второе - объявить временный мораторий на выдачу гражданства тем выходцам из стран Средней Азии, которые не принадлежат к коренным народам России, с последующим изменением законодательства и серьезным ужесточением ответственности за пособничество в легализации лиц, не имеющих права на получение российских паспортов.

Третье - ввести в действие режим нулевой толерантности в отношении любых преступников из числа натурализованных граждан. Боитесь обвинений в расизме (которого здесь нет и быть не может) - посмотрите на страны Персидского Залива, где малейшее нарушение влечет за собой высылку из страны с пожизненным запретом на въезд. Не говоря уже о том, что ни один гастарбайтер там в жизни не получит гражданство.

И четвертое - ликвидировать организующие структуры, способствующие формированию параллельных государству судебных, силовых и экономических механизмов. То есть диаспоры, как организованный институт мафиозного типа с четкой внутренней иерархией, силовым блоком и агентурой влияния, внедряемой в гос. органы. А поскольку диаспора воспроизводит в том числе механизм коллективной защиты, то и ответственность должна быть коллективной. По закону, но тотальной.

"Противник показал свои новые возможности и надо исходить из этих новых реалий. Без жесткого порядка в миграционной политике с нулевой толерантностью к всевозможным диаспорам, никто не сможет гарантировать, что не будет повторений. Национальность тут не важна. Важны условия, при которых в закрытой среде вырастает такое", - согласен с политологом военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

В то же время, телеграм-канал "Война с фейками", подчеркивает, что раскачивание межнациональной темы - фирменный почерк ЦИПсО.

"Совсем недавно с ее помощью пытались дестабилизировать политическую ситуацию в Башкирии, ранее - в Дагестане, и это лишь свежие примеры. Негативные эмоции по отношению к этнической группе - это именно то, чего сейчас добивается от жителей РФ киевский режим. Что неудивительно с учетом нацистской сущности этого государства", - отмечает телеграм-канал.

Напомним, совершившие 22 марта теракт в "Коркусе", по данным МВД РФ, все граждане Таджикистана.

Москва официально не возложила вину ни на одну из сторон, но президент РФ и другие официальные лица заявили о попытке боевиков сбежать через подготовленное "окно" на украинской границе. Тем временем Запад однозначно указывает на ИГ, отрицает причастность Украины.

Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорнин призывает набраться терпения: "пусть работают специалисты, спецслужбы, они профессиональные, через какое-то самое короткое время они все четко разложат по полочкам".

Источник - antifashist.online
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