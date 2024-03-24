Амеры упорно пытаются свалить теракт в "Крокусе" на отмороженных халифатчиков, - НГ

00:21 25.03.2024

24.03.2024



Вашингтон указывает на афганский след в московском теракте



Врагов Кабула подозревают в желании выйти на глобальный уровень

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Предупреждение посольства США о риске терактов в Москве было связано с активностью "Вилаята Хорасан" (ВХ) (организация признана террористической, запрещена в РФ), который взял на себя ответственность за нападение на "Крокус Сити Холл". Об этом в частных разговорах заявили источники американской прессы.



О том, что опубликованное недавно посольством США в РФ предупреждение о риске терактов в столице было связано с ВХ, заявили источники The Washington Post. Так официальные лица США прокомментировали публикацию дипмиссии от 7 марта, где говорилось, что "экстремисты в ближайшее время планируют атаковать большие собрания в Москве, включая концерты", и что американские граждане должны избегать больших скоплений в течение 48 часов.



Собеседники газеты уточнили, что "предупреждение было частично основано на данных разведки" о действиях со стороны афганского филиала "Исламского государства" (ИГ, организация признана террористической, запрещена в РФ). Несмотря на попытки движения "Талибан" (организация признана террористической, запрещена в РФ) преуменьшить масштаб активности ВХ, его угроза остается осязаемой.



ВХ является противником "Талибана" в Афганистане, однако активность этой франшизы начала выходить за пределы страны. Это доказали взрывы 3 января в иранском Кермане, где погибло около сотни человек. Тогда ответственность на себя взял как раз афганский филиал ИГ. Официоз США сообщал, что предупреждал Тегеран о всех рисках. Вашингтон тогда заявил, что произошедшее доказывает существование "реальной террористической угрозы" со стороны ВХ.



В середине февраля начальник Организации Договора о коллективной безопасности Объединенного штаба (ОДКБ) генерал-полковник Андрей Сердюков информировал, что ОДКБ фиксирует увеличение численности членов ИГ у южных границ Таджикистана. "Также расширяется сеть полевых лагерей по их подготовке. При этом основной контингент иностранных боевиков сосредоточен в северных провинциях Афганистана", – заметил он.



"Группировка ИГ–ВХ являет собой яркий пример глобализма в джихадистском движении, – заявил "НГ" ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт по религиозному терроризму и экстремизму Андрей Яшлавский. – С одной стороны, это движение сосредоточено на локальной повестке. Это прежде всего борьба за власть в регионе Афганистана – Пакистана. Борьба эта ведется сейчас, в частности, с правящим в Афганистане движением "Талибан". С другой стороны, афганский филиал ИГ имеет и более глобальные амбиции".



По словам собеседника "НГ", ВХ не собирается ограничиваться рамками вынесенного в ее название региона. "Под "Хорасаном" можно понимать как территорию современного Афганистана, Пакистана и Ирана, так и территорию сопредельных стран – Центральной Азии, а если брать шире, то и Южной, – отметил Яшлавский. – В связи с этим достаточно посмотреть на перечень языков, на которых группировка распространяет свои пропагандистские материалы. Помимо официальных языков Афганистана – пушту и дари, это и русский, и узбекский, и таджикский. Причем в последних двух случаях материалы создаются на кириллице, что очень важно. То есть это ориентировано на жителей Узбекистана и Таджикистана, а не на этнических узбеков и таджиков Афганистана".



Эксперт обратил внимание на выводы западных исследователей, согласно которым ни один другой филиал транснациональной террористической сети ИГ, за исключением ответвлений на территории Ирака и Сирии, в самый разгар противостояния за создание самозванного "халифата" "не демонстрировал способности производить такую пропагандистскую продукцию на таком большом количестве разных языков, как агитпроповская машина ВХ".



"А если говорить о действиях, то эксперты отмечают, что группировка пытается использовать страны Средней Азии в качестве перевалочного пункта для рекрутов ВХ, чтобы они смогли из других регионов добраться до Афганистана, – заявил Яшлавский. – Были прецеденты, когда сети ВХ направляли своих членов в лице представителей центральноазиатских диаспор для совершения терактов за рубежом".



По словам собеседника "НГ", один из наиболее известных фактов – это то, что в 2020 году пятеро граждан Таджикистана были арестованы в Германии по подозрению в подготовке терактов. Сообщалось также, что турецкие спецслужбы задерживали сторонников ВХ по подозрению в подготовке нападений в Стамбуле на 31 декабря 2022 года. Задержанными оказались молодые граждане Узбекистана и Таджикистана.



Сигналы, которые исходили в эти дни от официальных лиц США, также поднимают вопрос о разведывательном потенциале Вашингтона в Афганистане. Пару недель назад начальник Генштаба талибской армии Фасихуддин Фитрат заявил, что воздушное пространство страны все еще находится под американским контролем, потому что западные беспилотные летательные аппараты продолжают патрулировать окрестности.



Комментируя факт активности США после эвакуации своего контингента, Яшлавский заметил: "Не стоит забывать, что американцы наверняка перед тем, как уйти из Афганистана, за все время оккупации западными странами создали широкую разведывательную сеть агентов в этой стране, поэтому, безусловно, у них существует мощный потенциал для слежки на афганской земле".