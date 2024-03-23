Обстрелы Белгорода превратились в рутину. Чего ждет руководство России?

01:00 25.03.2024

Михаил Рябов



Белгород сегодня подвергся очередному обстрелу Украины. Есть раненые. Повреждения и разрушения в 22 квартирах, семи частных домах, разбиты 11 машин.



"ВСУ били в тот же квадрат, что и 30 декабря", – отмечает канал военкора Семена Пегова.



К сожалению, террор этого некогда благополучного региона превратился в такую же рутину, как и обстрелы Донбасса. Передовицы СМИ заняты трагедией в московском "Крокусе". Руководство Украины не почувствовало опасности – ВСУ и далее "кошмарят" теперь уже и "старые" территории России.



Политолог Игорь Скурлатов предупреждает, что вскоре атаки могут перекинуться и на российские столицы.



"Помимо террористических атак на мирных россиян у руководства укро-хунты появились ракеты дальнего радиуса действия, поставленные Англией и США и слегка переделанные под хохляцкое производство, чтобы замести следы. Указанные ракеты имеют дальность действия 640 км. По нашим сведениям, банда Зеленского сейчас обсуждает, когда нанести удары по Москве и Питеру, Крымскому мосту и прочим целям в России. Враг, в отличие от нас, не заражен вирусом гуманности и миролюбия ценой многих жизней собственных сограждан. Так что пусть ни для кого не будут неожиданностью очередные теракты не только в форме "крокусов", но и прямых обстрелов, как в Донецке, Белгороде, Севастополе", – пишет Скурлатов.



Такие же мрачные прогнозы и у депутата Госдумы Евгения Федорова.



"Поверьте, средства массовой информации не показывают масштаб, который там происходит. Не просто же так от туда 12 000 детей вывезли – это по официальным данным. Потом что? Потом будут вывозить, я так понимаю, из Курска, потом из Воронежа. Потому что технологически остановить это нельзя, потому что технологически в той парадигме, как мы ведем военные действия с НАТО, у них больше солдат, больше денег, значит, на каждый наш беспилотник они будут покупать 10 при тех же бюджетах", – считает Федоров.



Переехавшая из Киева на Донбасс юрист Татьяна Монтян предлагает свой сценарий действий.



"Нужно сделать несколько простых вещей: отозвать гарантии безопасности у Зеленского, а также сделать приоритетными целями не трансформаторы, а государственные администрации со всем салорейховским начальством, там обитающим.



Истории, что устранение Зеленского и всяких там депутатов, министров, глав администраций, пропагандонов, налоговых, начальников райотделов, прокуратур, СБУшников, ГУРовцев, военкомов и т. д. ничего не решит, ибо они лишь пешки, и их место займут другие, - наглая ложь и манипуляция. Государство - это не народ, а чиновничий аппарат. Нет госаппарата - нет государства. Это аксиома и простейшая истина. Туда же к госаппарату смело можно добавлять и крупный олигархический бизнес с банкирами - это две стороны одной медали", – поясняет Монтян.