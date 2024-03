Альянс людоедов: кто стоит за самым страшным терактом последних лет

01:38 25.03.2024 Что известно о задержанных по делу о трагедии в "Крокусе"



Иван Петров

Андрей Кузмак



В ФСБ сообщили о задержании 11 человек по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Среди них четыре непосредственных участника массового расстрела и поджога, а также их пособники. После теракта исполнители направлялись на территорию Украины через Брянскую область, там им обещали укрытие сообщники со стороны киевского режима. Что известно о самом страшном преступлении последних лет - в материале "Известий".



Начало ужаса



Нападение террористов на "Крокус Сити Холл" вечером 22 марта унесло жизни как минимум 133 человек, сотни получили ранения. Следователи продолжают восстанавливать картину трагедии. Первые выстрелы раздались около 20 часов, после того как на парковку торгового центра заехал белый автомобиль "Рено", из которого вышли пятеро мужчин в тактической одежде. Как минимум у двоих из них были рюкзаки, предположительно, с легковоспламеняющейся жидкостью. Уже у входа они открыли огонь по посетителям, стрельба продолжилась в вестибюле у рамок безопасности. Охране нечего было противопоставить людям с автоматическим оружием - у бандитов были "Калашниковы" (по другой версии, карабины "Сайга"). Сотрудники службы безопасности стали одними из первых жертв.



Расстрелы и поджог в "Крокусе"



Один из убийц хладнокровно остановился перед проходной и потратил время на расстрел простых людей, которые забились в угол между рамками досмотра и стеклянными окнами. Эти подробности известны благодаря записи, сделанной посетителями с верхнего яруса ТЦ.



На другом видео зафиксирована пальба, которую устроили террористы уже в зале: они выборочно стреляли по рядам в людей. Пока одни убивают, другие соучастники обливают горючей жидкостью (предположительно, жидкостью для розжига) кресла зала и поджигают в нескольких местах одновременно. Люди в панике пытаются покинуть концертную площадку. В зале нашелся человек, который нейтрализовал одного из бандитов. Мужчина воспользовался тем, что террорист перезаряжал оружие, и схватил его автомат. Началась борьба, к которой подключился другой зритель. Вместе парням удалось "вырубить" убийцу. Предположительно, тот так и остался в зале - позднее его труп найдут следователи.



Преступники хорошо ориентировались в ТЦ, вероятно, они изучали план помещений или даже бывали здесь ранее. По одной из версий, террористов проинструктировали таким образом, чтобы они сначала расстреляли как можно больше людей, затем подожгли здание, а позже сбросили с себя разгрузки, переоделись в гражданское, скинули часть оружия (большинство стволов найдено на месте теракта), смешались с толпой и благополучно выбрались известным им путем обратно на парковку. Предварительно известно, что они уехали на том же автомобиле, что и прибыли, - белом "Рено". Именно машина помогла выйти на след преступников. Бдительный автомобилист заметил террористов, еще когда они приехали к "Крокусу", - сначала принял за страйкболистов, но, услышав чуть позже выстрелы, сообщил в органы.



Сняли с дерева



Машину удалось отследить с помощью интеллектуальных систем и камер наружного наблюдения. Ее засекли в Брянской области. Сотрудники Госавтоинспекции, заранее предупрежденные об опасности, с боем остановили машину. Двух подозреваемых задержали на месте, еще двое укрылись в лесополосе. Для их отлова была организована спецоперация, в которой приняли участие до 300 военнослужащих и полицейских. Одного из возможных террористов сняли с дерева, где он надеялся спрятаться, второго нашли с собаками в кустах. В автомобиле задержанных были обнаружены пистолеты, документы на машину.



В МВД России подчеркнули, что все задержанные не являются гражданами России. "В настоящее время миграционные подразделения МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России тщательно проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории Российской Федерации, устанавливают адреса фактического проживания, а также иные значимые обстоятельства", - сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.



Первый допрос



Кадры предварительного допроса одного из предполагаемых террористов (он 1998 года рождения) были обнародованы утром. На записи он сообщает, что в концертном зале появился для того, чтобы "убивать людей", за что ему обещали заплатить полмиллиона рублей. По его словам, половину из этой суммы ему перевели на банковскую карту. Вторую половину обещали после совершения преступления. Карту вместе с одеждой он якобы потерял во время бегства по лесу.



Предложение совершить убийство мужчина получил через Telegram-канал, где он часто слушал проповеди. Некоторое время назад один из проповедников предложил ему деньги. А когда он согласился, скинули координаты, где нужно будет совершить преступление.



Известно, что мужчина 4 марта прилетел в Москву из Турции. Говорит, что там у него якобы закончился срок пребывания. Следователи получили информацию, которая привела к задержанию еще семи возможных сообщников теракта - обыски прошли на Дмитровском шоссе в Москве и в Подмосковье.



Марионеточный терроризм



Уже с первых кадров допроса одного из задержанных понятно, что простой человек не в состоянии был самостоятельно спланировать теракт такого уровня, говорит источник "Известий", знакомый с ходом расследования.



- Это исполнитель, который никогда в руках не держал крупной суммы денег. Интеллект ниже среднего, вероятно, внушаем (говорит о каком-то проповеднике, который подтолкнул его к преступлению). Его задача была прийти в пункт А, забрать оружие, приехать в пункт Б, открыть стрельбу по людям. И строго следить за таймингом.



Спикер отметил, что режиссеры трагедии преследовали исключительно одну цель - запугать население:



- Преступники не выдвигали каких-либо требований, ничего не просили у властей, не ставили ультиматумов.



Источник "Известий", изучивший кадры с преступниками и попавшие в открытый доступ объекты с места происшествия, считает, что боевики имели стрелковую подготовку, умели работать в небольшой группе, не перекрывали себе сектор обстрела. Они были снабжены эффективным оружием, магазины к автомату были замотаны скотчем "валетом" (афганский вариант) - это делается для быстрой смены рожков при перезарядке.



- Подготовка к преступлению определенно была многоступенчатой, с привлечением различных групп пособников, которые готовили теракт, - уточняет собеседник. - Предполагаю, что одна группа доставила оружие, возможно, с территории Украины или из зоны СВО. Другая группа спрятала его через закладку, откуда его забрали исполнители теракта. Еще одна группа занималась финансированием преступников, предоставила им транспортное средство, подобрала место размещения. Многие из участников едва ли справились с такой задачей - они с трудом разговаривают по-русски. Сами террористы, вероятно, проходили подготовку, но не слишком глубокую, либо имели опыт службы в армии.



Спикер не исключает, что кто-то из группы мог участвовать в боевых действиях против ВС РФ и сил САР в Сирии.



Связь с Киевом



Напомним, что российский президент Владимир Путин в своем обращении по случаю трагедии сообщил, что, по предварительным данным, для террористов с украинской стороны "было подготовлено окно для перехода государственной границы".



Детали расследования указывают на возможную причастность не только украинских, но и западных спецслужб к трагедии.



- У серьезных спецслужб могли найтись рекруты для исполнения такого рода теракта, которые они могли передать в "лизинг" украинским нацистам, - добавил источник. - Напомню, что работой по вовлечению в террористическое подполье граждан из республик Средней Азии на территории России занимаются "Катиба Таухид валь-Джихад" и "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (обе организации запрещены в России как международные террористические. - "Известия").



"В сына выстрелили, и он упал - прикрыл ее своим телом"

Что рассказывают родственники погибших и раненых о чудовищном теракте в "Крокус Сити Холле"



То, что спецслужбы киевского режима могли обратиться за помощью к одной из радикальных исламистских террористических организаций, - естественно с точки зрения украинцев, считает религиовед доктор исторических наук Роман Силантьев.



- И тут, в общем-то, все в рамках их тактики, в рамках их логики. Исламские радикалы нас ненавидят. Поэтому они самые естественные союзники украинцев, - полагает он.



Спикер не исключает, что в трагедии могли быть задействованы структуры, связанные с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ):



- Это также могли бы быть таухидовцы (члены запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". - "Известия"), это даже могла быть ячейка "Джебхат ан-Нусра" (структура МТО "Аль-Каида", обе запрещены в РФ. - "Известия"). Сейчас наши спецслужбы оперативно выясняют, кто они такие, но в том, что это организации ваххабитского толка, сомнений нет. Они действуют в рамках одной доктрины.



Максимальная угроза



По словам Силантьева, нападавшие могут быть подконтрольны западным спецслужбам:



- Были случаи, когда американцы передавали нам сигналы опасности и мы ловили ваххабитов по их наводке. Например, так предотвратили подрыв Казанского собора в Санкт-Петербурге, который планировали вот такие "деятели". То есть они в некоторых случаях даже могут поделиться информацией.



Эксперт обращает внимание на то, что сейчас в России наивысший уровень террористической угрозы, просто не все граждане это осознают.



Анатомия убийц: кто стоит за страшным терактом в "Крокусе"

Нападение на посетителей концерта планировалось задолго до трагедии



- Трагедия в "Крокусе" напомнила, что были у нас теракты и в конце девяностых, и в нулевых, "Норд-Ост". Но сейчас уровень террористической опасности выше, чем когда-либо раньше. Тогда были одни ваххабиты, а сейчас помимо них у нас еще есть Украина. При этом сотрудники силовых структур, численность которых мало изменилась, вынуждены заниматься своей работой, а также работой на освобожденных территориях. Чтобы восстановить полноценную защиту, нужно набирать десятки тысяч людей в МВД, ФСБ, кадров не хватает катастрофически, - указал собеседник.



Между тем та система обороны, которая выстроена в стране, работает неплохо - в противном случае подобная трагедия случилась бы гораздо раньше, отмечает Роман Силантьев.



- Теракт - один из самых очевидных путей атаки на нашу страну. Уже не первый год планируются подобного рода преступления, просто большая часть была предотвращена. Если посмотреть сейчас полицейские сводки, то еженедельно ловят подобных товарищей с оружием и взрывчаткой по всей стране, - говорит эксперт. - Против нас ведется война на уничтожение, поэтому никаких ограничений у наших противников нет. И даже если завтра выяснится, что они [украинские боевики и их покровители] нашли недобитых адептов секты "Аум синрике" (запрещена в России) и стали договариваться с ними об атаке, я ничуть не удивлюсь.



"Они были в масках и стреляли в толпу"

Монологи очевидцев теракта в "Крокус Сити Холле"



Вашингтонская суета



Реакция Вашингтона на произошедшее - история, требующая отдельного анализа. Когда в Москве было девять часов вечера, координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, выступая на ежедневном брифинге, заявил, что, кроме соболезнований семьям погибших, ему нечего сообщить о происходящем.



При этом он отдельно указал на предупреждения, которые были выпущены Госдепартаментом для граждан США относительно возможных терактов в Москве 8–10 марта.



Спустя два часа, когда появились первые комментарии из Киева, Кирби, уже в эфире Fox News, однозначно заявил, что не видит никаких указаний на "украинский след". Говоря же об опубликованных посольством предупреждениях, он подчеркнул, что не имеет данных о том, связаны ли они с тем, что произошло в "Крокусе".



"Госдепартамент, наше посольство там распространили уведомление для всех американцев в Москве, чтобы они избегали любых больших собраний, концертов, очевидно, торговых центров, чего-либо подобного, просто для их собственной безопасности", - подчеркнул он.



Иными словами, если верить Кирби, Белый дом не знал, о чем конкретно предупреждал своих граждан две с лишним недели назад, делая это "просто для их безопасности", не имел данных о готовящемся теракте, но при этом не видит признаков того, что к нему могут иметь отношение украинские спецслужбы.



Еще через час появилась информация о том, что ответственность за атаку на "Крокус Сити Холл" на себя взяла запрещенная в России ИГИЛ. О том, что с большой долей вероятности это сообщение по целому ряду признаков является ложным, стало понятно довольно скоро, однако американские СМИ распространили эту информацию. Более того, они продолжают на ней настаивать.



CNN со ссылкой на свои источники сообщила о "постоянном потоке разведданных" о планах организации атаковать Россию, которые американские спецслужбы получали с ноября прошлого года. Как заявила телеканалу представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, правительство США поделилось этой информацией с российскими властями и именно об этом 8 марта своих граждан предупреждало американское посольство в Москве. Кроме того, неназванный чиновник администрации президента сообщил CNN, что у Вашингтона "нет оснований сомневаться в заявлениях ИГИЛ о том, что оно несет ответственность за последнее нападение".



Знакомая боль: как мир реагирует на теракт в "Крокусе"

Что говорят лидеры ведущих стран и каких версий придерживаются в Вашингтоне и Киеве



Немногим позднее об "отсутствии сомнений" изданию The Washington Post заявил еще один неназванный представитель Белого дома, а The New York Times со ссылкой уже на третьего анонима из Вашингтона сообщил о "давних планах" ИГИЛ атаковать Москву.



Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан (человек, придумавший историю о том, как "Россия завербовала Трампа") в интервью MSNBC рассказал, что данные, переданные спецслужбами США своим российским коллегам, были "достаточными и надежными".



Серия этих сообщений и комментариев появилась задолго до того, как какие-либо сведения о нападавших - и тем более новость об их обнаружении и аресте - попали в информационное пространство. При этом все остальные сообщения о происходящем в Москве передавались со ссылкой на российские источники.



Таким образом, в созданной американскими СМИ картине мира о том, что за терактом стоит ИГИЛ, в Вашингтоне знали все и давно, кроме администрации президента США, которая при всей своей неосведомленности поспешила высказаться о непричастности Киева.



С другой стороны, отсутствие сомнений в единственной версии, построенной на единственном и явно ненадежном источнике, может указывать на наличие заранее подготовленной информационной стратегии. Слово "Украина" во всех без исключения американских мейнстрим-СМИ употребляется исключительно в контексте опровержений, высказанных официальным Киевом. Версию же о причастности ГУР никто даже не рассматривает, несмотря на аналогии в недавнем прошлом.



Еще один вопрос - скорость реакции. Для того чтобы отреагировать на убийство Владлена Татарского, у представителей Белого дома ушел день. Реакция на убийство Дарьи Дугиной заняла почти четыре дня. В этот раз содержательный комментарий последовал через три часа после первых сообщений из Москвы.



Комментарий Госдепа последовал почти через сутки. Ведомство Энтони Блинкена, оценив международную реакцию, осудило теракт и выразило солидарность с российским народом.



Вероятно, что в Вашингтоне могли знать о подготовке Киевом некой операции, но, как это уже случалось, не до конца осознавали ее масштаб. Суета и отсутствие логики характеризуют профессиональный уровень сотрудников администрации президента, которые вследствие дефицита времени были вынуждены сначала заявлять об отсутствии информации, а затем быстро запускать сюжет об ИГИЛ и "давних предупреждениях". Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711319880





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената посетил реабилитационный центр для детей с инвалидностью

- Олжас Бектенов поручил акиматам улучшать качество жизни сельчан: школы, больницы и доступ к воде

- Олжас Бектенов поручил завершить интеграцию налоговых и таможенных информационных систем до конца текущего года

- Пять лет тому назад

- Государственный советник встретился с руководителями фракций Мажилиса Парламента

- 380 адмпроизводств возбудили с начала года в РК за превышение торговой надбавки на социально значимые продукты питания и другие нарушения

- Президентству Касым-Жомарта Токаева исполняется 5 лет

- В Мажилисе обсудили актуальные вопросы развития пчеловодства

- Порядка 200 опорных школ НИШ планируют создать в районных центрах