Вашингтон и Лондон: "Те, кто пишут скрипты". Кому и зачем понадобилось убивать людей в "Крокусе"? - А.Белов

07:10 25.03.2024 24.03.2024 | Алексей БЕЛОВ



Вашингтон и Лондон: "Те, кто пишут скрипты".



После того что случилось в пятницу, сложно удержаться от эмоций, и все же это необходимо. Хотя бы потому, что иначе будет решительно невозможно понять смысл произошедшего и причины, по которым наши враги решились на подобный акт открытого террора. Только с холодной головой можно попытаться разгадать замысел режиссеров этого кровавого кошмара. Режиссеров, не знающих жалости и сантиментов, принимающих любое решение, исходя только из одного принципа – выгодно им это или нет.



Начнем с очевидного. На основании даже самых первых показаний задержанных террористов понятно, что схема их вербовки до мельчайших подробностей повторяет ту, что использовалась при подготовке к убийству Максима Фомина (Владлена Татарского), а также при склонении нескольких десятков наши граждан к умышленной порче избирательных бюллетеней зеленкой на минувших выборах Президента России.



Деньги, шантаж, развод и запугивание – знакомый почерк так называемых "кол-центров", давно уже существующих на Украине. Отработанная программа, которая в итоге доводит "клиента" до состояния эдакого зомби, неспособного в последствии внятно объяснить, как он вообще на все это подписался.



Треповой, "подарившей" Владлену начиненный взрывчаткой бюст, обещали деньги, попутно внушив ей, что она делает великое дело. Вредителям с зеленкой обещали закрыть кредиты или угрожали повесить на них новые. По словам одного из убийц в "Крокусе", ему посулили 500 тысяч рублей, чтобы тот "просто пострелял в любых людей". Жалкие полмиллиона, на которые невозможно купить ни квартиру, ни даже автомобиль, – "в обмен" на несколько десятков человеческих жизней. Как такое вообще возможно?



А это то самое НЛП, существование которого некоторые упорно отрицают. Только вот пока одни отрицают – другие вовсю используют. Вот что написал по этому поводу философ и политолог Алексей Чадаев:



"Во всем происходящем по поводу выборов сейчас для меня есть только один по-настоящему тревожный момент. Это продемонстрированная нашим противником – не в первый уже раз, но впервые в достаточно массовом масштабе – способность превращать людей в живые дроны-камикадзе посредством манипулятивных разводок. Для кого-то простых, для кого-то более сложных, но суть одна…"



и дальше,



"нет никакой разницы между проповедником из интернета, который учил Дашу Тыковку ненавидеть рашистов-путинистов, и проповедником из интернета, учившим равшан-джамшутов ненавидеть неверных. Ну и сотрудником кол-центра, который учил, как долги списать с помощью тюбика зеленки. Во всех трех случаях ключевая фигура даже не он, а тот, кто пишет ему скрипты".



Полагаю, вышеизложенного достаточно, чтобы навсегда избавиться от сомнений в украинском следе в этом деле. Схожесть почерков обработки будущих террористов – аргумент посильнее даже стремления убийц скрыться на Украине. Это всего лишь ближайшая к Москве точка на карте, где, как они были уверены, их не достанут.



Разумеется, сам киевский режим всячески отрицает свою причастность к теракту. Но это уже как водится. Поначалу они также отнекивались и от убийства Дарьи Дугиной, и от взрыва на Крымском мосту, а через какое-то время с явной гордостью рассказывали о своих "подвигах".



Но лично меня гораздо больше интересуют "те, кто пишет скрипты". Не секрет, что упомянутые кол-центры работают в теснейшей спайке, а то и прямо под крышей ГУР МО и СБУ – украинских террористических организаций, находящихся де-факто в прямом подчинении западных спецслужб. В случае с ГУР и ее руководителем Будановым речь идет о MI-6, чего, собственно говоря, давно уже никто не скрывает. Более близкие, чем у Буданова, контакты с британской разведкой наличествуют разве что у главы офиса президента Ермака и у самого Зеленского. Это, в общем-то, тоже секрет Полишинеля.



Кстати, помнится, Буданов, комментируя однажды причастность своего ведомства к громким терактам в России, заявил, что убивал и будет убивать русских, где бы они ни находились.



Разумеется, на теракт такого масштаба, как в пятницу никто на Украине не решился бы без прямой санкции "вышестоящего руководства". А потому, убежден, не будет ошибкой предположить, что такая санкция была получена. Более того, мне кажется, что это было не просто начальственное одобрение некой инициативы снизу, а прямое указание сверху.



Почему я так думаю? Ну хотя бы потому, что, как правило, киевский режим, действующий в основном в парадигме информационной войны, устраивает нечто громкое в ситуации, когда ему нужно перебить негативный тренд от крупных военных поражений или серьезных дипломатических неудач. А ничего подобного за последние несколько недель не случилось. Даже провальная по всем статьям встреча спонсоров украинского терроризма (думаю, уже можно их так называть) в формате "Рамштайн" большой сенсацией не стала – к тому, что она закончится ничем, на Украине все уже были готовы. Так что "зрады" не случилось.



И тем не менее "Рамштайн" имеет прямое отношение к трагедии в Красногорске. Как один из симптомов причин, по которым кому-то понадобилось устроить в Подмосковье кровавую бойню.



Объясню. Согласно заявлению украинского министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, за январь и февраль текущего года Украина получила лишь 10% от запланированной финансовой помощи Запада и вообще не получила ничего из ранее обещанного в рамках того самого "Рамштайна" вооружения. После очередного заседания 19 марта стало понятно, что дальше будет только хуже. Многие западные издания вышли со статьями, где говорится, что Запад де-факто готов "слить" Украину и на данный момент споры идут лишь о том, когда и в какой форме это будет сделано.



Украинские и зарубежные источники, анализируя события на ЛБС, прогнозируют, что 2024-й станет годом значительных территориальных потерь для киевского режима. Война проиграна и вкладываться в нее дальше нет уже никакого смысла.



Косвенным доказательством того, что США как главный выгодоприобретатель этого конфликта смирился с потерей украинского актива, может стать недавнее увольнение главной специалистки по Украине Виктории Нуланд (к ней мы еще вернемся) и "ободряющая" речь помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, произнесенная им во время недавнего тайного визита в Киев, и больше похожая на некролог.



"Мы уверены, что Россия уже проиграла. Что намеревалась сделать Россия? Стереть Украину с карты. Стереть из истории саму идею быть украинцем. Это уже не удалось. Она потерпела неудачу в нападении на вашу столицу, потому что украинцы выстояли и защитили город. У нее не получилось разрушить демократически избранное правительство Украины. Ей не удалось сломить дух украинского народа. Так, планы заложенные Путиным и Россией в начале войны, разрушаются. И никогда не осуществятся", – заявил представитель Белого дома, как бы давая понять, что победа – это отсутствие на данный момент российского флага на флагштоке украинской Верховной рады, мол, скажите спасибо хотя бы за это.



Соответственно, понимая, что скоро придется уходить, американцы решили озаботиться тем, чтобы уничтожить все следы своей преступной деятельности на Украине, в том числе непосредственного участия в подготовке и осуществлении ракетных ударов по российской территории, кораблям Черноморского флота, в уничтожении ИЛ-76 с украинскими военнопленными и в терактах на Крымском мосту.



Но проблема в том, что просто сжечь документы или навсегда уничтожить файлы в компьютере в данном случае недостаточно. Необходимо еще и избавиться от живых свидетелей, которые в случае попадания к нам в плен могли бы (и пока еще могут) рассказать такое, после чего ни США, ни Великобритания уже никогда бы не отмылись.



Я говорю о Буданове, Ермаке, Зеленском и присных. Всех их нужно убрать. Но по каким-то причинам западные кукловоды не могут или не хотят делать это своими руками. И вот тогда в голове у них созрел дерзкий план – сделать это нашими. Подставить своих киевских марионеток под точечный удар русской ракеты, как это было, скажем, с Джохаром Дудаевым. А для этого необходимо было осуществить нечто такое, после чего высшее руководство нашей страны будет просто вынуждено отдать приказ на уничтожение главарей украинских террористов.



И дальше события развивались приблизительно так. Зная, что в разработке у ГУР есть сразу несколько групп потенциальных террористов, западные спецслужбы дали отмашку на ускоренную подготовку одной из них. (Задержанный в лесу под Брянском убийца заявил, что с ним связались всего месяц тому назад). Выбор пал на выходцев из Средней Азии, по крайней мере часть из которых точно проходила подготовку в специальных лагерях. (На одном из видео из "Крокуса" заметно, как стрелок движется "походкой спецназовца", – слега согнув ноги в коленях, – а выискивая жертву, не размахивает автоматом в разные стороны, как это сделал был дилетант, а поворачивается всем корпусом, постоянно держа окружающих на прицеле).



На официальной странице в соцсети посольства Украины в Таджикистане давно уже висит приглашение служить в так называемом "Иностранном легионе обороны Украины". Один из допрошенных террористов, 19-летний Мухаммадсобир Файзов, как выяснилось, практически не говорит по-русски, а необходимыми документами на пребывание в РФ его снабдили некие неизвестные прямо в аэропорту сразу по прилете. Такой подход давал возможность разыграть карту запрещенного в России ИГИЛ*, версию о причастности которого к теракту с первых же минут начали раскручивать западные СМИ.



Кстати, важная деталь. Одним из тех, кто первым заговорил об исламском следе, стал небезызвестный Христо Грозев – официально журналист-расследователь, в реальности – сотрудник ЦРУ. Со ссылкой на Грозева ложь про ИГИЛ распространил канал-иноагент "Дождь" (структура, сидящая на прямых дотациях западных НПО). Чуть позже "Дождь" разместил в своем тг-канале и фейковое "признание" исламистов. Схема известная и хорошо отработанная.



Все, что нужно знать о связи ИГИЛ и Украины, выразил в своем посте в одной из социальных сетей бывший член Европарламента от Франции Аймерик Шопраде.



"Разве для исламистов в данный момент Газа не была важнее, чем российско-украинский конфликт? Фасад этой атаки, безусловно, исламистский, но организатором, скорее всего, является "мажоритарный акционер" ИГИЛ/Аль-Каиды*", – заявил политик, недвусмысленно указывая на причастность к теракту Соединенных Штатов.



И коль речь снова зашла о США, то как тут не вспомнить, что месяц назад, накануне своей отставки, Виктория Нуланд заявила, что благодаря дополнительному финансированию, выделенному американцами Киеву, в самое ближайшее время "Путина точно будет ожидать ряд неприятных сюрпризов".



А буквально на днях, основной кандидат на кресло президента США Дональд Трамп выдал, что называется, "базу", заявив, что США – это, по сути, остров, находящийся вдали от кровавых событий в Европе, отделяемый от них "прекрасным, большим, красивым океаном". Этим основной претендент на кресло в Белом доме в очередной раз подтвердил веру американцев в собственную неуязвимость, вне зависимости от того, какие бы преступления они ни совершали.



За несколько дней до теракта в гости к британскому премьеру Риши Сунаку приехал бывший американский президент Барак Обама, которого не без оснований подозревают в том, что именно он, а не Байден, реально руководит сегодня Соединенными Штатами.



О возможной связи этого визита с последующими событиями в Красногорске тут же заговорили западные эксперты. Вот лишь несколько их высказываний.



"Что ж, теперь мы знаем, о чем был визит Обамы на Даунинг-стрит, 10".



"Барак Обама выходит из здания на Даунинг-стрит, 10. Обама вооружал и обеспечивал воздушное прикрытие ИГИЛ в Сирии и Ираке. Этот импровизированный визит в Великобританию, разведка которой стоит за "Аль-Каидой" и ее филиалами в Сирии и Ираке, состоялся менее чем за неделю до предполагаемой атаки ИГИЛ в Москве".



"Совпадение?! 4 дня назад Обама был в Великобритании для частной встречи с Сунаком. Сегодня ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в Москве. ЦРУ Обамы спонсировало ИГИЛ. ЦРУ/МИ-6 взорвали "Северный поток".



"Визит Барака Обамы на Даунинг-стрит, 10, к Риши Сунаку на этой неделе теперь имеет гораздо больше смысла. Нами управляют маньяки-психопаты".



Ну и, пожалуй, главное. Мнение, с которым я вне зависимости от реальной цели блиц-вояжа Обамы, полностью согласен:



"Обама встречается в Лондоне с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком для личной беседы. Глубинное государство находится в состоянии паники. Путин только что выиграл свои выборы, и, по прогнозам, Трамп тоже победит. Они должны действовать. Обама строит планы. Следующая подлость на подходе".



Таким образом, террористическая цепочка, если проследить ее снизу вверх, выглядела приблизительно так: таджикские террористы, завербованные ГУР МО Украины – Буданов, получивший приказ от МI-6 – Сунак, выполнивший поручение Обамы.



Кстати, не исключено, что в этот раз американцы использовали британцев почти вслепую, не раскрыв им истинных целей теракта. Лондон, как известно, крайне заинтересован в эскалации украинского конфликта. На днях Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи для Украины: более 75 млн долл. на закупку БПЛА и еще более 25 млн долл. на поставку систем противовоздушной обороны – и потому любое предложение подлить бензина в пылающий огонь войны британские власти воспринимают с радостью, даже не догадываясь, что в результате могут лишиться важнейших украинских агентов.



Впрочем, возможно это и не так. В конце концов, спецслужбы Великобритании заинтересованы в молчании украинцев не меньше, чем их коллеги из США. Источник - фонд стратегической культуры

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