Поездка Ли Хуэя в Европу не принесла видимых результатов, - Владимир Скосырев

07:34 25.03.2024

Пекин в отношении Украины нейтрален, но предпочтение отдает России

Владимир Скосырев

24.03.2024

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Спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй призвал искать новые пути, чтобы добиться мира в Украине. Китай не благосклонен ни к одной, ни к другой стороне украинского конфликта, заявил спецпредставитель КНР по Евразии Ли Хуэй, подводя итоги вояжа в Москву, Киев и страны ЕС. И Россия, и Украина считают, что кризис закончится переговорами, но их понимание переговоров совершенно разное, добавил он. Поэтому добиться прекращения огня будет трудно. Союзники Киева критикуют Китай за то, что он не осудил Россию. Но даже некоторые чиновники в Киеве считают, что Китай нужно привлечь к переговорам. В этой связи вновь возник вопрос о проведении мирного саммита в Швейцарии. Пекин, по словам эксперта, считает такой саммит без участия Москвы абсурдом.



Спустя более двух лет после начала боевых действий нет никакого признака, что наступает передышка; напротив, есть угроза, что конфликт примет более широкие масштабы, признался Ли Хуэй на пресс-конференции в Пекине. Как передало Reuters, это объясняется тем, что прошлогоднее контрнаступление Украины мало чего достигло. В результате российские войска продолжают контролировать около одной пятой территории Украины.



Ли в ходе своей челночной дипломатической поездки посетил, помимо России и Украины, Германию, Францию и Польшу. Россия, по словам Ли, позитивно оценивает его работу. Китай, продолжал он, желает, чтобы международная мирная конференция признала и Россию, и Украину и чтобы они участвовали в ней на равных условиях. Хотя швейцарскую инициативу Ли не упомянул, он счел необходимым подчеркнуть, что Пекин не оказывает фавора ни одной стороне конфликта. Он хочет лишь, чтобы конференция оказалась успешной. Китай будет продолжать играть тут свою исключительную роль и даже поделится с другими "китайской мудростью".



Как уже писала "НГ" (см. номер от 01.03.24), прошедший вояж – это второй раунд дипломатической миссии Хуэя. Первый состоялся в мае 2023 года. Тогда китайский дипломат, который ранее был 10 лет послом КНР в РФ, впервые взял на себя роль челнока. Но атмосфера для его миссии была неблагоприятной. Она совпала по времени с саммитом G7 в Хиросиме, провозгласившим курс на единый фронт против России и в поддержку Украины. В этом году из-за неудачи украинского контрнаступления обстановка для челнока была более комфортной, но результатов опять нет. То есть можно говорить о провале миссии?



Этот вопрос "НГ" задала Александру Лукину, научному руководителю Института Китая и современной Азии РАН. "Нельзя характеризовать поездку как провал. Китайская позиция была ранее изложена, она состоит из 12 пунктов. Может быть, через некоторое время стороны придут к выводу, что ее можно использовать. Но пока стороны считают, что на поле боя они могут добиться большего. Пока осознание значения предложений Китая к ним не пришло. На Западе говорят, что Китай поддерживает Россию. Украина тоже это говорит. Ведь с ее точки зрения, любая страна, которая не поддерживает Украину поставками оружия, выступает против нее. Какие-нибудь нюансы в позициях других стран она не признает.



А у Китая положение нелегкое. Если он будет сдвигаться в чью-либо сторону, то не сможет стать посредником. В китайском плане из 12 пунктов есть такой момент: интересы безопасности всех сторон должны быть учтены. Этого же требует и Россия. Тут Китай исходит из того, что против России выступает не Украина, а весь Запад. А Китай не хочет ослабления России. Он выступает поэтому за восстановление баланса сил. Следовательно, и касательно инициативы Швейцарии Китай говорит, что без участия России мир невозможен. Не отвергая многочисленных предложений других государств, Китай надеется, что его идеи в дальнейшем получат позитивную оценку", – пояснил эксперт.



Телеканал Al Jazeera выделяет то место в заявлении Ли, где говорится, что Китай готов приветствовать все, что поможет деэскалации и переговорам. Вопрос в том, какая сторона конфликта сделает первый шаг.