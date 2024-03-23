Экономика победы: парадигма опережающего развития России, - Сергей Глазьев

08:05 25.03.2024 на основе нового технологического уклада и институтов нового мирохозяйственного уклада с использованием современных инструментов управления

Сергей Глазьев



Россия вернула достоинство своей армии, ВПК и внешней политике. Этот хет-трик превратил нашу державу в международного гроссмейстера за "Великой шахматной доской", дающего беспроигрышные сеансы одновременной игры коллективному Западу. Россия берет свое, несмотря на развал экономики в 90-е, вялый экономический рост в последующие годы, перманентно возникающие финансовые кризисы, а сейчас и в условиях жесткой информационной и санкционной агрессии Запада.



Залог жизнестойкости, прочности российского государства основаны на глубокой культуре, природной одаренности и веры народа в свое счастливое будущее, а также, как это не раз происходило в истории нашего отечества - зримого всему миру значения роли личности в истории, меняющего не только ее российский ход, но и заметно влияющего на становление доброжелательного и справедливого мироустройства.



Наша страна возьмет свое, но геополитический прорыв осуществляется пока не благодаря, а вопреки действующей системе управления экономикой, основанной на тоталитарной либерально-рыночной парадигме ее финансового блока.



Провальность этой парадигмы обусловлена самим фактом того, что Российская Федерация, обладая третью природных богатств планеты, высоким культурным и образовательным потенциалом населения, все годы существования не выходит за пределы трехпроцентного вклада в мировую экономику. Разве не выглядит геоэкономическим абсурдом картина, в которой российский ВВП в шесть раз ниже американского, при том, что природных ресурсов у нас в 6 раз больше? Да и IQ россиян не ниже заокеанского, если не сравнивать финансистов при денежных властях наших стран. Уверен, если бы в основу экономики 90-х была положена другая парадигма хозяйственного уклада страны (о ней речь ниже), то к сегодняшнему дню экономический рост мог бы быть не ниже китайского. То есть мы производили бы на порядок больше продукции и имели бы доходы десятикратно большие, чем в настоящее время.



Либерально-рыночный тоталитаризм порожден и взлелеян Западом исключительно для того, чтобы сделать нас, как до этого пошедших по пути Вашингтонского консенсуса страны третьего мира, своим политическим вассалом и сырьевым придатком. С этой целью Вашингтон основал династию здешних своих адептов - сначала для развала СССР, а затем и России. Из нашей страны нашими же руками смастерили приводной ремень для процветания западного мира, в частности, западноевропейских стран. Но как только ремень лопнул, у этих стран возникли проблемы с экономическим ростом и качеством жизни. Отказавшись от партнерских отношений с Россией, Европа вдобавок получила удар ниже пояса от своего главного военно-политического заступника - от США, которые запланировано поступились союзническими принципами, сделав западноевропейцев источником компенсации расходов на ведение развязанной ими мировой гибридной войны, как это было во всех мировых войнах.



Незыблемость сложившегося в российской экономике уклада давно вызывает недоумение у думающих людей. Разве разорение страны в 90-х и постоянные финансовые "цунами" в экономике - не вызов для прояснения ума? Разве действия Центробанка РФ, которые российское деловое сообщество называет "запретом на инвестиции", не очередной повод спросить: не пора ли вернуть в наше Отечество - по примеру армии, ВПК и внешней политики - достоинство российской экономике? Ответ очевиден, поскольку эта пора растянулась более чем на три десятилетия.



Действующая "а ля НЭП" догма и санкционная блокада нашей страны являет собой дежа-вю начальной эпохи "Великого перелома" в СССР, ознаменовавшего форсированное развитие промышленности конца 20–30 годов прошлого века. НЭП не в состоянии была решить задачу ускоренной индустриализации страны во враждебном окружении, а значит и выживания СССР. Тогда-то и родился прецедент решения этой сложной институциональной задачи, достойный пристального внимания для решения подобных задач и сегодня.



Благодаря этому решению всего за 10 лет, за счет внутренних ресурсов и без вливания иностранного капитала, стране удалось не просто встать с колен, подняться в полный рост, но и превратиться в великую державу. После полного упадка экономики в результате гражданской войны, классовой борьбы и тотального разрушения всех воспроизводственных контуров СССР за десятилетие поднял станкостроительную, химическую, авиационную, машиностроительную и другие отрасли экономики, создав к 1933 году 1500 крупных предприятий, а к 1937 г. - еще 4500, увеличил за эти годы ВВП страны на 400 %. Не с темпами в 2 или 3 процента в год, как сейчас, а в среднем 25 %. Правды ради следует сказать, что этот впечатляющий рост производства происходил вслед за 6-кратным падением его уровня после двух войн и революций, вслед за которыми последовала короткая эпоха военного коммунизма – своеобразная шоковая терапия того времени. От нашей шоковой терапии первой половины 90-х годов нас отдаляет уже четверть века, но до сих пор сделанные в то время ошибки не исправлены: уровень инвестиций все еще в два раза ниже, чем был в РСФСР 30 лет назад, а по уровню потребления базовых продуктов питания и качеству жизни мы все еще наверстываем провал 90-х годов.



А ведь тогда времена, отъединяющие СССР от остального мира, были сложнее теперешних. Однако страна стремительно поднялась. С точки зрения "здравого" либерально-рыночного смысла такое просто невозможно. Однако экономический триумф свершился. Промышленный и аграрный подъем страны обеспечил Победу в Великой Отечественной войне. Эта страница в экономической истории озаглавлена как "Экономика Победы".



Перед нами уже не стоит сверхзадача индустриального рывка любой ценой. Однако наиболее значимые институциональные решения того времени следовало бы использовать в системе государственного управления развитием экономики в современных рыночных условиях.



В соответствии с плановым целеполаганием на передний план была выдвинута задача создания производительных сил, базирующихся на тяжелой и перерабатывающей промышленности, технологически обеспечивающих производственные переделы во всех сферах экономики - от добычи природных ресурсов до выпуска разнообразной готовой продукции. Эту масштабную задачу предстояло решить в кратчайшие сроки, в условиях враждебного окружения и отсутствия сбережений и инвестиций. И это было сделано: страна стала самодостаточной, была ликвидирована нищета, обеспечен высокий уровень здравоохранения и образования, создан мощный ВПК.



Стремительный рост во многом состоялся благодаря трансформации финансовой системы под нужды ускоренной индустриализации. Была создана уникальная двухконтурная система денежного обращения, обеспечившая расширенное воспроизводство экономики и повышение качества жизни населения. Ее суть состояла в том, что денежная масса была разделена на безналичную и наличную части. Безналичная "масса", которая в десятки раз превышала ее наличную часть, представляла собой денежные суррогаты в виде товарно-сопроводительных документов, с помощью которых опосредовались обмен деятельностью и учет затрат, происходил процесс распределения материально-технических ресурсов в народном хозяйстве. Этими обеспечивающими инвестиции суррогатами обильно "орошались" ключевые точки роста экономики. Наличные же деньги, выплачиваемые в виде зарплат, премий, пенсий, дотаций и гонораров, эмитировались Госбанком СССР в соответствии с объемом товарной массы продукции и услуг, потребляемой населением. Блокирование инфляционных процессов Реализуемость обеспечивалась тем, что обращение денежных суррогатов и наличных денег в народном хозяйстве было изолировано друг от друга.



Фактически в ту эпоху был реализован механизм целевого кредитования опережающего социально-экономического подъема страны, в котором экономика развивалась существенно интенсивнее, чем "позволял" ей платежеспособный спрос и сбережения населения. Это обеспечивалось, с одной стороны, появлением новых предприятий, ростом рабочих мест, трудовых доходов, соответственно, потребительского спроса. А с другой - с развитием легкой и пищевой промышленности, коммунального и транспортного хозяйства, сферы услуг росло наращиваемое спросом товарное предложение. Эти обстоятельства, наряду с опережающим ростом экономики, способствовали форсированному решению социальных задач, повышению уровня жизни народа.



В те времена мало кто знал слова "инфляция", "учетная ставка", "деривативы" и т. п. Да и скромная роль Государственного банка СССР в системе финансового управления страной была куда эффективнее, в сравнении с теперешним высоким статусом Центрального банка России, тормозящим экономический рост. В иерархии хозяйственного уклада страны тех лет Госбанк СССР действовал под общим руководством Наркомата финансов и строго следовал стратегии развития страны. Работа Госбанка определялась задачами ускоренной индустриализации: он функционировал в качестве всесоюзной "бухгалтерии" - расчетного и кассового центра государственной денежной системы. Если Госбанк осуществлял кредитование промышленности и сельского хозяйства, то оно было некоммерческим - под нулевой процент. Поэтому развитие страны по определению не могло тормозиться Госбанком из-за нехватки финансовых средств и других якобы объективных причин, как это сегодня происходит по воле Банка России.



Народные комиссариаты, проводившие политику индустриализации страны, по сути, являлись институтами опережающего экономического развития. Они были крупными штабами ключевых промышленных кластеров СССР, системно использующими проектные методы развития народно-хозяйственных комплексов. Сегодня, наоборот, не министерства, а коммерческие банки стали штабами – но не развития экономики, а изъятия из ее реального сектора сверхприбыли с последующей перекачкой получаемых посредством завышенных процентных ставок и залогового рейдерства незаработанных сверхдоходов в карманы своих руководителей и за рубеж.



Резюмируя этот краткий экскурс в историю индустриального рывка СССР, можно утверждать, что институты государственного управления экономикой плюс финансовая политика тех лет явились локомотивом опережающего роста экономики в условиях жесткой санкционной блокады. Эта экономическая система выстояла в Отечественной войне, проявив свой в прямом и переносном смысле "стальной" характер.



Сегодня на "великом переломе" стоит уже Россия. Нынешние условия санкционной блокады России создали реальную возможность пересадить ее экономику, образно говоря, с либерально-рыночной "клячи" на скорый поезд опережающего воспроизводства производительных сил страны. При этом "невидимую руку" рынка, конечно же, не следует ампутировать. Ей найдется еще больше работы в нишах развития малого и среднего бизнеса, стимулирования малого и среднего бизнеса, как это происходит во всех развитых экономиках.



К счастью, в России, благодаря президентской власти и правительству страны, стали действовать федеральные институты развития, система стратегического прогнозирования и планирования роста, реализовываться национальные проекты по трем основным направлениям – "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост". Это важная веха подъема нашей страны. Однако экономический рост в этой триаде – слабое звено. Прогресс мог быть более впечатляющим, если бы в основание государственной финансовой политики не была заложена либерально-рыночная догма, навязанная более 30 лет назад враждебным Западом.



Замена либерально-рыночного шаблона на парадигму опережающего роста экономики позволит России повторить грандиозный успех прошлых лет. Откроется новая страница российской истории – новая летопись "Экономики Победы". Для этого должна быть реализована предложенная на Русском экономическом форуме и Всемирном русском народном соборе программа "Социальная справедливость и экономический рост", которая основана на научно-обоснованной стратегии опережающего экономического развития на базе нового технологического уклада.



И как раз вовремя, поскольку американцы, в угаре межконтинентальной конкуренции, борясь за гегемонию на рынках чужих континентов, пустились во все тяжкие - разоряют даже своих ближайших партнеров и союзников, отрезая их от ресурсоемких стран и вовлекая в гонку вооружений. Санкционная блокада России, по недомыслию западных стратегов, на деле превращается в блокаду их же собственного развития, в снижение "индекса счастья" населения, нарастающий накал социального напряжения. Запад блефует, повышая ставки в геополитической игре, недооценивает существенное преимущество России, которая может лишить их экономики значительной части природных богатств планеты.



Хочется верить, что европейцы, столкнувшись с тяжелыми последствиями навязанной им заокеанской воли, придут, наконец, к верному геополитическому решению, которое напророчено великими европейскими политиками - к созданию Соединенных Штатов Европы и Большого Евразийского Партнерства: от Лиссабона до Владивостока. У европейских стран останется единственный шанс поддерживать достойное качество жизни своих граждан - держаться России и вместе с Россией укреплять общеевропейскую экономику и мир на континенте.



Сегодня же для осуществления этого геополитического сценария есть все предпосылки. Остается самая "малость" - подъем экономики России посредством воплощения в жизнь парадигмы опережающего развития страны на основе нового технологического уклада и институтов нового мирохозяйственного уклада с использованием современных инструментов управления. Источник - zavtra.ru

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