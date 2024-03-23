 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мочить в сортире: три задачи России после теракта в "Крокусе", - Дм.Попов
08:10 25.03.2024

Уроки главной трагедии недели

Тяжелой оказалась первая неделя Великого поста. Невообразимо тяжелой. И, возможно, в чем-то переломной.

Уроки главной трагедии недели

Украинские военные ублюдки продолжали терзать Белгород, засыпая мирных людей снарядами систем залпового огня, снаряженными в том числе кассетами. От трех до шести раз в день. Ни о каких ударах по нашим военным целям здесь речи быть не может - это оружие неизбирательного поражения. И весь расчет - абсолютно террористический. Убить как можно больше людей, посеять страх и панику.

Убить как можно больше людей - именно такую задачу ставили перед исполнителями чудовищного теракта в "Крокусе", по их же собственному признанию.

С исполнителями все ясно. Это "расходники", "одноразки". Но равно из того контингента, где набрать их проще всего. И дело здесь не в самих мигрантах. Глупо обвинять пень в том, что он корявый. Кровь жертв теракта и на руках тех капиталистов, что в погоне за прибылью завозят сюда толпы "высококлассных иностранных работников", не говорящих по-русски и со своим дремучим представлением о том, что можно, а что нельзя. На руках тех чиновников и "общественных деятелей в области миграции", что лоббируют (очевидно, не бесплатно) превращение России в проходной двор, рассказывая сказки о недостатке рабочей силы, демографии и прочем. Трудовая миграция - совершенно нормальное явление, но только если в этом вопросе наведен жесткий порядок. Пора уже этим заняться. И начинать чистку нужно сверху.

С заказчиками тоже нет вопросов. Это киевский режим. Теперь вопрос его физического, тотального уничтожения - это со всей очевидностью вопрос о том, сколько еще мирных граждан погибнет. Остановить окончательно съехавшее с катушек от кокаина животное можно только одним путем. "Мочить в сортире". Нет больше никакой "политической целесообразности" и "юридических тонкостей". Кончились. Сгорели в "Крокусе".

С организаторами, конечно, сложнее. Но их уши торчат над Капитолийским холмом и Туманным Альбионом. Пожар в "Крокусе" еще полыхал, а Запад уже заявлял: однозначно не Киев, однозначно ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). Откуда такие познания? Кто взорвал "Северные потоки" - не знаем и расследование закроем, а тут все сразу же известно. Ну давайте вспомним Нуланд на Майдане в начале февраля: "Благодаря нашему финансированию Путина вскоре ожидает ряд неприятных сюрпризов". Давайте вспомним предупреждение посольств США и Великобритании в начале марта, когда дипломаты рекомендовали своим гражданам не посещать в Москве места массовых скоплений людей и концерты. Или бегающие глазки госсекретаря Блинкена, когда уже после теракта он говорил, что это просто так было предупреждение, на всякий случай, так совпало, знать ничего не знаем.

Расчет был простой и тонкий - провести в интересах подопечного Киева операцию под чужим флагом, спровоцировав Россию на внутренний раскол по линии межнациональной розни. Вот только исполнение подвело - слишком много бьющих в глаза нестыковок. Например, вопрос об "игиловских религиозных фанатиках" можно было закрывать сразу после появления видео, где исполнители теракта славят Аллаха, поднимая вверх указательный палец левой руки. Это настолько неестественно для мусульманина, что даже сравнить не с чем. Хотя. Можете представить себе православного священника, который крест вверх ногами держит? Вот то-то. Не говоря уже о том, что "мучениками" "священного джихада" никто из исполнителей становиться не собирался. Они хотели "жить по кайфу" на этой земле, а не в раю с гуриями.

Запад изо всех сил отмазывается еще и по одной простой причине. Украинский след получился не просто жирным. Он такой явный, что никакие расследования не нужны. И что же, получается, что "цивилизованный мир" поддерживает массовых убийц? И раньше это было ясно, но пора уже в международных отношениях постоянно тыкать их в это носом. Чтобы их же граждане видели и понимали, кто ими руководит.

А вот у российских либералов отмазаться уже не получится. Вся эта шобла с хорошими лицами расписалась в том, что они пособники террористов, убивающих русских людей. За несколько дней до теракта все эти иноагенты Гельманы (галерист, ага), Чириковы (Химкинский лес, как же) и прочие "моральные камертоны" подписали меморандум в поддержку запрещенного у нас легиона "Свободная Россия" - тех, кто убивал жителей нашего приграничья. А запрещенный и признанный террористическим РДК прибежал оправдываться (этот теракт - точно не мы) в европейскую стенгазету нобелевского лауреата иноагента Муратова. Связка - не разлей вода. Ресурс еще одного иноагента, "правозащитника" Осечкина, уже сокрушается, что задержанных террористов допрашивали без адвоката и применяли к ним физическое насилие. (Вы им еще передачки носить начните. Опыт есть. Носили же организаторам теракта в питерском метро.) Либеральные руки теперь по локоть в русской крови.

На фоне творившегося ужаса вдруг высветилось, как за время СВО изменилась наша страна. Это и огромные очереди на сдачу крови. И немыслимое еще совсем недавно, без указки сверху, поведение бизнеса: бесплатные такси для пострадавших, бесплатная заправка на АЗС для оперативных машин, списание банками кредитов для жертв теракта, бесплатные авиабилеты. Эти дела уже лучше всяких слов говорят о том, что мы вместе. Это огромное изменение, перелом в укладе.

Великий пост начался тяжело. Но завершится он Пасхой. Победой жизни над смертью.

Дм.Попов

Источник - МК
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