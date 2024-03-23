Новым премьером Ирландии станет молодой и энергичный "Фине гэл" Саймон Харрис

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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09:15  Как кыргызские швейники заняли нишу ушедших из РФ западных брендов, - "ВечБишкек"
08:10  Мочить в сортире: три задачи России после теракта в "Крокусе", - Дм.Попов
08:05  Экономика победы: парадигма опережающего развития России, - Сергей Глазьев
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07:10  Вашингтон и Лондон: "Те, кто пишут скрипты". Кому и зачем понадобилось убивать людей в "Крокусе"? - А.Белов

01:38  Альянс людоедов: кто стоит за самым страшным терактом последних лет
01:00  Обстрелы Белгорода превратились в рутину. Чего ждет руководство России?
00:29  Туркменские власти лавируют между газовыми и политическими интересами крупных игроков, - Сердар Айтаков
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00:20  Севостьянов: теракт в "Крокусе" - это приговор всей миграционной политике последних десятилетий
00:18  После "Крокуса" Россия обязана измениться, - Александр Маслов
00:17  Как Запад пытается выгородить Украину после теракта в "Крокусе", - Геворг Мирзаян
00:13  Является ли Райым-Миллион королем кыргызского наркотрафика? - "ВечБишкек"
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00:01  Статистические войны и инвестиционная привлекательность Китая
Воскресенье, 24.03.2024
20:09  Кровавый крокус. Террористические акты меняют русла истории.., - Александр Проханов
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19:00  Антимигрантские настроения в России усиливаются, - Н.Трушина
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12:51  "Бродяги" из Азербайджана готовили покушение на руководство Кыргызстана (видео)
10:27  25 лет агрессии против Югославии: экспансия НАТО и глобальный контекст
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02:42  Из истории подрывной работы в советской Средней Азии и на Украине, - Дм.Нефедов
02:00  Большая геополитика: Новой России Старый Казахстан не интересен
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00:20  В одном из туалетов "Крокус Сити Холла" обнаружено 28 тел погибших
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00:07  Одному из боевиков - парикмахеру Файзову из Иваново - при задержании отрезали ухо
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Суббота, 23.03.2024
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16:44  Новосибирск. Бойцы СВО благодарят за беспилотники землячество выходцев из Таджикистана
16:25  Онлайн: Путин обратился в россиянам после теракта в "Крокусе", 24 марта объявлен траур
16:19  Ташкент. Салим Абдувалиев ("Салимбай") приговорен к 6 годам колонии
16:01  Минобороны Туркменистана пытается остановить массовые увольнения офицеров
15:37  За терактом в "Крокус-сити" отсвечивают "уши" Киева и англосаксов? - ФСК
13:07  Террористы из "Крокуса" пытались прорваться на Украину и обезврежены в Брянской области. У одного изъят паспорт гражданина Таджикистана
12:25  "Новая нефть". Как страны Бенилюкса превращаются в "наркогосударства", - Ольга Кузнецова
12:24  Скрытая угроза: слабый доллар может лишить США статуса сверхдержавы
12:20  Тоннельная война: зачем контрабандисты роют "метро" в Центральной Азии, - Игорь Кармазин
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Новым премьером Ирландии станет молодой и энергичный "Фине гэл" Саймон Харрис
09:59 25.03.2024

Новым премьером Ирландии станет экс-министр науки Саймон Харрис
Министр высшего образования, науки и инноваций Ирландии Саймон Харрис утвержден в качестве нового лидера партии "Фине гэл" (Fine Gael), которая входит в коалиционное правительство. Таким образом, он займет пост премьера республики, сообщил министр по делам предпринимательства, торговли и занятости Саймон Коувени по итогам партийного заседания в городе Атлон.

"Саймон Харрис идеально подходит для того, чтобы вести эту партию вперед", - приводит его слова Sky News.

Харрис выступил с первой речью перед собравшимися. Он назвал свое вступление в должность моментом для "перезагрузки" партии. "Для меня большая честь... принять руководство этой великой партией", - сказал Харрис.

Он пообещал помочь малому бизнесу после прихода к власти. Также политик отметил, что намерен сосредоточиться на обеспечении законности и порядка в республике, и решить проблемы с миграцией.

Харрису 37 лет. Он был единственным кандидатом на должность премьера, так как никто другой не стал претендовать на этот пост, отмечает Sky News. Таким образом, Харрис станет самым молодым главой правительства в истории республики. Официально премьера должны избрать на должность 9 апреля, уточняет Reuters.

Харрис стал министром высшего образования, науки и инноваций Ирландии в 2020 году. Он вступает в должность премьера менее чем за год до парламентских выборов в стране, отмечает Reuters.

Вы удалили весь "компромат": как налоговая узнает о дроблении
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар объявил о намерении уйти в отставку 20 марта. Он возглавлял правительство с декабря 2022 года, это был его второй срок. Лидером либерально-консервативной "Фине Гэл" Варадкар был с 2017 года.

Свой уход премьер объявил личными и политическими причинами, не раскрыв деталей.

Источник - РБК
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