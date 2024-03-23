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Четверо исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле". Кто они и что о них известно?
10:01 25.03.2024

Официально объявлены четверо исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле". Кто они и что о них известно?

Суд в Москве арестовал четверых террористов: им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Басманный районный суд Москвы 24 марта арестовал четверых фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". По данным суда, все арестованные являются гражданами и уроженцами Таджикистана.

Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Фаридуни Шамсиддин арестованы до 22 мая по обвинению в терроризме (ст. 205 УК РФ).

Максимальное наказание по этому составу преступления - пожизненное лишение свободы.
Как утверждает пресс-служба суда, они признали вину, пишет Медиазона.

Всех их доставили в суд со следами пыток.
Заседание было закрытым - следователь попросил сделать это, чтобы не разгласить "государственную или иную тайну", а также для "безопасности участников процесса", "в том числе родственников погибших".

ТАСС
Напомним, 22 марта около 20:00 четверо вооруженных мужчин открыли стрельбу по посетителям концертного зала "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, и подожгли зал.

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, трое из которых - дети, 180 пострадали.
На месте расстрела следователи обнаружили четыре комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие, сообщил в воскресенье Следственный комитет России.
На следующий день после теракта были задержаны 11 подозреваемых, в том числе и вышеуказанные четверо участников нападения - их задержали в Брянской области.

Президент России Владимир Путин сообщил, что террористы "двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы".

Киев отверг причастность к случившемуся.
Кто еще семеро подозреваемых, и что с ними сейчас, неясно.

Далерджон Мирзоев
На судебном заседании стало известно, что подозреваемому в теракте Далерджону Мирзоеву - 32 года. У него дети 2018-го, 2017-го года рождения и еще двойняшки, которым по полтора года. У него была временная регистрация в Новосибирске сроком на три месяца, которая истекла.

Обвиняемый в теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев в суде
фото: Медиазона
За день до ареста главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала видео допроса Мирзоева, которого она назвала "главарем упырей".

На кадрах он рассказывает, что проживал в хостеле на Дмитровском шоссе вместе с Мухаммадом (на суде стало известно, что это другой организатор теракта - Мухаммадсобир Файзов) около месяца. Также он рассказал, что 10–12 дней назад через Telegram познакомился с неким Абдулло, который помог купить машину у его родственников для работы в такси.

Как пишет издание "Важные истории", вероятно, речь идет об Абдулло Буриеве, который может быть организатором теракта в Москве. По данным издания, в начале года он предоставил исполнителям теракта в Стамбуле автомобиль с польскими номерами, а затем улетел в Россию.

Буриев был на примете у спецслужб Турции как куратор афганской ветви ИГИЛ.

Саидакрами Рачабализода
По данным СМИ, в суде Рачабализода общался через переводчика. Заявил, что ему 30 лет, у него есть жена и ребенок, а также регистрация в России, место которой он не может вспомнить. В данный момент он не работает и не имеет образования.

Обвиняемый в теракте в "Крокус Сити Холле" Саидакрами Рачабализода в зале Басманного суда.
фото РБК
Ранее появились кадры его задержания, на которых видно, как силовики отрезали ему ухо, а затем заставили съесть его.

На видеозаписи допроса, где мужчина появляется с забинтованной головой и в окровавленной одежде, силовик за кадром задает вопрос о том, куда нападавшие выбросили оружие - в Подмосковье или ближе к границе. Мужчина отвечает, что это сделали "его друзья". Позже он уточнил, что от оружия нападавшие избавились до момента задержания.

Фаридуни Шамсидин
Он женат, его ребенку восемь месяцев. Был зарегистрирован в Красногорске и работал в Подольске, сообщили в суде.

На видео, распространенном Маргаритой Симоньян, он сообщил, что 4 марта прилетел из Турции, куда отправился с целью пересечения границы для продления документов. На вопрос силовиков о том, что он делал в "Крокус Сити Холле", он ответил: "Застрелил людей за деньги".

По его словам, ему обещали 500 тысяч рублей, половину из которых перевели ему авансом на банковскую карту.

Фаридуни Шамсидин в суде
фото: Медиазона
Задержанный рассказал, что зарегистрировался в Telegram на урок проповедника. Задание он получил от его помощника. С организаторами теракта он также общался через этот мессенджер.

Вчера телеграм-каналы, связанные с силовыми структурами, опубликовали фото, на котором Фаридун подвергается пытке током. На снимке мужчина лежит на полу со спущенными штанами. К нему подключен военный аппарат связи ТА-57, который, по утверждению публикаций, силовики используют для пыток электрическими разрядами. Клемма провода, предположительно, подключена к гениталиям. Второй человек на фото наступает на задержанного ногой в армейском тактическом ботинке.

Мухаммадсобир Файзов
В зал суда Файзова привезли в сопровождении врачей на кресле-каталке в медицинской одежде, с катетером и мочеприемником.

Обвиняемый говорил очень тихо и запинался. Ему 19 лет, он холост, детей нет, имеет среднее образование. Ранее он работал в барбершопе в Иваново, где и был зарегистрирован.

Обвиняемый в теракте в "Крокус Сити Холле" Мухаммадсобир Файзов в зале Басманного суда.
фото: РБК
СМИ сообщали, что во время задержания он получил ранение: его левый глаз теперь не закрывается. Позже были опубликованы кадры его допроса в больнице, где его оперировали.

Не тех искали
На следующий день после теракта в Москве Telegram-каналы начали сообщать, что организаторами могут быть граждане Таджикистана.

21:45 23 марта
СМИ: ИГИЛ назвало теракт в Москве "самой жестокой атакой за последние годы"
В частности, канал "Baza" информировал о распространении ориентировок на четырех предполагаемых террористов - граждан Таджикистана - по всем отделениям полиции.

МИД Таджикистана в тот же день опроверг информацию о причастности граждан страны к теракту, назвав ее фейком, и призвал СМИ опираться на официальные данные, распространяемые госорганами России.

Позже МВД Таджикистана заявило, что двое граждан Республики Таджикистан, упомянутые в полицейских ориентировках, не имеют отношения к теракту и находятся в Таджикистане.

"Риводжиддин Исмонов и Махмадрасул Насриддинов вернулись в Таджикистан в ноябре 2023 года и проживают по месту жительства", - уточнило МВД.

В дополнение, МВД республики сообщило, что третий человек из списка – Рустам Назаров работает таксистом в городе Самара РФ и на момент теракта находился в этом городе с семьей.

"У террористов нет нации"
После сообщений о возможной причастности граждан Таджикистана к теракту в российском сегменте социальных сетей начали распространяться посты и комментарии с призывами выдворить всех таджиков из России, уволить их с работы, избегать поездок в такси с таджикскими водителями...

Лидеры общественного мнения и знаменитости стали призывать к сдержанности, напомнив, что терроризм не имеет национальности.

Президент России в своем обращении одним из первых высказался на эту тему:

"Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь - возмездие и забвение. У них нет будущего", - заявил он.

17:38 23 марта
"Покараем каждого". Путин прокомментировал теракт в "Крокус Сити Холле"
24 марта президент Таджиистана в своем телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным решительно осудил жестокий террористический акт в комплексе "Крокус Сити Холл" в Подмосковье и подчеркнул, что "террористы не имеют ни национальности, ни родины, ни религии".

Позже певец Тимати выпустил видеообращение, в котором сказал:

"Ультраправые формирования разгоняют межнациональные нарративы в отношении жителей Таджикистана. Считаю это неприемлемым и неправильным в любой форме".

Видеоблогер и модель Дина Саева призвала своих подписчиков не разжигать межнациональный конфликт:

"Десятки миллионов таджиков не виноваты в этом акте насилия, который не имеет оправдания", - заявила она.
Аналогичные заявления сделали и другие знаменитости, инфлюэнсеры и таджикские блогеры.

Источник - "Азия-Плюс"
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