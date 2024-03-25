Терроризм – давний иезуитский прием западных спецслужб, - Игорь Леонов

10:39 25.03.2024

Террор как метод

Терроризм – давний иезуитский прием западных спецслужб

Игорь Леонов

25.03.2024



Крупные террористические акции в свое время планировались извне в разных регионах СССР в 50-х-80-х годах. И лишь высоко профессиональная работа советских профильных органов смогла вовремя предотвратить эти акции, чреватые колоссальным количеством жертв и тягчайшими последствиями.



Так, вскоре после катастрофического землетрясения в Ташкенте 26 апреля 1966 г., в Ангрене – пригороде Ташкента – в правоохранительные органы явились трое местной национальности, уверявших, что в центре Ташкента или на его окраине готовится мощный взрыв. Советскими спецорганами было установлено, что этот теракт действительно готовился. Чтобы и политически усугубить последствия землетрясения – то есть, спровоцировать антирусские-антисоветские эксцессы в Узбекистане.



Эту акцию должна была совершить группировка, состоявшая, в основном, из потомков Сейд-Алимхана (1880-1944), свергнутого в 1920-м эмира Бухары. Она базировалась в афганском высокогорье – вблизи таджикистанского Памира, частично – в горах северного Пакистана (у границы с Афганистаном). в Афганистане она была .нелегальной,



Ее "засланцы" в Ташкенте были вскоре обезврежены. Но выяснилось, что и явившиеся с повинной в Ангрене, тоже оказались засланными. Притом они скрыли, что заготовлена параллельная политическая провокация: за считанное время в месте взрыва планировалось разместить китайские антисоветские прокламации и китайскую взрывчатку: в тот период в КНР начиналась так называемая культурная революция (1966-69 гг.) и советско-китайские отношения, ухудшавшиеся с начала 60-х гг., оказались вскоре на грани войны. Чтобы ее спровоцировать, террористы и спланировали сфальсифицированный "китайский след" на месте взрыва.



Но такой "след" запланировали не сами террористы: позже выяснилось, что его прорабатывали спецслужбы стран НАТО, причастные к созданию большинства террористических группировок, и поныне прикрывающиеся Исламом.



Примечательно, что спецслужбам монархического (до середины 1973 г.) Афганистана удалось выяснить некоторые детали столь "комплексной" операции в Ташкенте. А именно: советским профильным органам афганская сторона сообщила в конце апреля 1966 г. информацию о личностях некоторых шпионов и о планируемом "китайском следе"; были арестованы в Афганистане несколько участников "проэмирской" антисоветской группировки. Но в конце 70-х, когда советские войска были введены в Афганистан, оставшаяся группировка влилась в отряды афганских моджахедов.



Еще весной 1953 года, вскоре после кончины И.В. Сталина, группа уцелевших бандеровцев, рассчитывая на ослабление компетентных советских органов в связи с этим событием, планировала подорвать железнодорожное полотно на Перекопском перешейке. Но диверсию удалось предотвратить благодаря оперативным действия советской контрразведки и выявлению в Украинской ССР засланных кураторов этой акции из разведок США и ФРГ.



А в 1982 году ультрарадикальная исламистская группировка "Хизб-ут-Тахрир"* ("Партия освобождения") запланировала, вместе с афганскими моджахедами, взрыв крупнейшей в Средней Азии таджикистанской Нурекской ГЭС. Что было частью американо-британского плана (1981-82 гг.) по противодействию СССР в Афганистане и стимулированию антисоветского подполья в Средней Азии, Башкортостане, Татарстане.



Соответственно, уже весной-летом 1982-го в Таджикистане и Узбекистане, согласно рассекреченным частично данным западных спецслужб и по информации советской контрразведки, была расширена сеть подпольных группировок и их нелегальных типографий – в частности, "Хизб-ут-Тахрир"*, "Мусульманское единство"*.



Планировалась, в том числе, диверсия на Нурекской ГЭС. При этом вбрасывалась дезинформация о том, что диверсия, якобы, состоится на Каракумском канале (река Амударья – прикаспийский район Туркмении) или в Хороге – столице Памирской автономии Таджикистана. Но "деза" не сработала: запланированная акция была вовремя предотвращена.



Кстати, предотвращать операции такого рода в Средней Азии помогали в конце 70-х и позже спецслужбы Сирии, Индии, Ирака, Северного (ЙАР) и Южного (НДРЙ) Йемена.



И это лишь несколько примеров терактов, предпринятых Западом на нашей территории. Почерк же западных спецслужб с тех пор не изменился. Неудивительно, если его кровавый след обнаружится и на сей раз, в связи с терактом в Москве…