Блочный период: США готовятся создать новый альянс против Китая, - А.Костина

10:50 25.03.2024

На кого надеется Вашингтон и почему именно сейчас

Анастасия Костина

25 марта 2024

США вербуют союзников для противодействия Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявили "Известиям" американские эксперты. Новый альянс поможет Вашингтону сдерживать КНР, пока в Белом доме слишком заняты конфликтами на Украине и Ближнем Востоке. 11 апреля в Вашингтоне впервые состоится встреча глав Соединенных Штатов, Японии и Филиппин, на которой Джо Байден, Фумио Кисида и Фердинанд Маркос – младший обсудят трехстороннее сотрудничество. В регионе заметно растет напряженность. После столкновения китайских и филиппинских судов 5 марта госсекретарь Энтони Блинкен посетил Манилу, где пообещал ей "железобетонную" поддержку в случае вооруженного нападения КНР из-за споров в Южно-Китайском море. Тайвань впервые подтвердил базирование у себя военных США, причем в 6 км от материкового Китая.



Вашингтон готовит новый союз в противовес Китаю

США пытаются углубить сотрудничество со всеми возможными союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для поддержки собственных интересов и сдерживания Китая. Вместе с Австралией, а также Великобританией Соединенные Штаты ранее создали военно-политический альянс AUKUS, в рамках которого происходит расширение атомного флота. С Канберрой, Токио и Нью-Дели Вашингтон развивает четырехсторонний диалог по безопасности QUAD. Это не военное объединение, однако стороны обсуждают в том числе и вопросы обороны. Примечательно, что, по сути, обе группы официально преследуют одну и ту же цель - обеспечение безопасности в АТР. На деле эта формулировка означает совместное противодействие китайской экспансии, о которой регулярно говорят лидеры западных стран.



Теперь в Вашингтоне решили наладить совместный диалог с Токио и Манилой. 11 апреля президент Джо Байден примет в Белом доме премьер-министра Японии Фумио Кисиду и президента Филиппин Фердинанда Маркоса – младшего. Это будет первый трехсторонний саммит в таком формате. Ожидается, что лидеры обсудят взаимодействие в области экономики, новых технологий, экологии и климата, а также вопросы безопасности в АТР, включая Южно-Китайское море. С обеими странами Штаты давно активно взаимодействуют в сфере обороны. В Японии находятся американские военные базы, а Филиппины предоставили США доступ к собственным. По военной линии сотрудничают между собой и Токио с Манилой: стороны могут подписать соглашение о размещении войск на территории друг друга уже в I квартале 2024 года.



- Предстоящие встречи Байдена с Маркосом и Кисидой сигнализируют о скоординированном стратегическом плане по ограничению влияния Пекина в регионе. Еще неизвестны параметры этого плана: будет ли он образовывать соглашение об оборонном сотрудничестве, аналогичное AUKUS или даже QUAD, но время проведения этой встречи не может быть совпадением, - отметил в беседе с "Известиями" профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.



США поддерживают двусторонние союзы как с Токио, так и с Манилой, однако между последними двумя прямого формального союза нет, отметил "Известиям" экс-советник министра обороны Японии, президент аналитического центра Asia Pacific Initiative Кен Джимбо.



- Но примечательно, что США недавно расширили свое оборонное сотрудничество с Филиппинами, сигнализируя о стратегическом намерении расширить военный доступ в регионе. Одновременно Токио активно поддерживает Манилу, укрепляя ее возможности морской обороны. Это многогранное сотрудничество демонстрирует скоординированный подход к защите региональных интересов, - сказал бывший советник.



США милитаризуют весь Азиатско-Тихоокеанский регион в попытках сдержать Китай, пока в Белом доме заняты конфликтами на Украине и Ближнем Востоке, уверен профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.



МанилаФото: Global Look Press/Gregorio Dantes Jr

- США сейчас на пределе своих возможностей в контексте Украины и сектора Газа. Им нужны союзники, которые могут предоставить войска и оружие и помочь покрыть расходы. В случае конфликта между Пекином и Тайбэем Штаты рассчитывают на военную помощь Японии и Южной Кореи. США также пообещали прийти на помощь Филиппинам в Южно-Китайском море и Японии в Восточно-Китайском. Происходящее в обоих регионах чревато опасностью. Так что, независимо от того, означает ли встреча официальную договоренность, визит Маркоса и Кисиды усилит напряженность и станет опасной, хотя и бесполезной попыткой сдержать Китай, - спрогнозировал эксперт.



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Япония и Филиппины действительно разделяют с США общий интерес в противодействии растущей силе и влиянию КНР в международной политике, подчеркнул "Известиям" профессор Корнеллского университета в Нью-Йорке Ричард Бэнсель. Однако, по его мнению, они не могут оказать существенной помощи в критической ситуации, поэтому результатом встречи вряд ли станет создание официального военного союза.



На западе Тихого океана растет напряженность

Саммит США, Японии и Филиппин пройдет на фоне заметно растущей напряженности в западной части Тихого океана. Трения Пекина и Манилы из-за территориальных споров в Южно-Китайском море недавно снова обострились. Три недели назад произошло два столкновения между судами обеих сторон у спорной Второй отмели Томаса. Филиппинская сторона заявила о ранении четырех членов своего экипажа в результате обстрела из водометов со стороны береговой охраны КНР. В Пекине же обвинили корабли республики в незаконном вторжении и таране китайского судна. На фоне обострения неделю назад госсекретарь США Энтони Блинкен приезжал в Манилу, чтобы заверить руководство страны в том, что обязательство по защите партнера в случае вооруженного нападения "железобетонно".



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

Помимо Китая и Филиппин территории в Южно-Китайском море оспаривают Вьетнам, Малайзия, Бруней, а также Тайвань, который Пекин считает своей провинцией, а не полноценным соперником в регионе, несмотря на притязания Тайбэя на независимость. Речь в первую очередь идет о Парасельских островах и Спратли. Они представляют интерес в контексте расширения военного присутствия в регионе, а также с экономической точки зрения. Через ЮКМ ежегодно осуществляются перевозки на сумму $3 трлн, также здесь есть огромные залежи углеводородов. На большую часть из всех этих территорий претендует КНР, с чем не согласны остальные потенциальные хозяева островов, и в первую очередь Филиппины. В июле 2016 года Постоянная палата третейского суда (международный арбитражный суд, расположенный в Гааге) по иску Манилы постановила, что у КНР нет оснований для притязаний в Южно-Китайском море. Однако Пекин посчитал решение суда недействительным и до сих пор его не признает.



Неспокойно и в прилегающей акватории - Тайваньском проливе. Несколько дней назад Тайбэй официально подтвердил размещение американских войск на своей территории, хотя США якобы придерживаются резолюции ООН и не считают остров отдельным государством, признавая политику "одного Китая". В военном ведомстве сказали, что обучение тайваньских военных проходит в том числе на островах Цзниньмэнь - это в 6 км от китайского города Сямэнь. Учитывая подтверждение со стороны Тайваня, становится ясно, что Штаты усиливают провокацию Китая в Южно-Китайском море, подчеркнул Саид Хан.



Усиливающийся антикитайский курс США подтверждает еще один факт. Вместо покидающей в ближайшие недели пост замглавы Госдепа Виктории Нуланд Джо Байден назначил Курта Кэмпбелла, то есть сменил "российского ястреба номер один" на "китайского ястреба номер один", отметил Питер Кузник.



- Рокировка отражает одновременно то, насколько плохо идут боевые действия на Украине, и подчеркивает тот факт, что Байден пришел к власти в окружении 18 высокопоставленных чиновников из Центра новой американской безопасности (CNAS) - "рассадника китайских ястребов", - обратил внимание политолог.



Как подчеркнул эксперт, Байден, снова сосредоточив внимание на КНР, возвращается к тому, с чем он пришел в Белый дом, когда его планы еще не были нарушены конфликтом на Украине.