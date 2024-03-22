Искусственный интеллект не сможет обмануть Единую биометрическую систему?

11:00 25.03.2024

22.03.2024

Искусственный интеллект не сможет обмануть Единую биометрическую систему |

Алгоритмы системы умеют отличать живого человека от имитации, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.



Об этом "Русской Весне" рассказали в пресс-службе депутата Госдумы РФ Антона Немкина.



"Обмануть Единую биометрическую систему с помощью фото или видео из соцсетей, сгенерированных нейросетью изображений или роликов не получится. Алгоритмы, которые мы используем, давно научились отличать живого человека от имитации и блокировать подозрительные операции", - заявил Поволоцкий.



По его словам, защита обеспечивается сочетанием нескольких биометрических модальностей, подключением дополнительных факторов защиты, а также внедрением технологии "лайвнесс".



Поволоцкий также отметил, что в России может быть внедрена биометрия по считыванию рисунка ладони. Ее можно использовать, например, в бесконтактных платежах. Однако реализовать проект можно будет при условии подтверждения точности идентификации человека на уровне 99,99%.



В условиях развития дипфейков, а также активной интеграции этого инструмента в противоправную деятельность опасения закономерны, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.



"Особенно, учитывая тот факт, что ряд банков начали использовать биометрию для подтверждения пользовательских операций: например, перевода крупной суммы денежных средств. Поэтому все опасения, связанные с безопасностью данных в ЕБС, необходимо последовательно развеивать. Особенно это важно на фоне того, что у граждан до сих пор не сложилось единого мнения в отношении биометрических данных. Так, только треть опрошенных, по данным ВЦИОМ, относятся к биометрии позитивно. Поэтому просветительская работа в этом направлении крайне важна", - считает депутат.



Меры, обеспечивающие безопасность ЕБС от возможного неправомерного использования технологий ИИ, надежны, считает Антон Немкин.



"В том числе технология "лайвнесс", которая предполагает выполнение действий в режиме реального времени. Пример - необходимость назвать сгенерированные системой цифры. Фактически это CAPTCHA (компьютерный тест, используемый для определения, кем является пользователь системы: человеком или компьютером - прим.), которую обойти как автоматизированным системам, так и ИИ крайне трудно. Кроме того, самые высокорисковые операции предполагают сразу несколько уровней защиты: помимо биометрии, может использоваться подтверждение за счет двухфакторной идентификации или по телефону", - пояснил парламентарий.