 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 25.03.2024
14:21  Террористы давно начали "ловлю душ" в Таджикистане, - МК
14:10  Стало известно, кто именно возглавлял атаковавших "Крокус" террористов - Шамсидин Фаридуни. Вербовали его в Турции
13:29  Задержан начальник штаба ГУВД Чуйской области Киргизии, оказался мошенником
12:36  Числа зверя. ИГИЛ* или Украина - кто стоит за жутким преступлением, - "Известия"
12:34  Арабские нефтяники уверены, что углеводороды будут доминировать в мировой энергетике еще десятилетия, - Дм.Мигунов
11:00  Искусственный интеллект не сможет обмануть Единую биометрическую систему?
10:50  Блочный период: США готовятся создать новый альянс против Китая, - А.Костина

10:39  Терроризм – давний иезуитский прием западных спецслужб, - Игорь Леонов
10:01  Четверо исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле". Кто они и что о них известно?
09:59  Новым премьером Ирландии станет молодой и энергичный "Фине гэл" Саймон Харрис
09:15  Как кыргызские швейники заняли нишу ушедших из РФ западных брендов, - "ВечБишкек"
08:10  Мочить в сортире: три задачи России после теракта в "Крокусе", - Дм.Попов
08:05  Экономика победы: парадигма опережающего развития России, - Сергей Глазьев
07:34  Поездка Ли Хуэя в Европу не принесла видимых результатов, - Владимир Скосырев
07:10  Вашингтон и Лондон: "Те, кто пишут скрипты". Кому и зачем понадобилось убивать людей в "Крокусе"? - А.Белов
01:38  Альянс людоедов: кто стоит за самым страшным терактом последних лет
01:00  Обстрелы Белгорода превратились в рутину. Чего ждет руководство России?
00:29  Туркменские власти лавируют между газовыми и политическими интересами крупных игроков, - Сердар Айтаков
00:21  Амеры упорно пытаются свалить теракт в "Крокусе" на отмороженных халифатчиков, - НГ
00:20  Севостьянов: теракт в "Крокусе" - это приговор всей миграционной политике последних десятилетий
00:18  После "Крокуса" Россия обязана измениться, - Александр Маслов
00:17  Как Запад пытается выгородить Украину после теракта в "Крокусе", - Геворг Мирзаян
00:13  Является ли Райым-Миллион королем кыргызского наркотрафика? - "ВечБишкек"
00:05  Как школьники-гардеробщики помогали людям покинуть "Крокус" во время теракта
00:01  Статистические войны и инвестиционная привлекательность Китая
Воскресенье, 24.03.2024
20:09  Кровавый крокус. Террористические акты меняют русла истории.., - Александр Проханов
19:02  "Мы находимся в состоянии войн". Долгосрочные последствия теракта в "Крокусе", - Мих.Ростовский
19:00  Антимигрантские настроения в России усиливаются, - Н.Трушина
15:07  "Тысячи людей без света и тепла": удары возмездия погрузили Украину в хаос
13:00  Социальный разворот. Богатых в России попросят раскошелиться, - Юрий Алексеев
12:51  "Бродяги" из Азербайджана готовили покушение на руководство Кыргызстана (видео)
10:27  25 лет агрессии против Югославии: экспансия НАТО и глобальный контекст
09:16  Среди погибших в "Крокусе" были кыргызстанцы? - информация уточняется
08:30  Израильские танкисты расстреляли толпу безоружных палестинцев, ожидавшмх гумпомощи (19 убитых)
02:43  Какая сейсмоустойчивость у биолаборатории Пентагона в Алматы?
02:42  Из истории подрывной работы в советской Средней Азии и на Украине, - Дм.Нефедов
02:00  Большая геополитика: Новой России Старый Казахстан не интересен
01:00  "Союз МС-25" с первой белорусской космонавткой стартовал со второй попытки с Байконура
00:20  В одном из туалетов "Крокус Сити Холла" обнаружено 28 тел погибших
00:09  "РосПравозащита" верещит - смертную казнь к террористам применять нельзя
00:07  Одному из боевиков - парикмахеру Файзову из Иваново - при задержании отрезали ухо
00:02  Трагедия "Крокуса". Одного из террористов обезвредили заложники голыми руками
00:01  Украина должна быть признана террористическим государством. Заказчики теракта в "Крокусе" уже известны, - МК
Суббота, 23.03.2024
18:54  В 2023 уровень Каспийского моря продолжил стремительное падение
18:50  Американский выбор из двух зол. Ложь "байденомики" и иллюзии "трампизма", - С.Кожемякин
16:44  Новосибирск. Бойцы СВО благодарят за беспилотники землячество выходцев из Таджикистана
16:25  Онлайн: Путин обратился в россиянам после теракта в "Крокусе", 24 марта объявлен траур
16:19  Ташкент. Салим Абдувалиев ("Салимбай") приговорен к 6 годам колонии
16:01  Минобороны Туркменистана пытается остановить массовые увольнения офицеров
15:37  За терактом в "Крокус-сити" отсвечивают "уши" Киева и англосаксов? - ФСК
13:07  Террористы из "Крокуса" пытались прорваться на Украину и обезврежены в Брянской области. У одного изъят паспорт гражданина Таджикистана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Искусственный интеллект не сможет обмануть Единую биометрическую систему?
11:00 25.03.2024

22.03.2024
Искусственный интеллект не сможет обмануть Единую биометрическую систему |
Алгоритмы системы умеют отличать живого человека от имитации, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

Об этом "Русской Весне" рассказали в пресс-службе депутата Госдумы РФ Антона Немкина.

"Обмануть Единую биометрическую систему с помощью фото или видео из соцсетей, сгенерированных нейросетью изображений или роликов не получится. Алгоритмы, которые мы используем, давно научились отличать живого человека от имитации и блокировать подозрительные операции", - заявил Поволоцкий.

По его словам, защита обеспечивается сочетанием нескольких биометрических модальностей, подключением дополнительных факторов защиты, а также внедрением технологии "лайвнесс".

Поволоцкий также отметил, что в России может быть внедрена биометрия по считыванию рисунка ладони. Ее можно использовать, например, в бесконтактных платежах. Однако реализовать проект можно будет при условии подтверждения точности идентификации человека на уровне 99,99%.

В условиях развития дипфейков, а также активной интеграции этого инструмента в противоправную деятельность опасения закономерны, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

"Особенно, учитывая тот факт, что ряд банков начали использовать биометрию для подтверждения пользовательских операций: например, перевода крупной суммы денежных средств. Поэтому все опасения, связанные с безопасностью данных в ЕБС, необходимо последовательно развеивать. Особенно это важно на фоне того, что у граждан до сих пор не сложилось единого мнения в отношении биометрических данных. Так, только треть опрошенных, по данным ВЦИОМ, относятся к биометрии позитивно. Поэтому просветительская работа в этом направлении крайне важна", - считает депутат.

Меры, обеспечивающие безопасность ЕБС от возможного неправомерного использования технологий ИИ, надежны, считает Антон Немкин.

"В том числе технология "лайвнесс", которая предполагает выполнение действий в режиме реального времени. Пример - необходимость назвать сгенерированные системой цифры. Фактически это CAPTCHA (компьютерный тест, используемый для определения, кем является пользователь системы: человеком или компьютером - прим.), которую обойти как автоматизированным системам, так и ИИ крайне трудно. Кроме того, самые высокорисковые операции предполагают сразу несколько уровней защиты: помимо биометрии, может использоваться подтверждение за счет двухфакторной идентификации или по телефону", - пояснил парламентарий.

Источник - Русская весна
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711353600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената посетил реабилитационный центр для детей с инвалидностью
- Олжас Бектенов поручил акиматам улучшать качество жизни сельчан: школы, больницы и доступ к воде
- Олжас Бектенов поручил завершить интеграцию налоговых и таможенных информационных систем до конца текущего года
- Пять лет тому назад
- Государственный советник встретился с руководителями фракций Мажилиса Парламента
- 380 адмпроизводств возбудили с начала года в РК за превышение торговой надбавки на социально значимые продукты питания и другие нарушения
- Президентству Касым-Жомарта Токаева исполняется 5 лет
- В Мажилисе обсудили актуальные вопросы развития пчеловодства
- Порядка 200 опорных школ НИШ планируют создать в районных центрах
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  