Числа зверя. ИГИЛ* или Украина - кто стоит за жутким преступлением, - "Известия"

12:36 25.03.2024 Числа зверя: за кровавую расправу в "Крокусе" террористам пообещали 500 тысяч на всех

ИГИЛ* или Украина - кто стоит за жутким преступлением



Яна Штурма

Станислав Кучушев

Валентин Логинов



Двое террористов, которые участвовали в нападении на "Крокус Сити Холл", вероятно, получили инструкции, когда ездили в Турцию, остальных нашли и привлекли к участию в преступлении уже на территории России, выяснили "Известия". Как сообщил информированный источник, гонорар в 500 тыс. рублей, о котором один из террористов заявил на допросе, - это деньги, обещанные не каждому члену группы, а всем вместе. Кроме того, организаторы преступления в "Крокусе" одновременно могли готовить теракт в одной из стран Средней Азии, но он был предотвращен. Кто стоит за варварским преступлением в Красногорске - запрещенная в РФ ИГИЛ или спецслужбы Украины и какие есть доводы в пользу каждой из этих версий, - разбирались "Известия".



Как сформировали группу террористов



Исполнителей теракта в "Крокус Сити Холл" вечером 24 марта начали доставлять в Басманный райсуд Москвы для избрания меры пресечения. Они проходят обвиняемыми по возбужденному СК России уголовному делу о теракте (ст. 205 УК РФ).



Первым обвинение предъявили Далерджону Мирзоеву - ему 32 года, он отец четверых несовершеннолетних детей, выяснилось в суде. Въехав в Россию, он оформил временную регистрацию на три месяца в Новосибирске, но она истекла. Второй обвиняемый - Рачабализода Муродали, 30 лет, с неоконченным средним образованием, женат, имеет одного ребенка, не судим. Уже ближе к полуночи в суд поступили материалы в отношении Мухаммадсобира Файзова и Шамсидина Фаридуни.



Следствие попросило суд закрыть заседание, чтобы не разглашать информации о потерпевших и избежать угрозы нарушения тайны следствия. И Мирзоева и Муродали в итоге арестовали на два месяца - до 22 мая. Заседания суда по делам двух других обвиняемых на момент публикации продолжались.



На вечер 24 марта в списках погибших в результате атаки - 137 человек. Еще почти 180 пострадали. Из них в больницах остаются 142 пациента, 32 - выписаны.



По данным "Известий", за терактом в "Крокус Сити Холле" стоит организованная группа, которая также готовила атаку в одной из среднеазиатских стран, но она была предотвращена. Что касается теракта в российской столице, то его участников трудно назвать в классическом смысле организованной террористической ячейкой - она не существовала в рамках какой-то структуры, а была сформирована буквально за несколько недель до теракта, пояснил информированный источник.



По его словам, двое из ее участников получили инструкции, когда ездили в Турцию, а остальные были завербованы уже на территории России. Причем для этого подбирались люди, которые ранее не были замечены в приверженности радикальному исламу, - чтобы спецслужбам было сложнее предотвратить теракт на стадии подготовки при помощи своей агентурной сети, констатировали эксперты.



- Предварительные данные, которые имеются у следствия, показывают, что исполнители теракта в "Крокусе" познакомились порядка 3–4 недель назад и до этого не оставляли в публичном пространстве, соцсетях, каких-либо свидетельств своих связей с радикальными исламистскими группировками, - подчеркнул в беседе с "Известиями" специалист в сфере антитеррористической безопасности. - Вероятнее всего, мы имеем дело со случайным набором исполнителей, одержимых нехваткой денег и радикализированных их куратором.



Восстанавливая ход событий, наши собеседники предположили, что непосредственная подготовка к теракту началась за несколько недель до его проведения. 4 марта из Турции в Россию приехал один из преступников - на кадрах допроса он представляется как Шамсуддин Фаридуни.



7 марта он появился в "Крокус Сити Холле" - в этот день там проходил концерт итальянского тенора Алессандро Сафины. Террорист случайно попал на снимки, сделанные фотографом "Крокуса". Вероятно, именно во время этого визита он изучал планировку здания, расположение постов охраны и разрабатывал пути отхода.



Не исключено, говорит источник "Известий", что теракт планировался на один из ближайших после 7 марта дней - 8-го в "Крокусе" давал концерт Григорий Лепс, 9–11 марта - SHAMAN.



К тому моменту, судя по всему, были завербованы и остальные непосредственные участники теракта.



Больше всего информации в открытых источниках содержится о самом молодом из них - 19-летнем Мухаммадсобире Файзове. Судя по всему, он как минимум несколько лет жил в Ивановской области, работал стилистом в салонах красоты. Сначала в сети барбершопов "Площадка", затем в салоне MyStyle в поселке Тейково в 30 км от Иваново.



- Он стажировался у нас с ноября по январь [2024 года], потом ушел, потому что не устроила зарплата. О политике никогда не говорили - когда не работал, сидел у себя в телефоне, - рассказал "Известиям" хозяин MyStyle.



В том же Тейково Файзов ходил в спортзал.



- Он занимался у другого тренера кикбоксингом или тайским боксом, – рассказал тренер клуба ММА Тейково Андрей Курбатов.



После января, когда Файзов уволился из MyStyle, его следы на некоторое время потерялись. И объявился он уже в феврале в Москве, в хостеле в районе Дмитровского шоссе. Он жил там вдвоем с Фаридуни, но периодически появлялись и другие постояльцы, рассказала администратор хостела.



- Ничем не примечательные, абсолютно обычные гости, жили тихо, не отсвечивали, - сказала она.



Среди них Далерджон Мирзоев. Отвечая на вопросы сотрудников спецслужб во время первого допроса, он рассказал - мужчина по имени Абдулло, c которым он познакомился через Telegram, купил машину, и они вместе хотели работать в такси. Но бизнес не пошел, и Мирзоев согласились на предложение об участии в теракте.



О еще одном террористе - Рачабализода Муродали - точной информации пока нет.



Как проходила вербовка террористов



Судя по показания арестованных, вербовка велась в Telegram, в сети каналов, принадлежащих проповедникам-ваххабитам.



- Я в Телеграм урок слушал, проповедника. Потом помощник его написал. Они по Телеграм написали, без фамилия, без ничего. Деньги предлагал. 500 тысяч. Чтобы убивать, без разницы кого, - рассказал во время допроса Шамсуддин Фаридуни.



По словам подозреваемого, 250 тыс. были переведены в качестве аванса. Источник "Известий" уточняет важную деталь: 500 тыс. - это гонорар, обещанный не каждому террористу по отдельности, а всей группе.



В Telegram же был завербован Далерджон Мирзоев.



- Это не была в классическом смысле спящая ячейка террористов, фанатиков. Скорее их превратили в этих фантиков за 2–3 недели. Куратору, их духовному лидеру, для этого вовсе необязательно находится на территории России, всем можно управлять дистанционно, - пояснил "Известиям" специалист в сфере антитеррористической безопасности. - Это были случайно подобранные исполнители, имеющие крайне низкий уровень интеллекта и критического мышления. Это и позволило их кураторам, которые владеют разнообразными приемами и методами вербовки, психологического давления, превратить таксистов и барберов в террористов.



Особо примечателен факт, что двое террористов перед атакой побывали в Турции, заявил еще один собеседник "Известий".



- В Турции сейчас проживают ваххабитские проповедники, которые в России заочно осуждены и объявлены в розыск, например, Абдулла Костекский и Абу Умар Саситлинский. Все у них там хорошо, у них есть свой медиацентр, через который они проповедуют, - подчеркнул эксперт.



То, что проповеди в интернете - распространенный способ вербовки, подтвердил "Известиям" и религиовед, доктор исторических наук Роман Силантьев.



- Эмиссар ИГИЛ (организация запрещена в России как террористическая. - "Известия") знает, куда надо идти, чтобы вербовать людей, - среди прихожан конкретной мечети или канала в Telegram. Если проповедники типа Костекского или Саситлинского имеют "славу" симпатизанта ИГИЛ, то среди их подписчиков как раз и надо искать бойцов, что, собственно, и могло быть сделано, - констатировал эксперт. - Если человек подписался, если ставит лайки, слушает, то, скорее всего, тех же взглядов и придерживается. Поэтому вот тебе выборка сразу нужных людей с нужными взглядами - попробуй среди них найти боевиков. Это сильно упрощает работу.



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Кто мог вербовать



Личности вербовщиков - вопрос открытый, полагают собеседники "Известий". Имеющаяся информация свидетельствует о том, что это могли быть как структуры непосредственно ИГИЛ, так и стоявшие за ними украинские спецслужбы.



- Безусловно, непосредственными вербовщиками наверняка были радикальные исламисты из ИГ. Но на самом деле такие же методы вербовки через Тelegram применяют и украинские спецслужбы, которые вербуют молодежь для поджога релейных шкафов, военкоматов, госорганов, - считает собеседник "Известий", специализирующийся в сфере антитеррора.



- Надо признать, что товарищи с Украины умеют подстрекать на преступные действия - поджоги военкоматов, избирательных участков - даже законопослушных граждан России. И если уже доктора наук диверсии устраивают, будучи уверены, что они выполняют какие-то задания спецслужб, то, может, еще проще простимулировать на подобные преступления людей, которые и так нас ненавидят, - полагает Роман Силантьев.



Детали расследования указывают на возможную причастность не только украинских, но и западных спецслужб к трагедии, полагает другой наш собеседник.



- У серьезных спецслужб могли найтись рекруты для исполнения такого рода теракта, которых они могли передать в "лизинг" украинским нацистам, - добавил он. - Напомню, что работой по вовлечению в террористическое подполье граждан из республик Средней Азии на территории России занимаются "Катиба Таухид валь-Джихад" и "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (обе организации запрещены в России как международные террористические. - "Известия").



В событиях, связанных с терактом в "Крокусе", есть масса деталей, которые пусть и косвенно, но могут указывать на причастность к планированию преступлений спецслужб Украины.



Первый - это способ вербовки. По мнению собеседников "Известий", украинские спецслужбы плотно сотрудничают с радикальными проповедниками - теми же Абдуллой Костекским и Абу Умаром Саситлинским.



- Например, от имени этих проповедников часто выступает Анвар (Андрей) Деркач - украинский журналист, который принял ислам. Он был тесно связан с крымскими татарами, с "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Деркач имеет непосредственное отношение к спецслужбам Украины, через него раскачивались недавние протесты в Дагестане. Много последователей "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" находятся на территории Украины и воюют в так называемом ичкерийском батальоне в составе ВСУ, - отмечает один из собеседников "Известий".



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В распоряжении "Известий" оказалась аналитическая записка Минобороны РФ о масштабах вербовки и подготовки боевиков для ВФУ



Второй момент - действия, которые террористы предпринимали в попытке скрыться после преступления. Владимир Путин в своем обращении по случаю трагедии сообщил, что, по предварительным данным, для террористов с украинской стороны "было подготовлено окно для перехода государственной границы".



Источники "Известий" подтверждают этот факт. При этом отмечают, что изначальной целью беглецов могла быть и Белоруссия.



- Они уходили именно в сторону Украины и Белоруссии, хотя гораздо логичнее было, совершив теракт, раствориться среди миллионов мигрантов, работающих здесь, а не двигаться в хорошо контролируемые приграничные районы. Это может означать, что они - расходный материал. Им обещали "окно", но использовали и подставили, - полагает специалист по антитеррористической деятельности.



Третий аргумент - оружие, которым пользовались террористы.



- Это АК12, имеющее камуфляжную раскраску, - особенность оружия, которое применяется именно в зоне проведения СВО. В России такое оружие достать практически невозможно. Но именно оно лежало в схроне, откуда его забрали непосредственные исполнители теракта, - рассказал один из собеседников "Известий".



Это, по его словам, наводит на предположение, что оружие было переправлено в Россию с украинской стороны, как это происходило в случае покушений на журналистку Дарью Дугину и военкора Влада Татарского.



В настоящий момент все оставленное террористами оружие направлено на баллистическую, трассологическую и прочие экспертизы, чтобы понять, как оно оказалось в руках террористов, отметил источник.



На данный момент ответственность за теракт взяло на себя афганское отделение ИГИЛ - "Вилаят Хорасан". Оно опубликовало на своем сайте соответствующее сообщение и видео.



В то же время отдельного анализа заслуживает реакция на произошедшее Вашингтона. Буквально через несколько часов после трагедии официальный представитель Белого дома Джон Кирби однозначно заявил, что не видит никаких указаний на "украинский след" в теракте. В последующие двое суток официальные лица и пресса США в основном придерживались именно этой версии.



До окончания расследования террористического акта в "Крокус Сити Холле" любое оправдание Киева Вашингтоном должно рассматриваться как улика, заявила на это 24 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Ведь финансирование террористической деятельности киевской ОПГ американскими либеральными демократами и участие в коррупционных схемах семьи [президента США Джо] Байдена длятся уже много лет", - написала дипломат в своем Telegram-канале.



По сообщениям спецслужб, сейчас по делу о теракте в "Крокусе" арестованы 11 человек. Помимо четверых непосредственных исполнителей, это люди, которые могут быть причастны к подготовке и организации атаки. Но и эти аресты явно не последние.



- Будут еще задержания, вне всякого сомнения. На свободе остаются те, кто заказал и оплатил теракт, кто закупал оружие, - констатировал один из источников "Известий".



Как происходило нападение



Завербованные террористы напали на "Крокус Сити Холл" 22 марта. Следователи продолжают восстанавливать картину трагедии.



Известно, что первые выстрелы раздались около 20 часов, после того как на парковку торгового центра заехал белый автомобиль "Рено". Из него вышли террористы. Как минимум у двоих из них были рюкзаки. Предположительно, именно в них находился бензин, с помощью которого они позже подожгли концертный зал.



- По дороге в "Крокус" они заехали на АЗС, купили бензин и разлили его в пластиковые бутылки. Затем использовали его для поджога зала, - рассказал информированный собеседник "Известий".



Уже у входа они открыли огонь по посетителям, стрельба продолжилась в вестибюле у рамок безопасности. Примерно в 20:03 террористы оказались в зале. Пока одни стреляли в людей, другие обливали кресла бензином сразу в нескольких местах.



В зале они находились около десяти минут, после чего покинули здание, смешавшись с толпой, и уехали на той же машине. Ее удалось отследить с помощью интеллектуальных систем и камер наружного наблюдения. Автомобиль засекли в Брянской области и остановили, применив оружие.



Двух подозреваемых в районе 23:30 задержали на месте, еще двое укрылись в лесополосе. Для их поимки была организована спецоперация, в которой приняли участие до 300 военнослужащих и полицейских. Одного из возможных террористов сняли с дерева, где он надеялся спрятаться, второго нашли с собаками в кустах. Источник - Известия

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