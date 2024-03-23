Задержан начальник штаба ГУВД Чуйской области Киргизии, оказался мошенником

13:29 25.03.2024

Задержан начальник штаба ГУВД Чуйской области, его водворили в СИЗО



Иллюстративное фото"Сводка" (АКИpress) – Первомайский районный суд водворил начальника штаба ГУВД Чуйской области К.А.К. в СИЗО-1.



Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственной службы МВД. В отношении начальника штаба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия, то есть до 12 апреля.



Ему было предъявлено обвинение по пункту 3 части 2, пункту 1 части 4 статьи 209 "Мошенничество" Уголовного кодекса.