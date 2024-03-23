Стало известно, кто именно возглавлял атаковавших "Крокус" террористов - Шамсидин Фаридуни. Вербовали его в Турции

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 25.03.2024
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10:50  Блочный период: США готовятся создать новый альянс против Китая, - А.Костина

10:39  Терроризм – давний иезуитский прием западных спецслужб, - Игорь Леонов
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00:29  Туркменские власти лавируют между газовыми и политическими интересами крупных игроков, - Сердар Айтаков
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00:20  Севостьянов: теракт в "Крокусе" - это приговор всей миграционной политике последних десятилетий
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00:17  Как Запад пытается выгородить Украину после теракта в "Крокусе", - Геворг Мирзаян
00:13  Является ли Райым-Миллион королем кыргызского наркотрафика? - "ВечБишкек"
00:05  Как школьники-гардеробщики помогали людям покинуть "Крокус" во время теракта
00:01  Статистические войны и инвестиционная привлекательность Китая
Воскресенье, 24.03.2024
20:09  Кровавый крокус. Террористические акты меняют русла истории.., - Александр Проханов
19:02  "Мы находимся в состоянии войн". Долгосрочные последствия теракта в "Крокусе", - Мих.Ростовский
19:00  Антимигрантские настроения в России усиливаются, - Н.Трушина
15:07  "Тысячи людей без света и тепла": удары возмездия погрузили Украину в хаос
13:00  Социальный разворот. Богатых в России попросят раскошелиться, - Юрий Алексеев
12:51  "Бродяги" из Азербайджана готовили покушение на руководство Кыргызстана (видео)
10:27  25 лет агрессии против Югославии: экспансия НАТО и глобальный контекст
09:16  Среди погибших в "Крокусе" были кыргызстанцы? - информация уточняется
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02:43  Какая сейсмоустойчивость у биолаборатории Пентагона в Алматы?
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02:00  Большая геополитика: Новой России Старый Казахстан не интересен
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00:20  В одном из туалетов "Крокус Сити Холла" обнаружено 28 тел погибших
00:09  "РосПравозащита" верещит - смертную казнь к террористам применять нельзя
00:07  Одному из боевиков - парикмахеру Файзову из Иваново - при задержании отрезали ухо
00:02  Трагедия "Крокуса". Одного из террористов обезвредили заложники голыми руками
00:01  Украина должна быть признана террористическим государством. Заказчики теракта в "Крокусе" уже известны, - МК
Суббота, 23.03.2024
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16:44  Новосибирск. Бойцы СВО благодарят за беспилотники землячество выходцев из Таджикистана
16:25  Онлайн: Путин обратился в россиянам после теракта в "Крокусе", 24 марта объявлен траур
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15:37  За терактом в "Крокус-сити" отсвечивают "уши" Киева и англосаксов? - ФСК
13:07  Террористы из "Крокуса" пытались прорваться на Украину и обезврежены в Брянской области. У одного изъят паспорт гражданина Таджикистана
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Стало известно, кто именно возглавлял атаковавших "Крокус" террористов - Шамсидин Фаридуни. Вербовали его в Турции
14:10 25.03.2024

Стало известно, кто именно возглавлял атаковавших "Крокус" террористов
Шамсидин Фаридуни возглавлял атаковавших "Крокус" террористов

Следствие выяснило, что террористическую атаку на "Крокус Сити Холл" возглавлял Шамсидин Фаридуни. На него вышли кураторы, когда тот находился в Турции, сообщил телеграм-канал SHOT.

По информации источника, Фаридуни приехал в Россию 4 марта. Он был получателем всех инструкций, проводил инструктажи остальным террористам, а также готовил план нападения. До начала планирования преступления террористы не были знакомы. Все они жили в разных местах.

В ходе допроса Фаридуни заявил, что ему пообещали заплатить полмиллиона рублей за теракт. Впоследствии деньги делились на четверых фигурантов дела. Во время задержания Фаридуни путался в показаниях. Сначала он сообщил о выплатах в миллион рублей, а потом в 500 тысяч. В результате террористы получили от куратора предоплату в размере 250 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Фаридуни приходил в "Крокус" 7 марта. Его снял местный фотограф. В общей сложности преступник посещал концертную площадку до теракта минимум пять раз.

Кадры разбора завалов в "Крокус Сити Холле": обгоревшие металлоконструкции, разрушенный фасад, спецтехника
Кадры разбора завалов в "Крокус Сити Холле": обгоревшие металлоконструкции, разрушенный фасад, спецтехника

Авторы: ПОЛИНА ЦИМКИНА

Источник - МК
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