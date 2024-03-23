Стало известно, кто именно возглавлял атаковавших "Крокус" террористов - Шамсидин Фаридуни. Вербовали его в Турции

14:10 25.03.2024

Стало известно, кто именно возглавлял атаковавших "Крокус" террористов

Шамсидин Фаридуни возглавлял атаковавших "Крокус" террористов



Следствие выяснило, что террористическую атаку на "Крокус Сити Холл" возглавлял Шамсидин Фаридуни. На него вышли кураторы, когда тот находился в Турции, сообщил телеграм-канал SHOT.



По информации источника, Фаридуни приехал в Россию 4 марта. Он был получателем всех инструкций, проводил инструктажи остальным террористам, а также готовил план нападения. До начала планирования преступления террористы не были знакомы. Все они жили в разных местах.



В ходе допроса Фаридуни заявил, что ему пообещали заплатить полмиллиона рублей за теракт. Впоследствии деньги делились на четверых фигурантов дела. Во время задержания Фаридуни путался в показаниях. Сначала он сообщил о выплатах в миллион рублей, а потом в 500 тысяч. В результате террористы получили от куратора предоплату в размере 250 тысяч рублей.



Ранее стало известно, что Фаридуни приходил в "Крокус" 7 марта. Его снял местный фотограф. В общей сложности преступник посещал концертную площадку до теракта минимум пять раз.



Кадры разбора завалов в "Крокус Сити Холле": обгоревшие металлоконструкции, разрушенный фасад, спецтехника

Кадры разбора завалов в "Крокус Сити Холле": обгоревшие металлоконструкции, разрушенный фасад, спецтехника



Авторы: ПОЛИНА ЦИМКИНА