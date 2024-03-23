 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Террористы давно начали "ловлю душ" в Таджикистане, - МК
14:21 25.03.2024

Пропагандистским усилиям экстремистских группировок должен быть поставлен заслон

Одним из подозреваемых вдохновителей зверского теракта в "Крокус Сити Холле" остается запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство". Точнее, ее "афганский филиал", именующий себя "Вилаят Хорасан" (признанная в России экстремистской организацией, запрещенной в РФ) и давно ведущий активную охоту на души новых своих последователей в Средней Азии. Масштабы экстремистской пропаганды, распространяемой через интернет идеологами этой группировки, поражают даже специалистов.

Пропагандистским усилиям экстремистских группировок должен быть поставлен заслон

После того как в августе 2021 года боевики "Талибана" (движение признано в России террористической организацией и запрещено) захватили Кабул, конкурирующая с ними группировка "Исламское государство в провинции Хорасан" (ИГХ, запрещенная террористическая организация) усилила и расширила свою региональную пропагандистскую кампанию, нацеленную на Южную и Центральную Азию.

Мало того, "афганский филиал" транснациональной джихадистской сети стремится распространять свою пропаганду по всему миру с помощью как оригинальных, так и переводных материалов на большом количестве языков (от пушту и английского до русского и таджикского). Экстремисты применяют изощренные схемы вербовки сторонников, используя масштабную сеть пропаганды в режиме онлайн.

Одним из самых ярких признаков расширенной международной информационно-пропагандистской кампании ИГХ стало заметное усиление пропаганды на английском языке. Первый номер журнала "Голос Хорасана" был опубликован в конце января 2022 года, а несколько дней спустя Фондом медиапроизводства "Аль-Азаим" была выпущена официальная книга от лица группировки на английском языке.

Немного найдется "филиалов" игиловской (ИГИЛ, ИГ – запрещенная в РФ террористическая организация) сети, которые способны производить пропагандистские материалы на таком количестве разных языках, как агитпроповская машина "Вилаята Хорасан", известная как "Фонд "Аль-Азаим" по производству средств массовой информации".

Базируясь в основном на территории Афганистана и Пакистана, "Исламское государство – Хорасан" прилагает все больше усилий для обеспечения поддержки, сбора средств и привлечения новых сторонников из стран Средней Азии, особенно из Узбекистана и Таджикистана. Не случайно вышеупомянутый "Фонд "Аль-Азаим" сформировал отделения, специализирующиеся на узбекском и таджикском языках.

Надо сказать, что одной только постсоветской Центральной Азией "хорасановские" ловцы душ не ограничиваются. Они, в частности, активно пытаются "окучивать" представителей мусульманского населения Индии. Джихадистские пропагандисты пытаются воспользоваться поляризацией внутренней ситуации в этой стране для рекрутирования боевиков, распространяет антииндуистскую пропаганду и призывают индийских мусульман присоединиться к местному отделению ИГ – т. н. "Исламскому государству – провинция Хинд".

Еще одной целью пропагандистских усилий "Вилаята Хорасан" стал Пакистан – в данном случае пропагандисты экстремистов целятся прежде всего в шиитское меньшинство в этой стране, пытаясь максимально использовать межконфессиональные разногласия.

Родственник террориста рассказал о его поведении за несколько месяцев до атаки на "Крокус"

Но Пакистан и Индия от нас довольно далеко, а вот бывшие советские республики Средней Азии – близко. И не может не вызывать беспокойства именно то, что в поле пропагандистской деятельности афганского филиала ИГИЛ попали страны постсоветской Центральной Азии.

Большая часть "хорасановской" пропаганды на узбекском и таджикском языках состоит из аудиофайлов, видео, а иногда и книг на разные темы.

В частности, на таджикском языке появилось несколько Telegram-каналов, пропагандирующих идеи террористов. Эти каналы часто публикуют плакаты и видеоролики афганских ораторов с субтитрами на таджикском языке. Характерно, что эти телеграм-каналы и субтитры используют кириллицу, что указывает на то, что эти материалы ориентированы на таджиков, проживающих в Таджикистане, а не на использующих арабскую графику таджиков Афганистана.

В частности, таджикские сети ИГХ давно уже выступали с призывами к сочувствующим представителям диаспор в США, Европе и – что особенно важно – России присоединиться к "Исламскому государству" в Афганистане и Пакистане и распространили книгу с инструкциями для последователей по нападению на определенные религиозные общины.

К пропагандистским материалам ИГХ на таджикском языке и ориентированным на таджикских боевиков относятся как переводные релизы "Исламского государства", так и аудиозаписи и даже книги "местного" производства. В частности, в июле 2021 года агитпроп террористов выпустил видео, в котором некий таджикский сторонник "Вилаята Хорасана" угрожает "тираническому" правительству Таджикистана и прямо упоминает президента страны Рахмона.

Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ

Источник - МК
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