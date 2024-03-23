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"КазМунайГаз" отчитался об итогах переговоров с участниками незаконной забастовки West Оil Software
16:24 25.03.2024

В "КазМунайГазе" рассказали об итогах переговоров с участниками незаконной забастовки West Оil Software

Заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Нурсеит Союнов обратился с видеообращением к участникам незаконной забастовки ТОО "West Oil Software", сообщает Zakon.kz.
В своем обращении он отметил, что рабочие в процессе переговоров потребовали принять их в КМГ, распространить на них единую систему оплаты труда, принятую в нацкомпании, и обновить технику их предприятия. С последним требованием бастующих в КМГ согласились, техника будет обновлена в течение трех лет в соответствии с разработанной программой. Однако требования о переводе коллектива West Oil Software в штат "КазМунайГаза" и переходе на единую систему оплаты труда являются невыполнимыми.

По словам Союнова, в контексте модернизации транспортного парка компания КМГ выступила с инициативой его обновления. Уже заключены договора на приобретение новой техники – до конца года планируется обновить более 70 единиц техники, в общем будет обновлено более 200 единиц автопарка.

"По основным требованиям, предъявляемым рабочими, в целях обновления техники учреждения и обеспечения качественных условий труда утвержден план обновления 202 единиц техники на трехлетний период. Согласно графику обновления на предприятие уже начала поступать новая техника. В 2023 году приобретены и введены в эксплуатацию 17 единиц техники и с начала 2024 года – четыре единицы техники, всего до конца текущего года планируется обновить 70 единиц техники. Кроме того, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для модернизации производственного здания", – рассказал Нурсеит Союнов.
Дополнительно Союнов отметил, что 143 сотрудникам, которые в феврале решили вернуться к своим обязанностям после забастовки, в марте была выплачена заработная плата. Они продолжили работу в штатном режиме и без каких-либо последствий.

"Ремонтникам 3-го разряда начислено 413 тыс. тенге (на руки 328 тыс. тенге); 4-го разряда – 499 тыс. тенге (на руки 396 тыс. тенге); водителям 5-го разряда – 1 млн 156 тыс. тенге (на руки 918 тыс. тенге); водителям 6-го разряда – 1 млн 196 тыс. тенге (на руки 949 тыс. тенге)", – говорится в обращении.
Кроме того, сотрудники предприятия имеют социальный пакет, который включает в себя премии в размере 50 МРП во время государственных праздников, отпускные в размере 125 МРП, возмещение затрат на детские сады и лагеря отдыха, а также финансовую поддержку при заключении брака, рождении ребенка и выплату 13-й зарплаты. Социальный пакет в компании West Oil Software практически не отличается от "КазМунайГаза".

"Вы знаете, что не каждый житель Мангистау имеет возможность зарабатывать такие деньги. Начиная с 11 марта, проведены несколько раундов переговоров с представителями бастующих рабочих, на которых обсуждались ситуации, связанные с трудовым спором. Было отмечено, что применение статей 173-174 Трудового кодекса РК, которые просили участники незаконной забастовки, является невозможным, т. к. имеется решение суда о признании забастовки незаконной. Требования о переводе коллектива West Oil Software в штат "КазМунайГаз" и переходе на единую систему оплаты труда являются невыполнимыми".

Представитель "КазМунайГаза" призвал участников незаконной забастовки вернуться на рабочие места, отметив, что потеря работы может привести к потере дохода.

"Вы меня знаете – я родом из Мангистау, многие годы работал в нефтегазовой отрасли. По праву вашего земляка я обращаюсь к вам с призывом вернуться на свои рабочие места, как это сделали уже 143 человека. Подумайте о своих семьях. Ваши дети, ваши жены полагаются на вас, они нуждаются в стабильности, чтобы жить в мире и благополучии, где нет места для беззакония и провокаций. Они желают видеть в вас опору и надежность, создавая для себя и для вас общее чувство уверенности в будущем", – заключил Нурсеит Союнов.
Незаконная забастовка работников ТОО "Westoil Software" длилась с 11 декабря 2023 года. По данным компании, по состоянию на 14 февраля 2024 года ущерб составлял почти миллиард тенге.

21 февраля руководство ТОО "West Оil Software" распространило обращение к участникам забастовки. В компании заявили, что в случае невыхода на работу сотрудников в указанные сроки они будут вынуждены расторгнуть со всеми участниками незаконной забастовки трудовые договора в соответствии с законодательством и произвести набор среди граждан, стоящих в очереди на трудоустройство в Каракиянском и других районах Мангистауской области.

Позднее в Сети распространили видеообращение безработных жителей села Жетыбай, которые потребовали трудоустроить их вместо увольняемых сотрудников West Оil Software.

23 февраля стало известно, что более 100 человек вышли на работу.

Айсулу Омарова

Источник - Zakon.kz
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