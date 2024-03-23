"КазМунайГаз" отчитался об итогах переговоров с участниками незаконной забастовки West Оil Software

16:24 25.03.2024

В "КазМунайГазе" рассказали об итогах переговоров с участниками незаконной забастовки West Оil Software



Заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Нурсеит Союнов обратился с видеообращением к участникам незаконной забастовки ТОО "West Oil Software", сообщает Zakon.kz.

В своем обращении он отметил, что рабочие в процессе переговоров потребовали принять их в КМГ, распространить на них единую систему оплаты труда, принятую в нацкомпании, и обновить технику их предприятия. С последним требованием бастующих в КМГ согласились, техника будет обновлена в течение трех лет в соответствии с разработанной программой. Однако требования о переводе коллектива West Oil Software в штат "КазМунайГаза" и переходе на единую систему оплаты труда являются невыполнимыми.



По словам Союнова, в контексте модернизации транспортного парка компания КМГ выступила с инициативой его обновления. Уже заключены договора на приобретение новой техники – до конца года планируется обновить более 70 единиц техники, в общем будет обновлено более 200 единиц автопарка.



"По основным требованиям, предъявляемым рабочими, в целях обновления техники учреждения и обеспечения качественных условий труда утвержден план обновления 202 единиц техники на трехлетний период. Согласно графику обновления на предприятие уже начала поступать новая техника. В 2023 году приобретены и введены в эксплуатацию 17 единиц техники и с начала 2024 года – четыре единицы техники, всего до конца текущего года планируется обновить 70 единиц техники. Кроме того, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для модернизации производственного здания", – рассказал Нурсеит Союнов.

Дополнительно Союнов отметил, что 143 сотрудникам, которые в феврале решили вернуться к своим обязанностям после забастовки, в марте была выплачена заработная плата. Они продолжили работу в штатном режиме и без каких-либо последствий.



"Ремонтникам 3-го разряда начислено 413 тыс. тенге (на руки 328 тыс. тенге); 4-го разряда – 499 тыс. тенге (на руки 396 тыс. тенге); водителям 5-го разряда – 1 млн 156 тыс. тенге (на руки 918 тыс. тенге); водителям 6-го разряда – 1 млн 196 тыс. тенге (на руки 949 тыс. тенге)", – говорится в обращении.

Кроме того, сотрудники предприятия имеют социальный пакет, который включает в себя премии в размере 50 МРП во время государственных праздников, отпускные в размере 125 МРП, возмещение затрат на детские сады и лагеря отдыха, а также финансовую поддержку при заключении брака, рождении ребенка и выплату 13-й зарплаты. Социальный пакет в компании West Oil Software практически не отличается от "КазМунайГаза".



"Вы знаете, что не каждый житель Мангистау имеет возможность зарабатывать такие деньги. Начиная с 11 марта, проведены несколько раундов переговоров с представителями бастующих рабочих, на которых обсуждались ситуации, связанные с трудовым спором. Было отмечено, что применение статей 173-174 Трудового кодекса РК, которые просили участники незаконной забастовки, является невозможным, т. к. имеется решение суда о признании забастовки незаконной. Требования о переводе коллектива West Oil Software в штат "КазМунайГаз" и переходе на единую систему оплаты труда являются невыполнимыми".



Представитель "КазМунайГаза" призвал участников незаконной забастовки вернуться на рабочие места, отметив, что потеря работы может привести к потере дохода.



"Вы меня знаете – я родом из Мангистау, многие годы работал в нефтегазовой отрасли. По праву вашего земляка я обращаюсь к вам с призывом вернуться на свои рабочие места, как это сделали уже 143 человека. Подумайте о своих семьях. Ваши дети, ваши жены полагаются на вас, они нуждаются в стабильности, чтобы жить в мире и благополучии, где нет места для беззакония и провокаций. Они желают видеть в вас опору и надежность, создавая для себя и для вас общее чувство уверенности в будущем", – заключил Нурсеит Союнов.

Незаконная забастовка работников ТОО "Westoil Software" длилась с 11 декабря 2023 года. По данным компании, по состоянию на 14 февраля 2024 года ущерб составлял почти миллиард тенге.



21 февраля руководство ТОО "West Оil Software" распространило обращение к участникам забастовки. В компании заявили, что в случае невыхода на работу сотрудников в указанные сроки они будут вынуждены расторгнуть со всеми участниками незаконной забастовки трудовые договора в соответствии с законодательством и произвести набор среди граждан, стоящих в очереди на трудоустройство в Каракиянском и других районах Мангистауской области.



Позднее в Сети распространили видеообращение безработных жителей села Жетыбай, которые потребовали трудоустроить их вместо увольняемых сотрудников West Оil Software.



23 февраля стало известно, что более 100 человек вышли на работу.



Айсулу Омарова