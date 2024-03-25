Побег из Еврорейха: чтобы выжить, Германии придется "умереть"? - А.Белов

17:06 25.03.2024

25.03.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Нацистские замашки "ведьмы Урсулы" грозят обрушить Евросоюз в пропасть



Некоторое время тому назад лента новостей выдала мне два сообщения подряд:



"Эстония передаст Украине снаряды и другую военную помощь на 20 млн евро"



"Кая Каллас заявила, что повышает налоги ради покрытия оборонных нужд и это ее политическое самоубийство".



Кая Каллас, если кто не знал, – это премьер-министр как раз той самой Эстонии, видимо, настолько сказочно богатой, что при резко дефицитном государственном бюджете страны (в 2024 году доходы составят 16,79 млрд евро, а расходы – 17,67 миллиарда) с легким сердцем разбрасывается миллионами на помощь киевскому режиму.



Впрочем, Эстония такая в Европе далеко не одна. Согласно официальным данным германского правительства, украинский конфликт уже стоил экономике ФРГ более 200 млрд евро, то есть 2,5% роста как в 2022-м, так и в 2023 году. И это, так сказать, совокупные потери как от прямого спонсирования Украины Зеленского, так и от введенных антироссийских санкций, которые на самом деле стали "адскими", но не для России (как на то рассчитывали их инициаторы), а для стран ЕС, прежде всего для ведущей из них – Германии.



Как пишет британская The Guardian со ссылкой на экспертов в вопросах экономики, уровень жизни в ФРГ резко упал за последние два года.



"Энергетический шок, вызванный взрывом трубопровода "Северный поток", привел к крупнейшему со времен Второй мировой войны падению уровня жизни в Германии и спаду производства, сопоставимому с финансовым кризисом 2008 года", – говорится в опубликованном в газете исследовании.



Как отмечает издание, в совместном докладе, призванном обратить внимание на глубину экономического кризиса в бывшей первой европейской державе, два экономических экс-советника правительства Германии заявили, что "в 2022 году реальная заработная плата в стране упала сильнее, чем в любой другой год с 1950 года".



В следующем году падение продолжилось. За последние три месяца 2023 года германская экономика сократилась на 0,3%, и ожидания на 2024-й далеки от оптимистичных. С апреля 2022 года, то есть с момента введения тех самых санкций и сначала приостановки, а затем и полного отказа от закупок в России природного газа, объем производства по году снизился на 4,1%, а реальный "вес" заработной платы на 4%. К концу 2023-го падение фактического объема производства уже составило 7% от докризисного периода, а заработной платы – 10% .



"Неспособность защитить немецкую промышленность от скачка цен на энергоносители может превратить 2020-е годы в "потерянное десятилетие для Германии". Падение уровня жизни, которое переживают немцы, беспрецедентно со времен Второй мировой войны", – делают вывод эксперты The Guardian.



Казалось бы, на фоне подобных колоссальных негативных трендов в немецкой экономике тамошнее правительство должно заниматься исключительно ее оздоровлением. Но увы. Вместо этого члены "светофорной коалиции" действуют не просто как лебедь, рак и щука из басни Крыла, а как натуральные враги.



Так, по информации Der Spiegel, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тайно работает над планом передачи Украине крылатых ракет Taurus, несмотря на категорический отказ канцлера Олафа Шольца предоставлять эти ракеты в распоряжение ВСУ. По "плану Бербок", Германия могла бы продать "Таурусы" британцам, а после просто закрыть глаза на то, что те перенаправят их на Украину.



Вообще позиция младших партнеров СДПГ (партия Шольца) по коалиции – зеленых и свободных демократов – отличается исключительной воинственностью, замешанной на какой-то запредельной русофобии. Помимо Бербок и ее соратников, за скорейшую передачу Украине любых видов вооружений выступает и глава парламентского комитета по обороне, свободная демократка Мари-Агнес Штрак-Циммерман.



Но в наибольшей степени Шольцу приходится бороться с давлением милитаристов не столько внутри Германии, сколько вне ее. Конкретно – с всесильной главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, которая давно уже мнит себя фюрерин четвертого (европейского) рейха. И ради достижения этой цели готова пойти буквально на все.



Начать хотя бы с того, что еще летом 2023 года Bild рассказывала о том, что ЕК требует от Германии выделения еще больше денег для Украины.



"Урсула фон дер Ляйен хочет от государств-членов в общей сложности €66 млрд. €50 млрд из этой суммы она ранее предложила отдавать Украине в долгосрочной перспективе. В предыдущем варианте бюджета ЕС образовалась брешь из-за высоких затрат на поддержку Украины, высоких процентных ставок и дополнительных расходов из-за инфляции. Целый €1,1 трлн при этом был куда-то потрачен. А того бюджета, на который ЕС согласился в 2020 году до 2027 года, больше не осталось. Это плохая новость, особенно для Германии – главной "дойной коровы" Союза. На что глава Минфина ФРГ заявил, что у страны закончились деньги: бюджет в минусе, как и у других стран ЕС", – отмечалось в июльской публикации.



Но это еще не все. Издание Politico на днях опубликовало статью, в которой прямо сказано, что "фон дер Ляйен хочет стать президентом военного времени и теперь ей предстоит убедить в этом лидеров ЕС".



По мнению авторов публикации, глава ЕК так хочет переизбраться на новый срок, что готова объявить в Европе военное положение. По мнению директора программы по Европе и Центральной Азии в Международной кризисной группе Алиссы де Карбоннель, существуют реальные опасения, что нынешний год может стать переломным в украинском конфликте, причем не в пользу киевского режима, а потому вполне объяснимо, что фон дер Ляйен хочет "заполнить вакуум лидерства, который существует уже довольно долгое время из-за того, что лидеры Германии и Франции сосредоточили внимание на внутренней политике, а не на помощи Украине".



Не нужно быть чрезвычайно прозорливым человеком, чтобы предположить, что продолжение курса на милитаризацию Европы и втягивание ее в большую войну обернется для стран Старого Света настоящей катастрофой.



Откровенно нацистские замашки "ведьмы Урсулы" не только доведут Евросоюз до края пропасти, но и столкнут в нее. На этом фоне уже не настолько бессмысленными выглядят разговоры о выходе Германии из ЕС, так называемом Дексите.



И несмотря на то, еще не так давно Al Arabiyа приводила финансовые обоснования опасности такого решения – предполагается, что общие потери ВВП Германии в результате Дексита могут составить 227 млрд евро, с выходом из ЕС пострадает и торговля ФРГ, страну ждет отток трудовых ресурсов до 8%, так как 2,8 млн граждан европейских стран теперь придется оформлять разрешения – плюсы от прощания с еврорейхом выглядят все более весомыми.



Во-первых, немцы, наконец, перестанут быть дойной коровой Европы, избавившись от необходимости платить в европейский общак пятую часть его годового объема – 30,3 млрд евро из 143 млрд.



Во-вторых, они получат возможность сосредоточиться на внутренних проблемах, коих накопилось, увы, слишком много: инфляция, падение уровня жизни, деиндустриализация, энергетический кризис и так далее.



И в-третьих, и это, пожалуй, самое главное, Германия снова сможет жить своим умом, без оглядки на брюссельских бюрократов и европейских карликов вроде той самой Эстонии, которая, сидя на немецкой шее, позволяет себе разжигать пожар европейской войны.



Да, будет тяжело, возможно, невыносимо. В каком-то смысле германской экономике придется пережить микроинфаркт и даже клиническую смерть. Но все это явно меньшее зло по сравнению с гарантированной перспективой сгореть в пламени ядерного апокалипсиса, к которому тянут Европу безумные милитаристы.