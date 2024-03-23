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Наша часть вины в трагедии в "Крокусе": подставляем вторую щеку, - Дм.Попов
18:28 25.03.2024

Библейская история про "вторую щеку" чаще всего трактуется неверно. Она вовсе не про всепрощение и непротивление злу насилием. Она про то, что, получив удар, следует посмотреть и на себя тоже – а где же я так накосячил, что это произошло? Понести ответственность за косяк и исправиться. Чтобы впредь удары не допускать и не пропускать. В "Крокусе" был чудовищный удар. "Косяков", которые к нему привели, не счесть.

У каждого "косяка" есть имя и фамилия

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Остановимся поэтому только на некоторых и начнем с простого. Как такое технически сложное сооружение, как современный концертный зал, так просто и быстро сгорело? Где были вот эти красивые, как в кино, дождички, автоматически включающиеся и льющие с потолка? Они были? Они были исправны? Глава СК Бастрыкин уже поручил проверить состояние противопожарной безопасности в "Крокус Сити Холле", детально проанализировать, как были организованы и функционировали системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, имелась ли у людей возможность оперативно покинуть здание при помощи эвакуационных выходов. Очень хорошо. Но почему каждый раз, при каждой трагедии в крупном торговом или развлекательном центре – одно и то же?

Я не говорю сейчас про "Крокус", потому что не знаю, как там было. Но сколько уже было случаев введения в строй объектов массового посещения за взятки? И ведь причина проста - бизнесу дешевле подкупить чиновника из надзорного органа, чем тратиться на выполнение нормативных требований закона.

Теперь чуть более сложный момент. Два с лишним года идет СВО, и, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, страна пусть не юридически, но фактически находится в состоянии войны. Но до сих пор многие регионы (за исключением многострадального "приграничья"), а уж привыкшая к топовому уровню комфорта Москва в особенности, продолжают жить "на расслабоне". Места массового скопления людей – всегда были местами повышенной опасности, а уж сейчас... Это настолько очевидный тезис, что кажется даже несколько глупо его повторять. Но вы видели хоть одного вооруженного охранника в каком-нибудь торговом центре или концертном зале? Наверняка исключения есть, но как правило – нет их там. Теперь представьте, что в "Крокусе" была бы хорошо натренированная и вооруженная охрана. С большой долей вероятности можно предположить, что события развивались бы совсем по-другому.

Почему ее не было? Из-за непонимания ситуации? Знаете, клинические идиоты вряд ли могут управлять таким бизнесом. Есть гораздо более верное объяснение. Хорошая вооруженная охрана – это хлопотно с бюрократической точки зрения и дорого. Не настолько дорого, чтобы нельзя было себе позволить чуть уменьшить сверхприбыли. Но зачем лишаться денег, тем более что и государство не обязывает это делать.

Почему же государство не обязывает? Ну, подумайте.

Теперь проблема сложная. Задержанных исполнителей теракта арестовали и во время ареста выяснились интересные детали.

Вот один из них, временно безработный, был устроен в парикмахерскую в Иванове (а точнее – в военном городке в Тейково, там, где дивизия РВСН и ядерные ракеты), там же был зарегистрирован, поработал пару месяцев и уволился. По-русски практически не говорит. Как же он сдал экзамен-то на русский язык, обязательный для трудовых мигрантов? Или очень-очень нужен был парикмахер в военном городке, а то наши стратегические ракетчики совсем заросшие ходят?

Вот другой. Был трудоустроен на паркетной фабрике в Подольске, зарегистрирован в Красногорске. На одном из допросов говорил, что "сидел и все знает". Видимо, на родине, в Таджикистане, сидел. Это настолько высококвалифицированный разнорабочий, что ради этого его можно в Россию с судимостью пускать?

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Третий. В 2018 году был оштрафован на 5 тысяч рублей за нарушение правил пребывания в России - превысил 90-дневный срок пребывания в стране. Его обязали совершить "контролируемый самостоятельный выезд" из РФ. Совершил, наверное. Поскольку настолько законопослушный, что даже не знает, где в России зарегистрировался, когда опять приехал. То есть вот "по кайфу" можно туда-сюда ездить: нарушил-выехал-приехал.

Четвертый. Добивавший раненых ножом, перерезая жертвам горло. Как выяснилось, "неоднократно нарушал миграционное законодательство РФ, находился в поле зрения правоохранительных органов с 2011 года… задержали за нарушение миграционного законодательства и поместили в центр временного содержания для последующей депортации. Однако сбежал оттуда либо в нарушение закона не покинул страну в предписанный срок". Либо сбежал, либо не покинул страну в предписанный срок… Это как? То есть те, кто должны контролировать мигрантов, не знают, что ли, сбежал или нет? Ну, то есть делся куда-то, вот и весь сказ. Но не весь. Он, оказывается, "жил и работал на полулегальном положении, то выезжая, то возвращаясь". Как? Как нелегальный мигрант, по идее внесенный в базы, жил "то выезжая, то возвращаясь"? И далее: "До последнего времени он работал в такси". Серьезно? В таксисты берут вообще не глядя?

Я понимаю, что назадавал кучу наивных вопросов. Но это яркая иллюстрация того бардака, который творится у нас в вопросе миграции. Почему не наводится порядок?

Потому что бардак выгоден тем, кто использует бесправную, а значит, крайне дешевую рабочую силу. Завозит сюда орды полуграмотных "высококвалифицированных специалистов, без которых рухнет российская экономика". Почему государство не пресечет это? Потому что это огромная коррупционная система, в которой задействованы сотни и тысячи мелких, средних и крупных чиновников.

Потому, и это ответ и на похожий вопрос про роль государства, заданный чуть выше, что государство всегда обслуживает интересы правящего класса. При социализме – трудового народа, при капитализме – буржуазии. Статья 3 Конституции РФ гласит, что "…единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления". Вот это расхождение и есть корень всех "косяков".

А у каждого "косяка", который привел к трагедии в "Крокусе", есть имя и фамилия. Выявить всех, невзирая на лица и должности, кто отвечал за безопасность, за вопросы миграционного контроля, примерно наказать – это действие должно стать первым шагом к исправлению главного. И как результат - к принуждению государственной властью господствующего класса действовать в интересах страны и народа (опыт весьма процветающих стран показывает, что такое возможно).

Вот это и есть – подставить вторую щеку.

Авторы: ДМИТРИЙ ПОПОВ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711380480


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