Кыргызский герой Асанбек Оторбаев - жертвуя собой подорвал "Фердинанд" гитлеровцев (история)

18:47 25.03.2024

Кыргызстан и Польшу побратал герой войны



Ольга Новгородцева



Что может быть общего между селом Чат-Базар в Таласской области и польским городом Кендзежин-Козле?



