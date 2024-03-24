Чистая прибыль "Узбекнефтегаза" сократилась более чем в два раза за 2023 год

21:50 25.03.2024

По итогам прошлого года чистая прибыль "Узбекнефтегаза" сократилась более чем в два раза - до 611,6 млрд сумов, а за последние три года показатель упал в пять раз.



По итогам 2023 года чистая прибыль госкомпании "Узбекнефтегаз" снизилась более чем в два раза, сообщила инвестиционная компания Kapital Depozit.



В прошлом году чистая прибыль компании сократилась до 611,6 млрд сумов, что на 53% меньше по сравнению с 2022 годом. За последние три-четыре года прибыль предприятия упала в пять раз (в 2022 году показатель составлял 1,3 трлн сумов, а в 2021−2020 годах - по 3,3 трлн сумов).



"Узбекнефтегаз" нарастил активы на 13,1% - до 89,1 трлн сумов, а выручка увеличилась до 14,7 трлн сумов (+11,2%). Собственный капитал снизился до 48 трлн сумов (-2,9%), нераспределенная прибыль - до 5,7 трлн сумов (-8,4%), а валовая прибыль - до 3,1 трлн сумов (-34,1%).



Выплаты по дивидендам за год удвоились - до 2,5 трлн сумов. Долгосрочные банковские кредиты незначительно уменьшились - с 18 до 17,6 трлн сумов. При этом в три раза выросли краткосрочные займы - с 746,8 млрд до 2,2 трлн сумов.



"Газета.uz" ранее писала, что "Узбекнефтегаз" инвестирует сотни миллионов долларов на увеличение добычи газа, но его производство падает с каждым годом.



Компания также передала свои автозаправочные станции (UNG Petro) и Чиназский нефтеперерабатывающий завод компании Petroleum Technology Group Данияра Камилова.