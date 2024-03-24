 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 25.03.2024
22:07  В Китае вышел сборник экономических работ Си Цзиньпина
21:50  Чистая прибыль "Узбекнефтегаза" сократилась более чем в два раза за 2023 год
21:48  В Намангане начали строить каскад ГЭС и две солнечные электростанции. Мирзиее запустил
18:49  О национальной "элите" и справедливости "Нового" Казахстана, - К.Бейсебаев
18:47  Кыргызский герой Асанбек Оторбаев - жертвуя собой подорвал "Фердинанд" гитлеровцев (история)
18:28  Наша часть вины в трагедии в "Крокусе": подставляем вторую щеку, - Дм.Попов
17:06  Побег из Еврорейха: чтобы выжить, Германии придется "умереть"? - А.Белов

16:54  Поля битвы 2024: откроется ли "третий фронт" в Восточной Азии? - Дм.Минин
16:24  "КазМунайГаз" отчитался об итогах переговоров с участниками незаконной забастовки West Оil Software
14:21  Террористы давно начали "ловлю душ" в Таджикистане, - МК
14:10  Стало известно, кто именно возглавлял атаковавших "Крокус" террористов - Шамсидин Фаридуни. Вербовали его в Турции
13:29  Задержан начальник штаба ГУВД Чуйской области Киргизии, оказался мошенником
12:36  Числа зверя. ИГИЛ* или Украина - кто стоит за жутким преступлением, - "Известия"
12:34  Арабские нефтяники уверены, что углеводороды будут доминировать в мировой энергетике еще десятилетия, - Дм.Мигунов
11:00  Искусственный интеллект не сможет обмануть Единую биометрическую систему?
10:50  Блочный период: США готовятся создать новый альянс против Китая, - А.Костина
10:39  Терроризм – давний иезуитский прием западных спецслужб, - Игорь Леонов
10:01  Четверо исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле". Кто они и что о них известно?
09:59  Новым премьером Ирландии станет молодой и энергичный "Фине гэл" Саймон Харрис
09:15  Как кыргызские швейники заняли нишу ушедших из РФ западных брендов, - "ВечБишкек"
08:10  Мочить в сортире: три задачи России после теракта в "Крокусе", - Дм.Попов
08:05  Экономика победы: парадигма опережающего развития России, - Сергей Глазьев
07:34  Поездка Ли Хуэя в Европу не принесла видимых результатов, - Владимир Скосырев
07:10  Вашингтон и Лондон: "Те, кто пишут скрипты". Кому и зачем понадобилось убивать людей в "Крокусе"? - А.Белов
01:38  Альянс людоедов: кто стоит за самым страшным терактом последних лет
01:00  Обстрелы Белгорода превратились в рутину. Чего ждет руководство России?
00:29  Туркменские власти лавируют между газовыми и политическими интересами крупных игроков, - Сердар Айтаков
00:21  Амеры упорно пытаются свалить теракт в "Крокусе" на отмороженных халифатчиков, - НГ
00:20  Севостьянов: теракт в "Крокусе" - это приговор всей миграционной политике последних десятилетий
00:18  После "Крокуса" Россия обязана измениться, - Александр Маслов
00:17  Как Запад пытается выгородить Украину после теракта в "Крокусе", - Геворг Мирзаян
00:13  Является ли Райым-Миллион королем кыргызского наркотрафика? - "ВечБишкек"
00:05  Как школьники-гардеробщики помогали людям покинуть "Крокус" во время теракта
00:01  Статистические войны и инвестиционная привлекательность Китая
Воскресенье, 24.03.2024
20:09  Кровавый крокус. Террористические акты меняют русла истории.., - Александр Проханов
19:02  "Мы находимся в состоянии войн". Долгосрочные последствия теракта в "Крокусе", - Мих.Ростовский
19:00  Антимигрантские настроения в России усиливаются, - Н.Трушина
15:07  "Тысячи людей без света и тепла": удары возмездия погрузили Украину в хаос
13:00  Социальный разворот. Богатых в России попросят раскошелиться, - Юрий Алексеев
12:51  "Бродяги" из Азербайджана готовили покушение на руководство Кыргызстана (видео)
10:27  25 лет агрессии против Югославии: экспансия НАТО и глобальный контекст
09:16  Среди погибших в "Крокусе" были кыргызстанцы? - информация уточняется
08:30  Израильские танкисты расстреляли толпу безоружных палестинцев, ожидавшмх гумпомощи (19 убитых)
02:43  Какая сейсмоустойчивость у биолаборатории Пентагона в Алматы?
02:42  Из истории подрывной работы в советской Средней Азии и на Украине, - Дм.Нефедов
02:00  Большая геополитика: Новой России Старый Казахстан не интересен
01:00  "Союз МС-25" с первой белорусской космонавткой стартовал со второй попытки с Байконура
00:20  В одном из туалетов "Крокус Сити Холла" обнаружено 28 тел погибших
00:09  "РосПравозащита" верещит - смертную казнь к террористам применять нельзя
00:07  Одному из боевиков - парикмахеру Файзову из Иваново - при задержании отрезали ухо
00:02  Трагедия "Крокуса". Одного из террористов обезвредили заложники голыми руками
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Чистая прибыль "Узбекнефтегаза" сократилась более чем в два раза за 2023 год
21:50 25.03.2024

По итогам прошлого года чистая прибыль "Узбекнефтегаза" сократилась более чем в два раза - до 611,6 млрд сумов, а за последние три года показатель упал в пять раз.

По итогам 2023 года чистая прибыль госкомпании "Узбекнефтегаз" снизилась более чем в два раза, сообщила инвестиционная компания Kapital Depozit.

В прошлом году чистая прибыль компании сократилась до 611,6 млрд сумов, что на 53% меньше по сравнению с 2022 годом. За последние три-четыре года прибыль предприятия упала в пять раз (в 2022 году показатель составлял 1,3 трлн сумов, а в 2021−2020 годах - по 3,3 трлн сумов).

"Узбекнефтегаз" нарастил активы на 13,1% - до 89,1 трлн сумов, а выручка увеличилась до 14,7 трлн сумов (+11,2%). Собственный капитал снизился до 48 трлн сумов (-2,9%), нераспределенная прибыль - до 5,7 трлн сумов (-8,4%), а валовая прибыль - до 3,1 трлн сумов (-34,1%).

Выплаты по дивидендам за год удвоились - до 2,5 трлн сумов. Долгосрочные банковские кредиты незначительно уменьшились - с 18 до 17,6 трлн сумов. При этом в три раза выросли краткосрочные займы - с 746,8 млрд до 2,2 трлн сумов.

"Газета.uz" ранее писала, что "Узбекнефтегаз" инвестирует сотни миллионов долларов на увеличение добычи газа, но его производство падает с каждым годом.

Компания также передала свои автозаправочные станции (UNG Petro) и Чиназский нефтеперерабатывающий завод компании Petroleum Technology Group Данияра Камилова.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711392600


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената посетил реабилитационный центр для детей с инвалидностью
- Олжас Бектенов поручил акиматам улучшать качество жизни сельчан: школы, больницы и доступ к воде
- Олжас Бектенов поручил завершить интеграцию налоговых и таможенных информационных систем до конца текущего года
- Пять лет тому назад
- Государственный советник встретился с руководителями фракций Мажилиса Парламента
- 380 адмпроизводств возбудили с начала года в РК за превышение торговой надбавки на социально значимые продукты питания и другие нарушения
- Президентству Касым-Жомарта Токаева исполняется 5 лет
- В Мажилисе обсудили актуальные вопросы развития пчеловодства
- Порядка 200 опорных школ НИШ планируют создать в районных центрах
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  