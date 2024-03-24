В Китае вышел сборник экономических работ Си Цзиньпина

22:07 25.03.2024

В Китае вышел сборник с рассуждениями Си Цзиньпина о финансовой работе



Сборник выдержек из рассуждений генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина о финансовой работе опубликован издательством "Чжунъян вэньсянь чубаньшэ".



После 18-го Всекитайского съезда КПК, состоявшегося в 2012 году, ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, усилил всестороннее руководство и единое планирование финансовой работы с точки зрения общей стратегии и добился новых значительных достижений в развитии финансового сектора страны.



Си Цзиньпин выступил с рядом важных рассуждений по основным теоретическим и практическим вопросам развития финансовой сферы, подняв понимание партией фундаментальных законов и вектора развития финансовой работы на новую высоту.



Рассуждения Си Цзиньпина имеют чрезвычайно важное значение для неуклонного следования по пути развития финансовой сферы с китайской спецификой в новую эпоху, стимулирования высококачественного развития финансов и ускоренного построения государства с мощным финансовым сектором.



Сборник, составленный Институтом по изучению партийной истории и документации при ЦК КПК, содержит 324 отрывка, разделенных на 10 тем и отобранных из более чем 120 важных устных выступлений и письменных работ Си Цзиньпина в период с ноября 2012 года по февраль 2024 года. Некоторые материалы публикуются впервые.



(Редактор:Чу Мэнци,Deng Jie)