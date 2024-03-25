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Теории заговора: что западные СМИ рассказывают о теракте в "Крокусе"
22:22 25.03.2024

ГРЕГОР ШПИЦЕН
25 марта 2024

Чудовищный теракт в "Крокус Сити Холле", произошедший в Подмосковье в пятницу 22 марта и унесший по еще далеко не окончательным подсчетам жизни 143 человек, в том числе троих детей, сразу же попал в заголовки западных медиа. Впрочем, несмотря на масштаб и резонанс трагедии, ужасные события в пригороде российской столицы, по мнению некоторых СМИ, все же проигрывали по своей значимости для аудитории обнаружению рака у британской принцессы Кейт.

В немецкой прессе материалы, рассказывающие о хронологии событий, начали появляться уже через несколько часов после первого сообщения о диверсионно-террористическом акте в пригороде Москвы.

Газета Die Zeit в статье "Что известно о нападении в Подмосковье" весьма точно описала то, как разворачивалась атака боевиков, однако в целом взвешенная и объективная подача информации была смазана очень некрасивым и откровенно лживым, хотя и прогнозируемым уколом в адрес российского руководства и служб безопасности. По мнению журналиста Die Zeit, ФСБ якобы вовремя не отреагировала на предупреждение американской стороны.

Напомним, что 7 марта посольство США опубликовало предупреждение своим гражданам о том, что им следует проявить особую осторожность в течении 48 часов и избегать скоплений людей, включая концерты, из-за угрозы терактов. По сообщениям СМИ стало известно, что в те дни как минимум один из террористов "засветился" при посещении "Крокус Сити Холла" для рекогносцировки на месте готовящегося преступления. Но сам теракт произошел значительно позже, и такой перенос сроков наверняка связан как раз с усилением контртеррористических мер, предпринятых в российской столице в те дни.

С другой стороны, содержало ли "прямое предупреждение" американской разведки какие-то конкретные даты, предполагаемые места терактов, имена возможных заказчиков и исполнителей, а также другую информацию, способную стать основанием для полноценного предотвращения теракта, Die Zeit не упоминает.

Неприятным откровением стали и комментарии немецких читателей к вышеупомянутой статье. За конспирологическими теориями о "провокации российских властей", "создании повода для усиления внутренних репрессий и давления на Украину", а также откровенного злорадства по поводу "очевидного провала российских служб безопасности" комментарии с выражением скорби и сочувствия российскому народу откровенно терялись.

Британская The Telegraph в статье "Московский теракт вызывает вопросы о неспособности ФСБ предотвратить его" не просто повторяет ту же ложь об отсутствии должной реакции на "американское предупреждение", но идет еще дальше, вбрасывая конспирологические теории о причастности к организации теракта самих российских спецслужб. Но эта точка зрения даже в западных СМИ выглядит маргинально, поскольку мейнстримная версия истинных виновников случившегося выглядит иначе.

Некоторые западные "эксперты" уже к утру субботы успели провести собственное расследование, установив виновных и определив непричастных.

Так, "эксперт по терроризму" Питер Нойманн из Королевского колледжа в Лондоне, которого цитирует Spiegel в статье "Москва называет реакцию США на теракт преждевременной", определил сообщения о причастности к теракту запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ)* как подлинные уже через несколько минут после первой публикации в предполагаемом Телеграм-канале террористов.

Также прозорливый англичанин еще до заявления российского МИД предостерег от "ложных сообщений, распространяемых в российских Telegram-каналах". Само по себе письмо с признанием, по мнению "эксперта", не является стопроцентно надежным доказательством того, что организатором нападения было ИГ*, но в совокупности с другими доказательствами Нойманн "достаточно уверен, что это имеет отношение к "Исламскому государству"*. Он считает очень маловероятным, чтобы ИГ* взяло на себя ответственность за нападение, не будучи на самом деле его организатором.

Судя по всему, уровень экспертизы уважаемого господина Нойманна мог бы сделать честь даже пресловутым "британским спецслужбам", в свое время обнаружившим оружие массового поражения в арсеналах покойного Саддама Хуссейна, а не столь давно предрекавшим грандиозный успех украинскому "контрнаступу" в Запорожской области.

Не нужно быть большим специалистом по исламскому терроризму, чтобы понимать, что ИГ*, переживающее явный системный кризис после поражения в Сирии, с огромным удовольствием подписалось бы на любой теракт, совершенный от его имени. Ведь это позволило бы напомнить планете, что некогда наводившая ужас на весь цивилизованный мир террористическая организация скорее жива, чем мертва.

К той же точке зрения склоняется и немецкий эксперт по терроризму доктор Гвидо Штайнберг в интервью Die Welt, также быстро определивший виновных в теракте в "Крокусе" в лице афганского отделения ИГ.

На каком основании? На основании того, что исламские террористы до сих пор не простили Москве свой разгром на Ближнем Востоке в 2017 году. Ведь месть - это блюдо, которое подают холодным.

Такой акцент западных экспертов на переживающей не лучшие дни сетевой террористической структуре, выступающей под раскрученным брендом, становится понятным, когда разговор заходит об Украине.

Телеканал ZDF приводит интервью "эксперта по безопасности" Нико Лянге, где тот предполагает, что, несмотря на "очевидные доказательства" причастности к теракту ИГИЛ, Россия использует его как повод для усиления давления на Украину.

Такая постановка вопроса предполагает, что на третий год проведения СВО Москве нужны еще какие-то поводы для какого-то дополнительного давления, хотя всем очевидно, что избранная на сегодняшний день стратегия спецоперации доказала свою эффективность.

К тому же Лянге откровенно подменяет понятия, смешивая внутренние антитеррористические меры и военные усилия на украинском фронте, которые никоим образом не исключают, а только дополняют друг друга.

Профессор Марк Галеотти, который ранее отличался относительно здравым уровнем мышления, в своей статье в The Times "Зачем ИГИЛ нападать на Москву? Что стрельба на концерте означает для Путина" с таким усердием отстаивает авторские права ИГИЛ* на теракт, словно нанялся амбассадором бренда исламских террористов.

Ответ, который предлагает автор, довольно оригинален и демонстрирует степень понимания внутрироссийских процессов. Цель ИГИЛ*, по мнению Галеотти, может заключаться в том, чтобы поднять на восстание российский Северный Кавказ. Аргументируется это следующим образом: "Если 97% сухопутных войск России задействованы в войне на Украине, что произойдет, если Северный Кавказ вновь поднимется на открытое восстание?".

Цифра в 97% не соответствует не только действительности, но даже публичным оценкам западных военных и экспертов. А идея восстания на Северном Кавказе также абсурдно смотрится на фоне постоянных украинских спекуляций на тему участия в спецоперации военных контингентов, сформированных из уроженцев этого региона.

Эксперту перед публикацией следовало бы более тщательно перепроверять фактическую информацию. Это в дальнейшем позволит ему избежать досадных ошибок, простительных для студента-стажера, но неприемлемых для профессора.

В концентрированном виде западная версия о заказчиках и организаторах теракта изложена изданием The New York Times в статье "США утверждают, что ИГИЛ несет ответственность за смертоносный теракт в московском концертном зале".

Вкратце она сводится к тому, что после периода относительного затишья "Исламское государство"* вновь пытается активизировать свою деятельность, и теракт в России может служить наглядным тому подтверждением.

"В последние два года "ИГИЛ-К" зациклилась на России", часто критикуя президента Владимира Путина в своей пропаганде", - говорит цитируемый газетой Колин П. Кларк, аналитик по борьбе с терроризмом из Soufan Group, консалтинговой фирмы по вопросам безопасности, базирующейся в Нью-Йорке. "ISIS-K обвиняет Кремль в том, что у него на руках кровь мусульман, ссылаясь на вмешательство Москвы в дела Афганистана, Чечни и Сирии", - добавляет он.

Выходит, что по удивительному совпадению филиал ИГ припомнил Москве не просто действия в Сирии, начатые в 2015 г., но и войны с террористами в Чечне 1990-х и начала 2000-х, и даже вторжение в Афганистан, как раз в то самое время, когда началась СВО на Украине.

Что же касается информации американских спецслужб, то здесь журналистам The New York Times в отличие от их европейских коллег нужно отдать должное. Издание подчеркивает, что неясно, какой именно объем информации Соединенные Штаты предоставили российской стороне в начале марта, помимо той, что содержалась в публичном предупреждении. При этом газета напоминает, что американские разведывательные службы обязаны предупреждать потенциальные цели об опасности, когда им становится известно о предполагаемой террористической угрозе.

Американские журналисты утверждают, что Соединенные Штаты предупредили даже Иран о возможном нападении перед двумя взрывами в январе, в результате которых погибли десятки и были ранены сотни людей на поминальной службе по бывшему генералу Ирана Касиму Сулеймани, который был убит американским беспилотником за четыре года до этого.

В свою очередь The Washington Post в статье "Число погибших в результате нападения на московский концерт возросло до 133 человек, найдены новые тела" рассказывает, что американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, чтобы не разглашать секретную информацию, заявил газете, что у США "нет причин сомневаться" в заявлении "Исламского государства", при этом категорически отвергая даже теоретическую возможность участия в организации теракта украинских спецслужб.

Однако теории заговора, судя по всему, будут сопровождать расследование теракта в Подмосковье еще не один год, а украинская сторона, как, впрочем, и отдельные западные медиа, предоставляющие им трибуну, наверняка станут способствовать их распространению. Поэтому приоритетная задача российских компетентных органов - в ближайшее время провести всеобъемлющее расследование и дать исчерпывающие ответы на все вопросы, связанные с трагедией.

* ИГ, ИГИЛ, "Исламское государство" - террористическая организация.

Источник - REGNUM
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