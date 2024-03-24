Президентом Сенегала избрали молодого оппозиционера-популиста Бассиру Диомай Фая

22:27 25.03.2024

Новым президентом Сенегала стал бывший налоговый инспектор Бассиру Диомай Фай. Он предлагал "очистить политический класс", пересмотреть нефтегазовые контракты и сменить национальную валюту

Бассиру Диомай Фай



Новым президентом Сенегала по итогам выборов 24 марта стал главный кандидат от оппозиции Бассиру Диомай Фай, которому 25 марта исполнилось 44 года.



И хотя Главное управление Сенегала по выборам не публиковало даже промежуточные результаты (официальные итоги оно обнародует в течение недели - ориентировочно в пятницу, 29 марта), международные СМИ уже сообщили о победе Фая.



С победой оппозиционера поздравил его главный конкурент, с которым Фаю прочили борьбу во втором туре, - 62-летний кандидат от коалиции нынешнего президента Маки Саля Benno Bokk Yakaar, премьер-министр страны с 2022 по 2024 год Амаду Ба. Пост премьера он покинул в начале марта, чтобы баллотироваться. "Молю Всевышнего даровать ему энергию и силы, необходимые для работы на этой высокой должности во главе нашей страны. Желаю ему больших успехов и успехов во имя блага сенегальского народа", - написал Ба в соцсети X (бывший Twitter).



С победой Фая поздравил и уходящий глава государства Маки Саль, чей срок полномочий истекает 2 апреля. "Приветствую гладкое проведение президентских выборов 24 марта 2024 года и поздравляю г-на Бассиру Диомая Фая, который, судя по всему, является победителем, - написал он в соцсети X. - Это победа сенегальской демократии".



Бывший налоговый инспектор Фай - кандидат от несистемной оппозиции, в своей программе он призывал к так называемому очищению политического класса страны. Среди других его предложений - избавиться от франка КФА (денежная единица, введенная в 1945 году в тогда еще французских колониях в Западной и Экваториальной Африке), ввести новую валюту и распространить преподавание на английском языке.



Он вступил в предвыборную гонку за десять дней до выборов, когда 14 марта вышел из тюрьмы по амнистии, которую Маки Саль объявил 7 марта для всех, кто был арестован на политических акциях в период с 2021 по 2024 год. Тогда же из тюрьмы вышел Усман Сонко, также бывший налоговый инспектор, - главный оппозиционер, который в 2014 году основал партию "Африканские патриоты Сенегала за труд, этику и братство" (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF).