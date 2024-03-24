 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кыргызстанцы Халилов и Бактыбеков отважно спасали людей в "Крокусе"
00:02 26.03.2024

Еще один кыргызстанец проявил героизм при спасении людей в "Крокусе"
25 марта 2024 - Светлана Лаптева

Еще один кыргызстанец проявил героизм при спасении людей в "Крокусе"

Есть люди, которые в самые критические и страшные моменты, когда все вокруг в панике, находят в себе силы и мужество помогать другим. СМИ писали про 15-летнего Ислама Халилова, который во время теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" вывел из здания более 100 человек. Его родители, напомним, являются уроженцами Кыргызстана. Но, как оказалось, мы можем гордиться не только Исламом Халиловым. Еще один кыргызстанец проявил героизм при спасении людей в "Крокус Сити Холле". Эту информацию редакции vb.kg подтвердил и руководитель кыргызской диаспоры Кубанычбек Осмонбеков.

Рустаму Бактыбекову 32 года. Он является уроженцем Джеты-Огузского района, отец 3-х детей. В тот злополучный день он работал в составе компании фотографов, которые обслуживали концерт группы "Пикник". Никто не заставлял его спасать людей, вытаскивать раненных, а потом мертвых людей из-под из задымленного здания. Просто по-другому он не мог.

Сообщение о том, что помимо Ислама героически себя проявил еще один наш земляк, рассказал "Известиям" один из очевидцев трагедии Илья Красников. По его словам, он и кыргызстанец, чье имя он не знал на тот момент, кинулись вытаскивать людей и передавали их медикам.

Очевидец рассказал, что им удалось самостоятельно вскрыть одну дверь, за которой находились люди. Также была еще одна дверь, которую смогли открыть только пожарные, которых провели неравнодушные граждане. По оценке Ильи, они спасли 100-150 жизней.

Источник - Вечерний Бишкек
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