Таджики не виновны! Выродки есть в каждой нации

00:07 26.03.2024

Ида Галич выступила с заявлением о таджиках после теракта в "Крокусе"

Блогерша Ида Галич поддержала таджиков после теракта в "Крокусе"

Ирина Избаш



Блогерша и телеведущая Ида Галич поддержала таджиков после теракта в концертном комплексе "Крокус Сити Холл". Знаменитость сделала заявление в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).



Ида Галич заступилась за таджиков. Блогерша опубликовала заголовки новостей, в которых иностранные граждане спасали людей и животных в России. Она выступила против дискриминации по национальному происхождению.



"Сейчас среди людей наблюдается волна негатива в сторону жителей Таджикистана из-за того, что уроды, из-за которых случилось большое горе в "Крокусе", являются представителями данной страны. Но у терроризма нет национальности. Я искренне так считаю", - написала Галич.



Телеведущая попросила поклонников проявлять терпимость и не забывать об эмпатии, сострадании и любви к ближним.



Накануне блогерша Дина Саева, которая является уроженкой Таджикистана, призвала интернет-пользователей не разжигать межнациональный конфликт после теракта. Она записала видеообращение, в котором принесла "глубочайшие соболезнования всем семьям и родственникам пострадавших". Саева заявила, что сейчас необходимо сплотиться вместе против терроризма.



В "Крокус Сити Холле" произошел теракт вечером 22 марта. Перед выступлением рок-группы "Пикник" в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Мэр Москвы Сергей Собянин отменил все развлекательные мероприятия в столице на 23 и 24 марта.



Ранее Ида Галич попросила поклонников помочь жителям Белгорода после обстрелов.