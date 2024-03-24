Головокружение от неуспехов. Вчерашний миротворец Макрон теперь в авангарде "ястребов" , - Дм.Сабов

00:18 26.03.2024 24.03.2024



Об авторе: Дмитрий Александрович Сабов – журналист-международник.



Президент Эмманюэль Макрон курирует идейное и техническое перевооружение французской армии лично.

На исходе седьмого года своего президентства (впереди еще три) президент Франции Эмманюэль Макрон довел до совершенства искусство управлять кризисами, которые сам же и создает. В мирные времена он успешно занимался этим в политике внутренней, что обеспечило две победы на выборах главы государства, но достаточно регулярно выплескивало на улицы массовые протесты разного рода. На это смотрели как на особенности национальной политической игры: ну не могут они там, на родине мушкетеров и якобинцев, без дуэлей и революций. Теперь этот национальный Рубикон перейден.



Вот уже месяц как шокирующие заявления главы Пятой республики о том, что он не исключает отправки в Украину наземного контингента французских военнослужащих, будоражат Европу. Впервые тезис был озвучен Макроном 26 февраля, а уже через пару дней последовал жесткий, но спокойный ответ президента РФ. Оглашая Послание Федеральному собранию, Владимир Путин напомнил о судьбе тех, кто направлял когда-либо свои контингенты на территорию нашей страны, и предупредил: "Теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны, в конце концов, понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории".



Корректировка с французской стороны последовала – в сторону ужесточения. Сначала в телеинтервью Макрон подтвердил, что опция отправки солдат "не исключена". Потом конкретизировал, что задача состоит в том, чтобы Россия проиграла в Украине. В кулуарах Елисейского дворца, а затем и на еэсовских саммитах заговорили о новой тактике – "стратегической двусмысленности": мол, раньше мы не знали, что ждать от России. А теперь пусть не знают, что ждать от нас. Наконец, на прошлой неделе отчитались французские генералы – о том, как они над поставленной задачей (по наполнению этой "двусмысленности" содержанием) работают.



За этот месяц коллизия обросла тоннами комментариев и толкований разной степени объективности. Как оказалось, врасплох Макрону удалось застигнуть совсем не Россию, а союзников по НАТО и по ЕС. От Вашингтона до Варшавы от макроновской инициативы по отправке "наземных контингентов" с ходу поспешили откреститься все, включая генсека альянса Йенса Столтенберга. В Германии и в самой Франции прошли бурные парламентские дебаты, в которых ясно обозначилась схема будущих кризисов: в цитаделях демократии вовсю заработал принцип "кто не с нами (в данном случае – с Макроном. – "НГ"), тот против нас". Вал эмоциональных оценок нарастает по мере того, как становится ясно, какой снежный ком покатился с горы. Одни не понимают, почему во имя мира говорят только о войне. Другие – зачем главком Макрон обнародовал планы собственного Генштаба. И все, в том числе и поклонники, – как объяснить избирателю, что он должен готовиться к конфронтации, да еще с ядерной подоплекой.



Так зачем же было бить по своим? Тут следует прислушаться к французским политтехнологам, а они не исключают, что на такую реакцию и делался расчет. В публичных дебатах Макрон любит выводить на эмоции, чтобы подтолкнуть к резким шагам и за счет этого самому подняться над схваткой. Словом, чтобы вглядеться в мотивы и стилистику той игры, которую затеял президент третьей, по классификации Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерной державы планеты, хлесткие оценки лучше отложить в сторону. И эмоции, по возможности, тоже.



По прошествии месяца направления главного удара стали просматриваться. Это отнюдь не только Россия, от которой Париж получил ту реакцию, которой, похоже, и ожидал. Противопоставить этому пока, кроме "стратегической двусмысленности", нечего. Главное – отстроить союзников. И момент для этого выбран критически точный.



За восемь месяцев до голосования в США, отмечают едва не хором европейские аналитики, уже ясно, что Вашингтону, кто бы ни победил, будет не до Украины и не до Европы. Венгерский премьер Виктор Орбан привез из Флориды, где только что пообщался с Дональдом Трампом, известие, что тот "не даст ни цента Киеву". Франсуа Хейсбург, старший советник по Европе Международного института стратегических исследований в Лондоне, выразился еще определеннее. "Трамп в известном смысле уже у власти, – считает он. – Он диктует Конгрессу, помощь Запада Украине сократилась наполовину. Даже если Байдена переизберут, Европа окажется в мире, где Штаты будут не столь активны, как раньше". В общем, Америка проголосует за изоляционизм, какое бы имя у нового президента ни было.



В окружении президента Макрона, утверждает аналитическое издание L’Opinion, в этом контексте уверены, что пора готовиться к "оси Трамп–Путин", причем немедленно. Это значит: пора брать в свои руки европейское лидерство, о чем Макрон мечтает уже давно, со времен первого президентства Трампа, когда стало ясно, что за океаном намерены монетизировать "атлантическую солидарность" и "услуги" НАТО. Сейчас же момент исключительный – США вне игры, Германия осторожничает, а конкурентов не видно. У Франции давно есть концепция и на этот случай – "европейская стратегическая автономия". Как сказал в свое время директор Института международных и стратегических отношений Паскаль Бонифас, а почему бы не попробовать и Европу "сделать снова великой"?



Что для этого нужно? Возглавить еврокоалицию и придать ей оборонный и стратегический статус. Как? Через поддержку Украины, ведь место куратора опустело: в Лондоне, похоже, опять грядет смена премьера, Берлин при канцлере Олафе Шольце на первые роли не претендует. Дело за малым – придумать коалицию и возглавить. В общем, вот он, "второй украинский" и пока главный фронт Макрона.



Главный, потому что единства-то нет. Шольц жестко отреагировал на идею отправить солдат в Украину, заявив, что ни одного немецкого и европейского солдата там не будет. Дошло до нападок: Макрон заявил, что немцы отправляли поначалу Киеву лишь "спальные мешки" и "каски", в ответ на это Институт в Киле подсчитал, кто сколько потратил, и выяснилось, что боевитая Франция по помощи Украине аж на 14-м месте.



Мирились в "Веймарском треугольнике" – с помощью Польши. Ее премьер Дональд Туск с ролью примирителя справился. И это тоже симптом – президент Франции, вчера главный переговорщик с Москвой, призывавший "не унижать достоинства" России, потому что с ней надо будет договариваться о мире, с помощью Варшавы загоняет Германию в новую антироссийскую коалицию. "Слухи о разногласиях между лидерами преувеличены", – подвел черту премьер Туск, с удовольствием подчеркнув новую роль Варшавы в ЕС.



В остальном, как показал последний саммит в Брюсселе, в ЕС все как всегда. Страны Балтии довольны "сменой вех" французского президента с пророссийских на антироссийские, нахваливают "стратегическую двусмысленность". Недовольны в Италии, где еще не постигли логику французских кульбитов. Много вопросов у нейтральной Австрии. Непорядок и на "финансовой передовой": ЕС строит военную экономику, но направлять в Киев миллиардные дивиденды от захваченных российских активов за рубежом чревато последствиями – Москва предупредила, что это будет рассматриваться как воровство со всеми вытекающими для инициаторов и участников последствиями. Из-за океана к такому шагу подталкивают, но расплачиваться-то ЕС.



В общем, ясно, что "стратегическая автономия", еще не став официальной доктриной, уже требует жертв от всех участников. Поэтому скорее всего коалиция будет a la carte – каждый вложится тем, чем может и чем готов рискнуть, прогнозирует L’Opinion. Кто – оружием, кто – боеприпасами, кто пришлет специалистов по разминированию, а кто-то раскошелится больше других. Только вот с претендента на лидерство это не снимает вопроса о главном: как же быть с отправкой солдат?



"Третий украинский" фронт Макрона, как нетрудно догадаться, французский. И дело не только в том, что непонятно, какие части и как посылать в страну, которая их даже не ждет (Киев просит помочь материально). Дело опять же в цене вопроса. Дебаты в Национальной ассамблее, где договор о гарантиях безопасности Украине удалось протащить большинством, показали, что под ударом репутация Макрона как менеджера, способного разруливать кризисы в экономике и на международной арене, а именно в этом качестве его и переизбирали в 2022-м. Да, COVID-19 он разрулил, "желтых жилетов" и пенсионный бунт как-то тоже, но кризисное управление стало правилом, этих кризисов слишком много, и они продолжают поступать.



"Это эксперты могут одобрять президентский прессинг, – говорит о тактике "двусмысленности" по отправке войск в Украину депутат промакроновской партии на условиях анонимности, – а вот французскому среднему классу страшно. Он от рисков устал. Политически это ошибка".



Опросы подтверждают: 65% боятся того, что последствия украинского конфликта больно ударят по Франции. Еще больше, 84%, боятся госдолга, он рекордный в ЕС – 3,2 трлн евро, это та самая плата за управление кризисами в кредит, и выплачивать его придется нескольким поколениям. Хуже того, в апреле кредитный рейтинг страны обновят агентства Fitch и Moody’s, затем – Standard & Poor’s. Если хоть одно из них оценку понизит, это ударит не только по инвестициям и социальным программам, но прежде всего – по Макрону, чьи реформы так и не заработали.



Марин Ле Пен говорит о "катастрофе управления" и о том, что "финансовый Моцарт" (так прозвали Макрона за удачные сделки во времена работы в банке Ротшильдов) "перекладывает свою некомпетентность на плечи французов". Встреча с избирателем, к слову, не за горами. 9 июня выборы в Европарламент, по опросам, "Национальное объединение" на 12% опережает коалицию правящих партий вместе со всеми разговорами об "автономии" и Украине. Тут уж без всяких двусмысленностей: речь, можно сказать, о войне за макроновское наследство. Источник - НГ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711401480





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената посетил реабилитационный центр для детей с инвалидностью

- Олжас Бектенов поручил акиматам улучшать качество жизни сельчан: школы, больницы и доступ к воде

- Олжас Бектенов поручил завершить интеграцию налоговых и таможенных информационных систем до конца текущего года

- Пять лет тому назад

- Государственный советник встретился с руководителями фракций Мажилиса Парламента

- 380 адмпроизводств возбудили с начала года в РК за превышение торговой надбавки на социально значимые продукты питания и другие нарушения

- Президентству Касым-Жомарта Токаева исполняется 5 лет

- В Мажилисе обсудили актуальные вопросы развития пчеловодства

- Порядка 200 опорных школ НИШ планируют создать в районных центрах

