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Туркменистан шаг за шагом втягивают в союз тюркских стран , - Виктория Панфилова
00:34 26.03.2024

25.03.2024

Анкара продолжает оказывать давление на Ашхабад

Туркменистан шаг за шагом втягивают в союз тюркских стран
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
Главная достопримечательность Атау – развалины мечети Сейит Джамал ад-Дина времен Тимуридов.
В Туркменистане 26 марта состоится церемония открытия культурной столицы тюркского мира в 2024 году. Эстафету древнему туркменскому городу Анау передала не менее древняя азербайджанская Шуша. Культурно-языковая общность стала фундаментом укрепления сотрудничества между странами, входящими в Организацию тюркских государств (ОТГ). Однако, как считают в Анкаре, статус страны-наблюдателя, который имеет Туркменистан, должен быть повышен до полноправного членства. Не исключено, что полноценное вступление Туркменистана в ОТГ, как ранее заявлял председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Гурбангулы Бердымухамедов, случится в этом году.

Торжественные мероприятия открытия "Культурной столицы Тюркского мира Анау – 2024" пройдут в здании "Белой юрты" в ахалском районе Ак бугдай, сообщает туркменский портал Orient. В них примут участие представители тюркских организаций: Международная организация тюркской культуры, Организация тюркских государств (ОТГ), Парламентская ассамблея тюркских государств, Фонд тюркской культуры и наследия, Международная Тюркская академия, профильные министерства стран-членов и наблюдателей ТЮРКСОЙ. На праздничной площадке "Луг Новруза" пройдут концерты с участием артистов – представителей тюркских народов, выставка произведений мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства и работ фотохудожников.

Неделей раньше в Ашхабаде состоялась встреча в рамках 15-го заседания Совета старейшин ОТГ под председательством Гурбангулы Бердымухамедова. "Туркменистан с большим уважением относится к ОТГ и заинтересован в сотрудничестве с ней", – заявил национальный лидер Гурбангулы Бердымухамедов, имеющий титул Аркадага (Покровителя). По его словам, Туркменистан принимает деятельное участие в работе ОТГ, детально изучает возможность вступления в Парламентскую ассамблею тюркоязычных стран и Торгово-промышленную палату тюркских стран. Что же касается полноценного вступления в ОТГ, то на сей раз Бердымухамедов от прямого высказывания воздержался.

Ранее, в ходе третьего Анатолийского дипломатического форума, проходившего в Турции в начале марта, Гурбангулы Бердымухамедов в интервью журналу "Тюрксой" сказал: "В нынешнем году мы празднуем 300-летие со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя. В честь юбилейной даты будут организованы грандиозные торжества. Состоится саммит, посвященный Махтумкули Фраги, принять участие в котором также выразил желание президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Возможно, на этом саммите Туркменистан станет членом Организации тюркских государств". Как считают эксперты, это не то мероприятие, на котором принимают в ОТГ новых членов. Еще два саммита организации планируется провести летом в Азербайджане и осенью в Киргизии. "На первом саммите Туркменистан не сможет стать полноценным членом организации, так как это будет неформальный саммит. Остается ждать саммита в Киргизии", – цитирует специалиста по европейским и международным исследованиям Эльданиза Гусейнова ресурс Eurasia today.

Это не первое заявление туркменского лидера, который де-юре является вторым лицом государства, но де-факто принимает решения. "Интрига вокруг возможного вступления Туркменистана в ОТГ продолжается, но решение должно быть принято. Анкара оказывает значительное давление на Ашхабад и ждет ответа. Не исключено, что в Анталье найдено решение, но оно не будет дотягивать до полноценного статуса. Например, будет предложен статус расширенного наблюдателя. Такое поведение характерно для Ашхабада. В других организациях у Туркменистана ситуация аналогичная. То есть в зависимости от ситуации Туркменистан где-то участвует, а где-то нет, при том, что Турция стремится уровнять всех участников ОТГ. Ашхабад не хотел бы этого", – сказал "НГ" завсектором Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин.

Как отметил эксперт, статус нейтралитета Туркменистана дает возможность абстрагироваться от неприятных коллективных решений, таких как включение Северного Кипра в ОТГ и его легализацию. Полноценное членство в ОТГ предполагает выполнение обязательств и утрату статуса нейтралитета. Если с технической точки зрения для Ашхабада это не проблема, Халк Маслахаты своим постановлением утвердит любое решение, то с фактической – статус нейтралитета будет утрачен. Внешнеполитические игроки и в Москве, и в Пекине, и в Тегеране, и на Западе будут трактовать подобного рода шаг как утрату нейтрального статуса или его размывание и соответственно строить свою политику по отношению к Ашхабаду, исходя из практической реальности. Полноценное членство Туркменистана в ОТГ подвергнет контролю Турции – ключевого игрока организации – будущие газовые проекты Ашхабада. Это главная проблема, перед которой стоит Туркменистан.

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин полагает, что ситуация не однозначная. "Мы видели на протяжении последних лет попытки Эрдогана даже с подключением президента Азербайджана Ильхама Алиева уговорить Туркменистан на полноценное членство в ОТГ, но безуспешно. Туркменистан пытается сохранить нейтральный статус. Поэтому однозначного прогноза сегодня дать нельзя", – сказал "НГ" Притчин. По мнению эксперта, для Турции вопрос получения Туркменистаном статуса полноценного члена принципиальный, а значит, и давление на Ашхабад продолжится. "Не исключено, что Анкара прорабатывает бонусы для Туркменистана. Скорее всего в энергетической сфере, поскольку экспорт туркменского газа в ЕС Турция увязывает с членством в ОТГ. Поэтому говорить, что позиция Ашхабада железобетонная, тоже нельзя", – полагает эксперт.

Эльданиз Гусейнов считает, что в случае вступления Туркменистана в ОТГ властям Туркменистана нужно будет признать статус Северного Кипра в качестве наблюдателя в организации, что может противоречить статусу постоянного нейтралитета Туркменистана. Это отразится на отношениях Туркменистана с Евросоюзом, в страны которого Туркменистан заинтересован экспортировать газ. Возникает вопрос о целесообразности членства Туркменистана в ОТГ. Туркменистан в целом ориентирован на развитие сотрудничества со странами Центральной Азии, а также на развитие транспортных маршрутов. Некоторые соглашения для развития транспортных сообщений, которые важны Туркменистану, были уже приняты в ОТГ. Туркменистан может реализовывать внешнеполитические цели и без постоянного членства в ОТГ.

Источник - НГ
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