Управляемый хаос: Конгресс США обменял радужный флаг на 1,2 трлн долларов, - Малек Дудаков

00:45 26.03.2024

Управляемый хаос: Конгресс США обменял радужный флаг на 1,2 трлн долларов



МАЛЕК ДУДАКОВ

25 марта 2024



Вашингтон завяз в бюджетных войнах. Уже больше полугода, с сентября 2023-го, американский Конгресс не справляется со своей базовой обязанностью - принятием федеральных бюджетов. Баталии вокруг финансирования работы правительства США уже стоили кресла одному спикеру палаты представителей - Кевину Маккарти. Теперь же по его стопам рискует пойти и нынешний спикер Майк Джонсон. И это погрузит политическую систему США в аппаратный паралич в канун выборов.



Начиная с осени прошлого года американским законодателям приходилось жить буквально от получки к получке. Они принимали лишь скоротечные бюджеты на один-два месяца вперед, на большее у них не хватало возможностей. Ведь раскол между республиканцами и демократами, да и внутри обеих партий, нынче силен как никогда.



Есть правое крыло республиканцев, которое всячески требует от своего руководства резко сокращать госрасходы, они паникуют из-за стремительного роста и дефицита бюджета США и американского госдолга. В 2023 году дефицит составил 2 триллиона долларов, в 2024-м он приблизится уже к трем триллионам. Госдолг же повышается на 1 триллион каждые три-четыре месяца.



Казалось бы, не беда, ведь Америка всегда может напечатать еще необеспеченных долларов. Но с весны 2022 года США пришлось закручивать гайки из-за инфляции, прекращать бесконтрольную эмиссию денег и резко повышать ключевую ставку. Поэтому сейчас растущий госдолг начал очень болезненно давить на бюджет. Скажем, в прошлом году на выплату процентов по госдолгу ушел 1 триллион долларов - это уже больше, чем Америка тратит на все свои военные расходы.



Среди республиканцев есть и те, кто требует одновременно снижать расходы на социалку и военку. Есть ястребы, для кого военный бюджет - это святое, на что покушаться нельзя. А в стане демократов и вовсе хотят тратить как можно больше вообще на все сразу.



Прийти к компромиссу этим группировкам очень тяжело, поэтому бюджетная политика США так буксует. Это проявилось и на фоне нынешних баталий. К 22 марта законодателям пришлось срочно принимать бюджет, чтобы избежать шатдауна или приостановки работы правительства США. Его хватит на полгода, до конца сентября, что тоже срок недолгий.



В проект бюджета на 1,2 триллиона долларов республиканцам удалось включить некоторые свои символические инициативы. Например, они заставили Госдепартамент запретить размещение радужных флагов на зданиях своих посольств по всему миру. А также примерно на 6% сокращается бюджет ФБР - это некая ответная мера в пику федералам, которых республиканцы сейчас обвиняют в гонениях на Дональда Трампа.



Военный бюджет США составит 825 миллиардов долларов и вырастет лишь на пару процентов, что ниже инфляции. В нем выделяются только 300 миллионов долларов на возобновление закупок оружия взамен тому, что было потрачено на Украине. Цифры совсем небольшие и сильно уступают запрошенным Белым домом 60 миллиардам.



Показательны итоги голосования в Конгрессе: в нижней палате 130 республиканцев, или 60% от их фракции, выступили против. Принять бюджетный билль удалось лишь за счет голосов демократов. Многие республиканцы были недовольны сделкой своего спикера с Демпартией, желая гораздо сильнее сократить госрасходы. Отдельные законодатели были даже совсем не против устроить шатдаун правительства Джо Байдена.



Первой реакцией на утверждение бюджета стала петиция за отставку спикера от лица конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, влиятельной сторонницы Трампа. Процедура отзыва спикера с 2023 года была сильно упрощена: достаточно лишь подписей пяти конгрессменов, и ее выставляют на голосование. А затем, если даже 3–5 правых республиканцев вместе с демократами проголосуют против спикера Джонсона, он автоматически лишается своего поста.



В ближайшее время голосование по этой петиции не планируется. Но Марджори Тейлор Грин намерена ее использовать как настоящий дамоклов меч над собственным спикером. Это ей может сильно пригодиться уже в ближайшее время. Прямо сейчас Конгресс уходит в очередной двухнедельный отпуск, а затем вернется после 9 апреля. Потом у законодателей будут две рабочие недели, когда на повестке дня окажется уже набивший оскомину вопрос украинских траншей.



Белый дом продолжает настаивать на выделении 95 миллиардов долларов, из которых 60 пойдут Украине, а остальные поделят между Израилем и Тайванем. Примерно 12 миллиардов будут представлены в виде новых траншей Киеву, а остальные деньги уйдут Пентагону на производство новых вооружений вместо утраченных на украинском фронте.



Ястребы среди республиканцев - вроде недавно посетившего Киев сенатора Линдси Грэма - предлагают выделить эти 12 миллиардов в виде займа. Так они пытаются умаслить свой электорат, который уже устал от войны на Украине и требует не тратить на нее деньги. Все понимают, что эти займы Киев никогда не вернет. Поэтому их предлагается выдать под залог российских активов в США, составляющих $30–40 миллиардов, чтобы затем начать их изымать после поражения Украины.



Но и такие "схематозы" не радуют правое крыло республиканцев, которые играют на росте изоляционизма среди избирателей. Ведь уже большинство американцев - и две трети рядовых республиканцев - не считают нужным выделять Киеву новые транши. Украинская повестка становится все более токсичной в условиях постоянных провалов и отступлений ВСУ.



Поэтому теперь республиканцы-трамписты под руководством Марджори Тейлор Грин будут буквально шантажировать своего спикера. Если он выставит на голосование билль с украинско-израильскими траншами, то ему устроят процедуру отзыва. И просто скинут с должности, как в сентябре уже случилось с предыдущим спикером Маккарти.



Майк Джонсон оказался в очень сложном положении.



Он пока что обещает первоочередно решать миграционные вопросы и попытаться усилить безопасность южной границы США, которую штурмуют сотни тысяч нелегалов. И только затем браться за вопрос Украины. Спикер может предложить выделить небольшую символическую сумму в поддержку Киева, которую точно не примет Белый дом.



Изоляционисты же надеются и дальше затягивать в Конгрессе процедуру выделения траншей. После 23 апреля законодатели вновь разъедутся в отпуска, и в мае у них будет мало рабочих дней. Впереди ноябрьские выборы, и конгрессмены с сенаторами большую часть времени проводят "в поле", работая с избирателями. На это уйдет львиная доля летних месяцев.



Только в сентябре Конгресс будет работать поактивнее, когда на повестку встанет очередной раунд дележки бюджетов. Но чем ближе выборы, тем меньше будет аппетитов у законодателей выделять транши на ставший непопулярным в США украинский конфликт.



Если же спикера Джонсона все же скинут, то Конгресс и вовсе погрузится в настоящий аппаратный хаос. Вполне возможно, что нового спикера не удастся выбрать вплоть до выборов. И там уже будет не до украинских траншей - вся работа Конгресса полностью парализуется.



Ну а бенефициаром ситуации становится один человек - Дональд Трамп. Он через своих сторонников запустил процессы управляемого хаоса в Конгрессе и пожинает плоды. Трампу теперь гораздо проще вести кампании с критикой "вашингтонского болота", которое не способно управлять страной. И заодно он осложняет ситуацию для Украины с блокировкой траншей. Ведь если украинский фронт начнет рассыпаться летом-осенью, то вместе с собой он похоронит и все президентство Байдена.