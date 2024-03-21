Казахстан уходит от России тихо, по-восточному, - СП

00:52 26.03.2024

Лондон все теснее берет Астану в свои объятия, англосаксы чувствуют себя в республике, как на Туманном Альбионе - только соседство с Челябинском, Омском и Оренбургом мешает

Сергей Аксенов

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Владимир Лепехин Илья Намовир

21 марта 24

Родной племянник Нурсултана Назарбаева - Самат Абиш избежал серьезной уголовной ответственности по итогам попытки государственного переворота в Казахстане в январе 2022 года. Суд приговорил экс-зампреда Комитета национальной безопасности (КНБ) к 8 годам лишения свободы условно, признав его виновным в превышении власти. Смягчающим обстоятельством названо чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей.



О влиянии на приговор близкой связи подсудимого с Елбасы - отцом нации, в приговоре, естественно, ничего не сказано. Возможно, внедрение в Казахстане британских практик судопроизводства (в стране часть судей - с Туманного Альбиона) снизили значение родственного, кланового фактора, сделали суды более "цивилизованными". Или клан Токаева просто примирился с кланом Назарбаева?



Против этой версии говорит тот факт, что другого племянника Назарбаева - бизнесмена Кайрата Сатыбалдыулы, ранее осужденного за экономические преступления к 6 годам лишения свободы, будут опять судить - за отмывание преступных доходов. Дело только что поступило на рассмотрение. Ранее Сатыбалдыулы отказали в условно-досрочном освобождении, несмотря на то, что он вернул 120 млн долларов. Его Елбасы спасти не смог.



Может все дело в том, что Самата Абиша судили за политику, а Кайрат Сатыбалдыулы - банальный растратчик? Назарбаеву, возможно, стыдно выгораживать уголовника, в то время как политическая борьба - его стихия. Кому в истории с госпереворотом точно не повезло, так это главе КНБ, уйгуру Кариму Мисимову и его замам. Их приговорили к срокам от 3 до 18 лет лишения свободы. Сделали из чужаков "козлов отпущения"?



Россию борьба политических группировок в Казахстане интересует не сама по себе, а в разрезе будущего взаимоотношений наших двух стран. Что греха таить, несмотря на вполне праведный характер, СВО на Украине не могла слегка не напугать наших соседей. Волей-неволей, они, наверное, примеряют происходящее на свои страны и задумываются, какую политику в отношениях с Москвой теперь вести. А нам с ними дальше жить…



Назарбаев был автором идеи создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - нового интеграционного объединения на постсоветском пространстве и тем по-своему был полезен Москве. Хотя именно он запустил в РК западный капитал, начал процесс "национализации" Казахстана и, пытаясь усидеть на двух стульях, зачеркнув общее советское прошлое, проводил политику, из-за которой местные русские торопились покинуть страну.



Пришедший ему на смену бывший дипломат Токаев хотя прибыл прямиком из Москвы, очень скоро продолжил политику Назарбаева. Январские события имели отношение больше к внутривидовой борьбе их политических групп. В отношении к России оба клана были похожи. И хотя Владимир Путин буквально спас власть Токаева, когда ввел силы ОДКБ, на процессе дальнейшего отхода Астаны от Москвы это никак не сказалось.



А кто приходит вместо? Лондон, утверждает депутат Госдумы Андрей Луговой в своем новом проекте "Казахстанский излом". Центральная Азия становится для Британии базой для формирования антироссийского курса, в рамках которого продвигается русофобия, переписывается история, разрушается традиционная культура, считает он. Англичане проникают в политику, экономику, СМИ, образование.



Более 600 юрлиц Казахстана имеют британское происхождение, а представители крупнейшей мировой нефтегазовой Royal Dutch Shell и аудиторско-консалтинговой Ernst & Young входят в Совет иностранных инвесторов при президенте Токаеве. Это ли не захват страны изнутри? И есть ради чего. РК имеет крупнейшие запасы нефти и газа, редкоземов, по запасам урана - вторая страна в мире, а по производству топливного урана - первая.



Дело за малым - противопоставить Казахстан России, раздуть конфликт и взять его под контроль под предлогом защиты от Москвы, как это было на Украине. А для этого нужна альтернативная идеология. Она уже имеется. На днях Токаев назвал Казахстан наследником Золотой Орды. "Улус Джучи, подобно Римской империи, задал стандарты развития для государств и народов Великой степи", - развил он свою мысль.



А что Москва? Складывается впечатление, что наши дипломаты на казахстанском направлении, как и долгие годы до этого момента, спят. Их, конечно, можно понять, конфликт с Западом поглощает все силы и время. Но и бездействовать дальше нельзя. Нет сил у самих, можно попробовать вызволить из тюрьмы диссидента Ермека Тайчибекова. Энергичный русофил, он мог бы вести политическую работу на своем направлении…



Но ничего подобного пока не наблюдается. Этак, рискуем однажды получить новый - восточный фронт. Свою оценку происходящим событиям дал гендиректор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.



- Кланы Токаева и Назарбаева примириться не могут. Наверху может быть лишь одна политическая группа. Возможен лишь формальный консенсус, который противостоящие группы продемонстрируют обществу. Назарбаев не смог обеспечить преемственность.



На внешней арене Казахстан проводит сейчас ту же политику, что и при Назарбаеве. Он находится фактически "под британцами", боится китайцев, хотя вынужден с ними сотрудничать, и совершенно не понимает, как дальше ему выстраивать отношения с РФ.



"СП": Почему не понимает?



- В России сложилась такая субъектность, точнее бессубъектность, что Астане вообще не с кем работать. Нет самостоятельных структур, которые могли бы выстраивать последовательную политику, вроде МИДа. МИД России - не самостоятельная структура.



У нас в стране все замыкается на первое лицо.



Проблема в том, что у Москвы нет приоритета по выстраиванию собственной экономической зоны разделения труда. Понятно, что автор этой идеи Назарбаев тянул одеяло на себя, но нам нужно было форсировать этот процесс, чтобы все складывалось вокруг России.



А на Казахстан давят, им манипулируют зарубежные игроки. Астана присоединяется к антироссийским санкциям, маневрирует между РФ, Китаем, исламским миром и Европой. А это всегда губительно - если нет своей четкой линии, например, в рамках ЕАЭС.



Поэтому в ближайшее время, боюсь, отношения России и Казахстана могут осложниться.



О том, как воспринимаются детали межклановой борьбы в РК нам рассказал главред портала "Русские в Казахстане" Илья Намовир.



- Фигура племянника Назарбаева Самата Абиша всегда отличалась подчеркнутым отсутствием какой-то заметной публичности. Наверное, накладывалась специфика выбранного им карьерного пути в КНБ. Да и фигура его старшего брата Кайрата Сатыбалды всегда генерировала (и продолжает) изрядное количество медийной шумихи, которой с лихвой хватает на обоих братьев.



В случае с Абишем - даже о вступившем в силу судебном приговоре казахстанцы узнали практически случайно, после того как о нем упомянуло одно-единственное казахстанское издание, после чего уже последовало официальное извещение. По той информации, что все же проникала в СМИ, имя Самата Абиша было среди тех, кого называли в числе руководителей попытки государственного переворота в январе 2022 года.



"СП": В России уверены, что это был бунт клана Назарбаева, недовольного потерей власти…



- Некоторые фигуранты, находившиеся под следствием, прямо указывали, что выполняли в те дни именно приказы Абиша и жаловались на то, что эти их показания упорно стараются изменить таким образом, чтобы имя бывшего первого заместителя главы КНБ вообще никак не звучало. Затем стало известно, что уголовное дело против Абиша все-таки завели, но тут же засекретили. Больше никаких подробностей, кроме той, что подозреваемый под подпиской о невыезде.



"СП": Восемь лет условно в приговоре Абиша, это нормально?



- Не припомню, чтобы кому-то когда-то давали столь длительный, но условный срок. Тем не менее, есть утвердительный обвинительный приговор, основанный в том числе на признательных показаниях самого Абиша. Так или иначе, как политическая фигура он окончательно выведен из игры. Теперь он просто гражданское лицо с судимостью в анамнезе, запретом занимать какие-либо госдолжности сроком до 10 лет и пробационным периодом, в течение которого его условный срок вполне может быть заменен на реальный.



"СП": Каково политическое объяснение такого итога судебного процесса?



- На мой взгляд это компромиссное решение между кланами "нового" и "старого" Казахстанов: вроде бы один из главных (по свидетельствам фигурантов "Кантарского дела") "заговорщиков" остался на свободе и отделался "легким испугом".



Но в то же время он лишился рычагов влияния и возможности как-то быть причастным к процессам управления страной в обозримой перспективе.