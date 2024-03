Китайская мудрость: что делать российскому бизнесу в КНР в условиях новых ограничений

00:55 26.03.2024 Александр Быков

Автор



На фоне опасений вторичных санкций со стороны США китайские банки все чаще отказываются работать с российскими компаниями или перестают принимать платежи даже в юанях. Однако, как рассказывает юрист, сопровождающий российский и европейский бизнес в КНР, Александр Быков, работать с Китаем и с третьими странами через Китай для российского бизнеса по-прежнему возможно - просто теперь дольше и дороже



Китай все?



В феврале сразу несколько крупных банков КНР заявили о приостановке операций с платежами из России. Среди них значимый для российских импортеров Chouzhou Commercial, а также банки из "большой четверки" - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и China Construction Bank (CCB). Немного раньше, с конца 2023 года, китайские банки ужесточили комплаенс в отношении российских клиентов и ограничили долларовые операции.



Эти шаги связывали с усилением американских, а потом и европейских ограничений в отношении компаний, помогающих России проводить сделки за рубежом. 28 февраля посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй прямо объяснил сбои в расчетах между Россией и Китаем тем, что "некоторые страны создают нам проблемы".



За прошедший месяц российские компании опробовали разные способы продолжать работать с Китаем, и некоторые из них смогли найти для этого возможности. По крайней мере, по нашей статистике только 15% клиентов решили уйти из этой страны и искать другие юрисдикции.



Свои счеты



Проблема с российскими платежами в Китае состоит из двух частей. Первая - двусторонние расчеты российских и китайских компаний по санкционным и несанкционным (двойного назначения) товарам. В марте 2024 года национальный регулятор Банк Китая предписал при проведении транзакций учитывать сведения о кодах ТН ВЭД и номенклатуре товара - директива непубличная, но банки сообщали о ней своим российским клиентам, о чем мы знаем от этих клиентов. По определенным кодам ТН ВЭД (ядерные реакторы, котлы, станки, микроэлектроника и ее компоненты, полупроводники и оборудование для их производства, навигационное оборудование, запоминающие и записывающие устройства) платежи больше не проходят. Информация о кодах санкционных товаров обновляется на сайтах Торгово-промышленной палаты РФ и Еврокомиссии.



Комплаенс при двусторонних операциях стал занимать больше времени из-за дополнительной ручной проверки и необходимости получить разрешение более высоких должностных лиц на проведение трансакций. Это тоже новшество. Вот, к примеру, позиция Bank of China: они продолжают проводить платежи в адрес китайских получателей, но процедура проверки и сама трансакция могут занять до недели, тогда как раньше - один-два банковских дня.



Хотя надо сказать, что некоторые российские клиенты Bank of China (из крупного бизнеса) перемен вообще не почувствовали. Мы это знаем со слов наших клиентов и коллег. Видимо, интересные для себя контакты с Россией банк всеми силами старается сохранить, по возможности упрощая ценным для себя компаниям жизнь.



На Запад через Китай



Вторая часть проблемы - транзитные платежи российских компаний в третьи страны через Китай. И тут каждый банк выбрал свою стратегию.



После новостей об усилении вторичных санкций мы связались с большинством банков в КНР, ранее работавших с Россией. Только 30% из них ответили, что продолжают проводить расчеты напрямую, как раньше. Некоторые отказались работать с офшорным юанем, поступающим из России. Другие продолжают обслуживать уже существующие счета в прежнем режиме, но новые счета для компаний с российским следом, который выясняется в ходе комплаенс-контроля (бенефициарами, директорами, топ-менеджерами-россиянами в составе или с основным контрагентом в России), не открывают. И все они на любое упоминание о планах работать с Россией при открытии новых счетов реагируют очень настороженно.



Более того, многие банки приостановили открытие новых счетов даже для гонконгских компаний с российским следом. И это чувствительный удар по российскому бизнесу, который очень активно использовал комфортные условия Гонконга. Регистрировать там компанию даже удаленно можно просто и очень быстро - это занимает не больше двух недель. Для нее можно даже не открывать реальный офис и не нанимать сотрудников; налогами облагаются только доходы, полученные в самом Гонконге, при этом и внутри Гонконга вы не платите НДС; нет валютного контроля и необходимости физически ввозить в Гонконг товары, идущие в третьи страны или из них.



Меньшая часть банков по-прежнему открыта для России, хотя есть даже те, кто готов к сотрудничеству с санкционными компаниями. Как правило, так делают небольшие региональные банки, работу с которыми наш бизнес всегда считал сложной и муторной. У них часто нет онлайн-банкинга, нужно предоставлять на бумаге заверенные копии документов по трансакциям. Коммуникация с банком ведется исключительно на китайском языке, то есть приходится приезжать лично с переводчиком или оплачивать услуги агентов, способных открыть счет по доверенности. О работе с Россией они публично не говорят, чтобы самим не попасть под санкции.



В КНР до сих пор можно найти банки, работающие даже с Северной Кореей или Ираном. Просто нужно поискать. Сейчас это возможно только при личном присутствии в Китае и в ходе не самых простых переговоров: придется звонить, ездить, прямо спрашивать о возможностях для конкретной компании. У нас было и такое, что предварительно по телефону менеджер банка дал зеленый свет на открытие счета, а по приезде в отделение отказал, ссылаясь на некие новые директивы от руководства в отношении России.



Российский бизнес реализует несколько стратегий. Одни компании продолжают искать банки, еще не наложившие ограничения, кто-то идет по пути открытия китайских компаний, чтобы проводить операции через них. Есть и те, кто для трансакций с западными странами создает контролируемые юрлица в других юрисдикциях: Юго-Восточная Азия, Африка, Ближний Восток, Средняя Азия.



Открытие Китая



С начала 2024 года мы открыли для клиентов порядка 10 юридических лиц в материковом Китае. Для бизнеса, интересующегося Азией, это было перспективно и до санкций: в КНР более 20 зон свободной торговли (ЗСТ), в каждой из них есть свои приоритетные отрасли, в которых можно открывать компании со стопроцентным иностранным капиталом. К примеру, однозначно ориентированная на Россию ЗСТ Хэйлунцзян, расположенная на границе с Амурской областью, разрешает учреждать стопроцентно иностранные компании в сфере частного образования.



Действуют бондовые зоны - более 120 территорий со специальным таможенным режимом, когда ты растаможиваешь только тот товар, который уже заказан китайскими покупателями. В этих зонах действуют беспошлинные ввоз и торговля внутри, налоги либо отменяются, либо вместо них уплачивается только один специальный бондовый налог, внутри зоны можно вести расчеты в иностранной валюте.



Открытие юрлица, например, дает возможность участвовать в китайском инвестиционном мегапроекте "Один пояс - один путь": включаться в совместные проекты по обустройству экономических и транспортных коридоров по Азии (Китай - Монголия - Россия, Китай - Индия, Китай - Юго-Восточная Азия и т.д.). И вообще, китайцы по своему характеру больше благоволят и охотнее работают с теми, кто присутствует в стране.



Российские резиденты по-прежнему могут быть бенефициарами и директорами в китайских компаниях и могут открывать счета на компанию в китайских банках, обслуживающих двустороннюю торговлю.



Открыть юрлицо в Китае можно дистанционно. Эта процедура занимает примерно до месяца.



Счета для вновь создаваемых компаний из материкового Китая банки КНР проверяют очень внимательно: их интересует происхождение средств, перечень контрагентов, маршруты дальнейших поставок товаров в Россию. Отказы в регистрации периодически бывают.



Материковый Китай по условиям работы бизнеса, конечно, не Гонконг. За пределами бондовых зон строгий валютный контроль. Есть необходимость возврата валютной выручки или физического ввоза в КНР товаров, поставляемых из третьих стран в Россию. Кроме того, в Китае нет национального налогового кодекса, и в каждой провинции - свои налоги и правила. Другими словами, открытие юрлица в Китае подойдет не каждому, это не панацея, но возможность - и для двусторонних отношений, и для транзита.



Китайское юрлицо и счет можно вообще не создавать: в КНР никуда не делись агенты, предоставляющие россиянам свои счета для проведения платежей в адрес китайских получателей. Это не запрещено и не опасно, разве что агентская фирма попадет под персональные санкции за связи с Россией, но такое маловероятно. У многих российских банков есть свои "дружественные" агенты, услуги которых они предлагают клиентам - опять же непублично. Комиссии агентов с начала 2024 года выросли - с 2% до 5%.



Большая Азия



Те наши клиенты, которые решили уходить из Китая, ищут другие юрисдикции. В первую очередь это банки Средней Азии, но местные регуляторы требуют открытия представительства компании в этих странах. К примеру, с этим условием Киргизия разрешает открывать счета стопроцентно иностранным юрлицам. Услуги юристов, помогающих открыть там представительство, стоят порядка $1500.



Правда, в последнее время после угроз вторичных санкций со стороны США киргизские банки, как и китайские, начали обращать внимание на коды ТН ВЭД при проведении платежей. Особенно на группу 84 в номенклатуре ЕАЭС: "Ядерные реакторы, котлы, оборудование и механические устройства; их части".



Из юрисдикций дальнего зарубежья привлекательны Лаос, Маврикий, Судан, Монголия и др. Их можно использовать для транзитных платежей как вместо Китая, так и вместе с ним: в этих странах работают банки, имеющие прямые корреспондентские отношения с банками КНР. Таким образом, по сути, возможность отправки платежей через Китай может сохраниться, просто в схему добавляется еще один "промежуточный" платежный агент.



С перечисленными юрисдикциями работать бывает сложнее по сравнению с Китаем: большинство платежей в них идут через SWIFT, а по SWIFT, опять же, не оплатишь товары для России по санкционным кодам ТН ВЭД. Стоит искать банки, работающие с альтернативными системами: СПФС Банка России и китайской CIPS - Cross-Border Interbank Payment System. Перечень этих банков непубличен, но он есть в распоряжении некоторых специалистов из отрасли. Источник - forbes.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711403700





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената посетил реабилитационный центр для детей с инвалидностью

- Олжас Бектенов поручил акиматам улучшать качество жизни сельчан: школы, больницы и доступ к воде

- Олжас Бектенов поручил завершить интеграцию налоговых и таможенных информационных систем до конца текущего года

- Пять лет тому назад

- Государственный советник встретился с руководителями фракций Мажилиса Парламента

- 380 адмпроизводств возбудили с начала года в РК за превышение торговой надбавки на социально значимые продукты питания и другие нарушения

- Президентству Касым-Жомарта Токаева исполняется 5 лет

- В Мажилисе обсудили актуальные вопросы развития пчеловодства

- Порядка 200 опорных школ НИШ планируют создать в районных центрах