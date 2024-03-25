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Пузырь - который лопнет. Миграционные волны захватывают Старый Свет, - Е.Пустовойтова
00:57 26.03.2024

25.03.2024 | ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА

Евросоюз: тот пузырь, который не хочет лопнуть?

Почему женщине, даже если она очень хороший гинеколог из высшей медицинской школы Ганновера, позволительно рулить правительствами многих стран Центральной Европы при том, что плоды этого "руления" вызывают у рядового европейца трепет? Без всякой натяжки, именно шок и трепет вызывает у европейца миграционная политика Еврокомиссии, персонификацией которой стала "бешеная Урсула" из брюссельского Европейского квартала...

10 марта около сотни подростков-нелегалов захватили культурный центр Centquatre-Paris на севере Парижа, потому что им "негде жить". Власти утверждают, что 120 тысяч таких подростков каждую ночь терроризируют парижский регион Иль-де-Франс – сердце государства французов. Захватчики Centquatre-Paris заявили, что покинут здание только в обмен на их обеспечение жильем. Трудно предположить, что распахнувшие двери для иммиграции чиновники с Пале Рояль, рассчитывавшие на собачью преданность и голоса на выборах, не знали, что за свою доброту им придется хорошо заплатить. Ведь сегодня с раскрытыми клювиками смотрят на правительство Макрона около 7 миллионов иммигрантов, две трети из которых не имеют французского гражданства.

Можно ли считать извинением для Макрона то, что так же, как он, вся брюссельская Европа держит двери для иммигрантов открытыми? В ЕС число случаев незаконного пересечения границы за 11 месяцев 2023 года достигло 355,3 тысячи, увеличившись на 17% в сравнении с предыдущим годом. И не потому, что европейцы этому рады.

Перенесемся с юга на север – там пищат тонким писком от нашествия иноплеменных шведы. Протестуют даже те, кто прежде рьяно поддерживал брюссельскую мантру "Добро пожаловать беженцам". Законодатель от правящей шведской Умеренной партии Луиза Мейер, громко выступавшая за открытие границ во время кризиса с беженцами в 2015 году. Но сегодня американское Blacklisted News цитирует заявление Луизы Мейер в шведском Expressen: "Я изменила свое мнение по этому вопросу и теперь поддерживаю еще более строгую миграционную политику, чем та, против которой я выступала в то время. Перемены, которые претерпела и переживает Швеция, коренным образом меняют страну".

Член парламента Швеции Луиза Мейер выступила публично, что делает честь ее чувству ответственности за страну. Она считает, что прямым результатом политики стала "серьезная организованная преступность, в значительной степени выросшая за счет иностранцев", что вновь прибывшие "не самодостаточны" и что их "уровень культуры, сепаратизм и исламизм опасны".

В Швеции интеграция большого числа мигрантов стала, по словам Мейер, "полным провалом политики страны, поскольку люди, которые стремятся сюда и которые уже живут здесь, не хотят адаптироваться к шведскому обществу и нашим ценностям". "Вам нужно работать, говорить по-шведски и выполнять свой долг, прежде чем требовать соблюдения своих прав. Те, кто не хочет адаптироваться и интегрироваться, также не должны оставаться в Швеции. Депортация или репатриация должны быть реальным вариантом", – сказала Мейер, отныне посвятившая себя обеспечению того, чтобы в стране началась масштабная кампания по депортации.

Паниковать есть отчего. Бывшая одной из самых безопасных стран в Европе, если не самой безопасной, Швеция в прошлом году заняла второе место среди стран, не находящихся в состоянии войны, но в которых гремят взрывы. Вторая после Мексики. Насилие и преступность, вызванные бандитизмом мигрантов, настолько масштабны, что в прошлом году премьер-министр Швеции встречался с главой вооруженных сил для формулирования плана борьбы с этим. Массовые беспорядки и гражданские волнения здесь стали обычным явлением. Самый красноречивый факт: установлено, что 99 из 112 групповых насильников в Швеции имели иностранное происхождение. И следователь шведской полиции Питер Спрингар не стесняется в выражениях на этот счет: "Вот чем я занимался с понедельника по пятницу на этой неделе: изнасилование, растление, грабеж, нападение при отягчающих обстоятельствах, насильственное нападение и растление с применением силы, вымогательство, шантаж, нападение, насилие в отношении полиции, угрозы полиции, наркопреступность, наркотики, тяжкое преступление, покушение на убийство, изнасилование, вымогательство... Имена преступников? Али Мохаммед, Махмод, Мохаммед, Мохаммед Али, Мохаммед, Махмод Али, снова и снова", – добавил он.

Чума иммиграции в Европе повсеместна. Словенский еженедельный журнал Demokracija вышел недавно со статьей "Убирайся отсюда, Урсула!", в которой прямо обвиняет Брюссель в том, что там "убеждены, что они лучше всех знают, что хорошо для обычных людей. И среди этих паразитов и постмодернистских развратителей мира, те, кто ходит по брюссельскому паркету, – худший вид. Перед каждыми выборами они много обещают, посыпают себя пеплом, мол, на этот раз все будет по-другому. Но как только появляется новая Европейская комиссия, они продолжают принуждать народы Старого Света совершать этническое самоубийство с помощью новых правил миграции".

Новые выборы в ЕС уже в начале июня. И, как называет их словенский журнал, "лакеи мультикультурализма" очень торопятся, чтобы Европейский парламент принял новый пакт о миграции и предоставлении убежища до того, как в Брюсселе появится очередной "евроначальник". Чтобы очаровать избирателей в этот раз, "ходящие по брюссельскому паркету" обещают защитить Европу от нелегальной миграции из стран третьего мира, ускорить проверки нелегально прибывающих, создать центры содержания под стражей на границе и ускорить депортацию тех, чьи ходатайства о предоставлении убежища будут отклонены. И они снова подсаживают на "трон" бешеную Урсулу, женщину, которая своей ненавистью к России и страстью к смешению народов поставила сообщество наций в Старом Свете на грань краха. Ни пакт о миграции, ни сама Урсула не спасут коренные народы Европы от захватчиков с Ближнего Востока и Африки, если останется правилом то, что мигрант, ступивший на землю Старого Света, практически не имеет шансов быть высланным – НПО вместе с Европейским судом по правам человека не допустят. Поэтому, считают в Словении, для спасения европейской цивилизации, фон дер Ляйен должна отправиться туда, откуда она пришла.

Понятно, что в самом Брюсселе ведут активную контригру, пытаясь погасить возмущение недовольных. Так официальное издание ЕС Euractiv старательно передергивает факты о растущей волне анти-иммигрантских протестов, захлестнувших Болгарию перед частичным присоединением Софии к Шенгенской зоне Евросоюза. Если в социальных сетях появляются видеоролики, на которых мигранты избивают молодых болгар в Софии, то для полиции это "стычка между двумя конкурирующими болгарскими группировками" и меры безопасности усиливаются не на улицах, а в центрах для беженцев. Если болгарские политики отправляются в аэропорт, снимают самолеты, перевозящие целые орды мигрантов, и размещают фотографии в сети, то "за этим может стоять Кремль с его предсказаниями хаоса и разрушений".

"Миграционного кризиса нет, но слухи о кризисе представляют реальную угрозу безопасности", – заявила Euractiv эксперт по миграции, преподаватель Софийского университета Ильдико Отова. По-видимому, у эксперта проницательность особая: она никак не замечает, что в последние два года Болгария стала воротами в ЕС для растущего числа "искателей удачи" из Афганистана, Сирии и Марокко, несмотря на 234 километра колючей проволоки на границе с Турцией.

Понятно, что большинство из них бегут туда, где посытнее самой бедной страны в ЕС Болгарии, но, в соответствии с дублинскими правилами, "отказников" велено возвращать в страну их первичного пребывания. То есть назад в Болгарию... Вот почему лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов говорит, что страна становится крупнейшим в мире лагерем беженцев...

Симптоматично, что штаб-квартира Еврокомиссии Берлемон на улице Луа в Брюсселе построена на месте древнего женского монастыря. Симптоматично и то, что в 1958 году после подписания Римского договора о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС) еврочиновникам очень понравился для строительства "гнездышка" Брюссель. И, видимо, в отместку сердобольным монахиням в тот же год появилась на свет нынешняя хозяйка Берлемона, ярче всех своих предшественников ненавидящая Европу и Россию. И если в Словении считают, что для спасения европейской цивилизации фон дер Ляйен должна отправиться туда, откуда она пришла, то, может, это и правильно?

Источник - fondsk.ru
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