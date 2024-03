Далеко не факт, чтоТрамп доживет до выборов, - Вл.Прохватилов

08:46 26.03.2024 26.03.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Красота по-американски: демократы мечтают убить Дональда Трампа

Далеко не факт, что он доберется до выборов целым и невредимым



Активисты Демократической партии США готовы на любые преступления, лишь бы преградить Дональду Трампу путь к Белому дому.



Так, недавно бывший ведущий телеканала MSNBC Кейт Олберманн выразил надежду, что Дональда Трампа, который на одном из предвыборных митингов сравнил себя с Авраамом Линкольном, постигнет судьба Линкольна, который, как известно, был застрелен.



Ранее этот "пронзительный крайний левый", как охарактеризовал Олберманна консервативный портал The Breitbart, потребовал, чтобы "синие штаты начали "экономическую гражданскую войну" против красных штатов".



Синими в Америке называют те штаты, где голосуют в основном за демократов, а красными – где поддерживают республиканцев.



Первым призвал к убийству Трампа конгрессмен-демократ Дэн Голдман, который в ноябре 2023 года в интервью все тому же телеканалу MSNBC заявил, что "риторика Трампа действительно становится опасной, все более опасной. На данный момент совершенно не подлежит сомнению, что этот человек больше не сможет занять государственную должность. Он не только непригоден, он разрушителен для нашей демократии, и он должен быть устранен" (he has to be eliminated).



Позднее Голдман извинился за свое высказывания, заявив, что его не так поняли.



Чуть позже зловещую тему подхватил кормящийся у демократов портал Business Insider и перечислил несколько различных сценариев, которые могли бы произойти, если бы Дональд Трамп скончался до праймериз Республиканской партии, во время праймериз или между праймериз и всеобщими выборами.



"Если Трамп умрет во время сезона праймериз, который заканчивается в середине июня, некоторые штаты могут отложить запланированные праймериз. Если бы Трамп умер после последних первичных выборов, но до Национального съезда Республиканской партии, другим кандидатам в президенты Республиканской партии пришлось бы доказывать перед каждой делегацией штата на съезде, почему они должны быть кандидатами от партии", – говорится в этой провокационной статье.



Социальные сети взорвали комментарии республиканцев.



"Во-первых, член палаты представителей Дэн Голдман говорит, что Трампа необходимо "устранить", а теперь Business Insider открыто спрашивает: что произойдет, если Дональд Трамп "умрет, пытаясь переизбраться" в 2024 году?" – написал Чарли Кирк в соцсетях.



"Я думаю, совершенно ясно, какой сигнал они посылают, когда размышляют о смерти кандидата, который, по их словам, хуже, чем Гитлер, Сталин, Муссолини и т. д., вместе взятых. В последний раз, когда они это сделали, какой-то псих решил, что было бы героизмом застрелить [члена палаты представителей республиканца Стива Скализа] и еще четырех человек", – написал социолог Ричард Барис.



Последние социальные опросы показывают, что большинство американцев готово применять насилие против своих политических противников.



52% сторонников Байдена считают, что республиканцы представляют угрозу для жизни американцев, в то время как 47% сторонников Трампа говорят то же самое о демократах.



Среди сторонников Байдена 41% заявил, что насилие оправданно, "чтобы помешать республиканцам достичь своих целей". Почти такой же процент – 38% – сторонников Трампа готовы прибегнуть к насилию, чтобы остановить демократов.



Около 31% сторонников Трампа считают, что стране следует изучить альтернативные формы правления. 24% сторонников Байдена также ставят под сомнение жизнеспособность демократии.



В разгар президентской гонки 2017 года сторонники демократов вели настоящую охоту на республиканцев.



8 июня 2017 года полиция в последний момент предотвратила убийство члена Верховного суда, назначенца Трампа Бретта Кавано.



"Житель Калифорнии, доставший оружие возле дома Бретта М. Кавано в Мэриленде, был взят под стражу полицией после того, как сообщил полицейским, что хочет убить судью Верховного суда", – сообщила газета Washington Post.



Обозреватель The Breitbart Джон Нолти написал, что Демократическая партия начала джихад против республиканцев: "Институциональные левые хотят насилия…Они открывают тюрьмы, открывают границы для торговцев наркотиками и секс-торговлей, мифологизируют террористов "Антифа" и "Black Lives Matter", оставляют школы широко открытыми для массовых расстрелов; они открыто надеются на смерть и убийство Дональда Трампа".



14 июня 2017 года, в день рождения Трампа, 66-летний Джеймс Ходжкинсон открыл огонь из винтовки в городе Александрия (штат Виргиния) по группе конгрессменов и их помощников, игравших в бейсбол. Ранения получили четыре человека, в том числе координатор фракции республиканцев в палате представителей Стив Скализ и двое полицейских. Нападавший также был ранен в перестрелке с полицией и затем скончался в больнице.



В написанном от руки списке жертв были члены палаты представителей, республиканцы-консерваторы от Теннесси, Аризоны, Южной Каролины, Огайо, Вирджинии и Алабамы.



Скализ должен был в этот день оказать давление на своих однопартийцев в конгрессе, чтобы склонить их не голосовать за новые антироссийские санкции.



4 октября 2017 года произошел массовый расстрел 20-тысячной толпы участников фестиваля музыки кантри в Лас-Вегасе, среди которых были в основном белые американцы.



По официальной версии, расстрелявший из автоматической винтовки участников фестиваля с 32-го этажа гостиницы "Мандалай Бей" Стивен Паддок был психопатом-одиночкой.



По утверждению свидетелей, Паддок отстрелял 30 или 40 магазинов, то есть около тысячи патронов. После того как к отелю "Мандалай Бэй" подъехали полицейские машины, Паддок открыл огонь и по полиции. Как утверждают полицейские, он покончил с собой до того, как полицейские ворвались в его номер в отеле. Во время стрельбы погибло двое полицейских.



В гостиничном номере Паддока было обнаружено 23 винтовки. Две из них стояли на сошках-треногах. В отеле он жил с 28 сентября, и как он пронес такое количество оружия, установить не удалось. За все время его проживания в номере ни разу не проводилась уборка.



При обыске дома Паддока обнаружено около 20 единиц огнестрельного оружия, несколько тысяч патронов, взрывчатка, а также "непонятные электронные устройства, предназначение которых еще предстоит выяснить", как пишет BBC.



Вызывает подозрение, что Паддок смог пронести в отель двадцать набитых оружием чемоданов. Казино в Лас-Вегасе – это стабильный многомиллиардный бизнес. На практике ни в одно казино Лас-Вегаса не получится пронести даже ножик. Там системы безопасности на порядок круче, чем у любого Форт-Нокса. Куча детекторов и металлоискателей на всех входах и выходах. Все номера в отелях просматриваются внутренними камерами и обшариваются уборщицами.



Русскоязычный блогер из Нью-Йорка Александр Бродский в своем ЖЖ написал: "Когда снайпер в день рождения Трампа в 7 утра приходит на бейсбольную площадку, где кнут республиканской партии и ближайший друг Трампа занимается спортом, и расстреливает конгрессмена Скалису, это объявляется выходкой сумасшедшего. Ну, и естественно выходкой сумасшедшего является расстрел 20-тысячной толпы слушателей музыки в стиле кантри, среди которых сторонников Хиллари Клинтон было не больше сотни. Причем в последнем случае этот сумасшедший сумел не только пронести в номер более 150 кг оружия и боеприпасов, но и расстрелять их за 15 минут, практически не промахиваясь. А на стадии подготовки площадки для своего сумасшествия он сумел выбрать позицию с идеальным сектором обстрела, что предполагает не только тактическое образование, но и большой опыт. Причем это обстоятельство признают ведущие эксперты-баллистики и снайперы армии США".



Телеканалу CBS пришлось уволить Хейли Джефтман-Голд с должности вице-президента за комментарии о погибших в Лас-Вегасе. Она назвала пострадавших на своей странице в соцсетях "республиканцами–любителями стволов, которые не заслуживают сочувствия", написала The Washington Post.



Совсем недавно, 20 марта 2024 года, сенатору-республиканцу Тому Тиллису (штат Каролина) на фоне намерений республиканцев запретить китайскую сеть TikTok позвонила женщина и сказала: "Если ты забанишь TikTok, я найду тебя и пристрелю… Это мое единственное развлечение. И люди там тоже зарабатывают деньги, знаете ли. Я пытаюсь разбогатеть таким образом. В любом случае я тебя застрелю, найду и разрежу на куски".



Сейчас накал политических страстей гораздо круче, чем в 2017 году. Демократы уже планируют массовые беспорядки в случае победы Трампа. Но доживет ли он до выборов? Источник - fondsk.ru

