Теракт в "Крокус Сити": последний довод упырей, - Иван Лисицын

08:48 26.03.2024 25.03.2024 | ИВАН ЛИСИЦЫН



Американские пропагандисты безуспешно силятся разжечь противостояние между Россией и мусульманским миром



Неудачи боевиков ВСУ и их спонсоров в военном противостоянии России естественным образом толкают их на путь организации кровавых терактов в мегаполисах, включая Москву, чему очередным свидетельством стало нападение группы боевиков (явных исполнителей черной внешней воли) на торгово-развлекательный комплекс в Красногорске. Прямая аналогия с событиями 20-летней давности очевидна: тогда ответом на успехи в затянувшемся противостоянии поддержанному Западом международному терроризму на Северном Кавказе стали Беслан, "Норд-Ост", серия взрывов в Москве, Дагестане и прочие террористические укусы, не принесшие никаких политических дивидендов, но унесшие жизни сотен мирных граждан…



Сегодня, до расследования теракта в "Крокусе", логично будет приподнять "досье" недавних лет. Сразу заметим, что удары по концертному залу "Батаклан", башням Нью-Йорка, давильни прохожих и десятки прочих терактов в Европе никто в России и не думал именовать "борьбой за свободу, демократию, независимость".



Западные тогда еще как бы "партнеры" убийц, терроризировавших Северный Кавказ, Россию, не только лечили, финансировали, вооружали… их еще покрывали идеологически, натягивая на террористов безразмерную резину своего "демократического" лицемерия...



Начали выгораживать и нынешних упырей, включив в лицемерные "соболезнования" настоящую "Операцию прикрытия", пытаясь указать ложное направление поисков. Как в фильмах: убегающий бандит свернул налево, его сторонник на перекрестке показал погоне направо.



На первой же после трагедии конференции координатору Совета нацбезопасности США Джону Кирби напомнили: в начале марта Госдеп предупреждал американцев в Москве не посещать массовые мероприятия, концерты, на что последовал безапелляционный ответ-утверждение: "Связи теракта в "Крокусе" с Украиной нет".



Официальный представитель США, пожелавший остаться анонимным, при обсуждении конфиденциальной информации сообщил, что у Соединенных Штатов, дескать, "нет оснований сомневаться" в утверждениях запрещенного в России "Исламского государства" в причастности к теракту, пишет The Washington Post. Между тем едва ли имеются основания сомневаться в том, что заявление от лица террористической группировки может сделать любой. Необходимое и достаточное условие – обладание компьютером и выходом в Интернет. Впрочем, можно даже и компьютер заменить смартфоном…



Здесь самое время вспомнить о генезисе террористической группировки, созданной американскими, британскими и некоторыми другими спецслужбами для дестабилизации региона и разрушения неугодных Западу государств. Так, автор ливанского издания "Аль-Маядин" Муслим Шайто отмечает: "Вашингтон частенько использовал ИГИЛ* для выполнения своей грязной работы, будь то в России или на Ближнем Востоке. Америка отрицает причастность Украины из-за страха перед ожидаемым ответом со стороны России".



Нам же остается лишь пересматривать хроники прошлых терактов вспоминать, сопоставлять... Вспоминаются первые комментарии после теракта на "Северных потоках": "Россия сама взорвала". Как это было совместить с предыдущими обвинениями: "Газовый шантаж России!", "Россия превратила газ в оружие давления!"? Ведь в качестве средства шантажа можно использовать только работающий газопровод, имея в своих руках управляющий вентиль: открывать, прикрывать, закрывать… И тем не менее посыпались обвинения в мифическом "самоподрыве", придумывая "на коленке" нелепые байки о диверсантах, высадившихся то ли с прогулочной яхты, то ли вовсе с пляжного "банана"…



Но что сегодня?



"ИГИЛ-Х (запрещенный в России "Вилаят Хорасан", террористическая группировка, неоднократно угрожавшая также и Ирану. – Прим. авт.) зациклено на России в течение последних двух лет и часто критикует президента Владимира Путина в своей пропаганде, – цитирует The New York Times некоего Колина Кларка, аналитика по борьбе с терроризмом в Soufan Group, консалтинговой фирме по вопросам безопасности из Нью-Йорка. – ИГИЛ-Х обвиняет Кремль в том, что по его рукам течет мусульманская кровь, ссылаясь на "интервенцию" Москвы в Афганистане, Чечне и Сирии". Но вспомним почерк и реальную географию всех нападений ИГИЛ? Указанная публикация (как и множество других) и "эксперт Колин Кларк" – не просто "ложный след", но и попытка хоть краешком натравить ИГИЛ, перенаправить их атаки с нынешнего реального направления деятельности на Россию. Представить сегодня "Афганистан, Чечню и Сирию" как некие проявления "антимусульманской" политики России и ее руководства. Конечно, в Нью-Йорке от имени ИГИЛ можно сказать что угодно, но если уж сегодня начали вспоминать об Афганистане, то здесь можно напомнить о некоторых примечательных эпизодах, характеризующих поджигательскую политику США в регионе.



Так, 3 июля 1979 г. тогдашний советник президента США по национальной безопасности Бжезинский докладывал Джимми Картеру: "Помощь противникам афганского режима (Кармаля – Амина) будет побуждать Советский Союз к военному вмешательству". Вскоре президент Картер подписал первую директиву о предоставлении тайной помощи противникам тогдашней кабульской власти. Тогдашний директор ЦРУ Роберт Гейтс в мемуарах подтвердил: "Американская разведывательная служба поддерживала моджахедов за полгода до того, как состоялся драматический поворот событий (ввод советских войск)".



Иными словами, Роберт Гейтс просто подтвердил, а Бжезинский публично, перед всем миром хвастался: "Это я заманил СССР в "Афганскую ловушку"". Именно гордость и даже радость сквозит в его интервью CNN 13 июня 1997 г. и в беседе с корреспондентом французской газеты Nouvel Observateur 18-25 января 1998 г.



"Вопрос: Вы не жалеете о том, что вы содействовали исламскому фундаментализму, что вы снабжали оружием и консультировали будущих террористов?



Бжезинский (не без деланого удивления): Эта секретная операция была отличной идеей. Ее целью было заманить русских в афганскую ловушку и вы хотите, чтобы я жалел об этом? Что важнее с точки зрения истории мира? Талибан или падение советской империи?.."



Правда, были у той великой "удачи" и некоторые иные последствия: натравленные на СССР в 1979 году исламисты со временем вышли из-под контроля и, согласно канонической версии, организовали подрыв "башен-близнецов" 11 сентября 2001 г. Не сработала тактика натравливания мусульман и в других регионах, о которых упоминает американский "эксперт". И в Чечне, и в Сирии россияне и мусульмане, в том числе выходцы из российских регионов, борются и продолжают бороться с "питомцами гнезда Бжезинского" и их последышами. И в целом история зарождения ИГИЛ в Ираке и Сирии в начале 2000-х годов до странности схожа с запрещенной в России "Аль-Каидой"*, которую, правда, патронировал уже не Бжезинский, а сенатор Маккейн, кликушествовавший и на киевском майдане 10-летней давности.



По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, американцы "вольно или невольно приложили руку" к тому, чтобы создать ИГ, которое, скорректировав в последние годы свои планы, "теперь осуществляет вылазки в основном против врагов и противников США – [запрещенных в России] талибов в Афганистане, иранцев, законных властей Сирии и против нас". Широкая известность поджигателей "арабской весны", горячо поддерживавших в свое время "борцов за демократию" в Чечне и Беслане, безусловно, осложняет реализацию ими "операций под чужим флагом". Тем более что за три недели до теракта, 22 февраля, небезызвестная Виктория Нуланд в ходе мероприятия вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), прямо заявила (после чего срочно засобиралась в отставку – не потому ли, что сболтнула лишнего?): "...как я уже говорила в Киеве три недели назад, благодаря этому дополнительному финансированию Путина точно будет ожидать ряд неприятных сюрпризов". По мнению американского журналиста, бывшего корреспондента NYT Джона Вароли, к теракту в Подмосковье могут быть причастны США и Великобритания:



"Такое ощущение, что все они читают по одному и тому же сценарию, но как минимум им кто-то сказал говорить, что киевский режим ни при чем. Второй момент, который очень важно понимать, – это большой контекст. Какие страны являются самыми главными спонсорами терроризма в мире или хотя бы за последние 2 года – это украинский режим, США и Великобритания. Постоянные бомбежки мирного населения Белгорода, Донецка и взрыв газопровода в Балтийском море. США и Великобритания причастны ко всем этим терактам".



Как говорится, ни убавить, ни прибавить… Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711432080





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената выразил соболезнования Послу России в Казахстане

- Спикер Мажилиса выступил на 148-й Ассамблее Межпарламентского союза

- Олжас Бектенов оставил запись в книге соболезнований в посольстве Российской Федерации в Астане

- Новая глава в истории казахско-кипрских отношений

- Рабочий график главы государства

- Терроризм-2024

- Рабочий график главы государства

- В Астане запустили обратный отчет до V Всемирных игр кочевников

- Казахско-катарские отношения на новом уровне: правительства по поручению глав государств приступили к реализации инвестпроектов на $17,6 млрд