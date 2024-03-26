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Всем свое время: срок заключения договоров с мигрантами в РФ ограничат двумя годами
08:51 26.03.2024

26 марта 2024,

Минтруд предлагает ужесточить условия пребывания иностранцев в России
Наталья Башлыкова

Срок заключения трудовых договоров с мигрантами планируют ограничить двумя годами - законопроект, ужесточающий пребывание иностранцев в России, разработан Минтрудом и поддержан в профильном комитете Госдумы. Целевым набором работников будет заниматься специальная компания. Депутаты также предлагают ввести для таких иностранных граждан обязательную дактилоскопию. Эксперты считают, что России нужна новая миграционная политика, при этом заменить сиюминутно приехавших из-за рубежа в экономике сейчас будет непросто.

По новым правилам
Законопроект Минтруда "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" направлен на регулирование трудовой миграции, приоритетом которой станет организованный целевой набор работников. Законопроект прописывает обязанности и права работодателей, а также правила привлечения зарубежной рабочей силы в РФ. "Известия" ознакомились с документом.

- Предлагается ограничить срок действия документа двумя годами при условии работы у одного работодателя. Как показывает практика, это достаточный срок для завершения тех проектов, под которые был нанят специалист. Если потребность в работнике сохраняется, работодатель сможет вновь прибегнуть к механизму организованного набора, в том числе в отношении этого сотрудника. Если трудовые отношения с работодателем, который привлекал специалиста, завершены, ему необходимо будет покинуть страну в установленный срок, - пояснили "Известиям" в пресс-службе Минтруда.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Сегодня по действующему законодательству трудовые договоры с иностранными гражданами могут заключаться на бессрочной и срочной основе.

Согласно документу, целевым набором мигрантов будет заниматься специально создаваемая под эти цели компания.

- Контроль за пребыванием иностранных граждан на территории РФ возложен на МВД. Вместе с тем планируется создать государственную организацию в форме публичной правовой компании. Она выступит в роли оператора организованного набора, фактически выполняя роль кадрового центра для российских компаний. При этом она будет подключена к межведомственному взаимодействию и будет обязана вести мониторинг нахождения работника именно у того работодателя, под потребности которого он был привлечен, - сказали "Известиям" в Минтруде.

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В ведомстве подчеркнули, что модель организованного набора спроектирована таким образом, чтобы стать приоритетным для работодателей механизмом найма.

Глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил "Известиям", что поддерживает ужесточение миграционного законодательства.

- Отказ от заключения бессрочных трудовых договоров с иностранными гражданами заслуживает поддержки, так как это упростит контроль за пребыванием этих граждан в стране. Кроме того, сам трудовой договор при необходимости всегда можно продлить. Да, есть нехватка рабочей силы на рынке труда, но при этом на первом месте должна быть безопасность, - пояснил он.

Депутат считает, что также необходимо организовать жесткий контроль за перемещением и пребыванием мигрантов в РФ.

- Нужно ввести дактилоскопический контроль для таких иностранных граждан на всех участках пересечения границы. Кроме того, нужно урегулировать вопрос их проживания в соответствии с жилищным законодательством РФ. Это значит - никаких временных бытовок или вагончиков. Также следует усилить контроль за деньгами, которые перетекают за границу, - отметил он.

Парламентарий подчеркнул важность введения в РФ принципа трудовой миграции по запросу. Правильно заранее понимать, какой субъект РФ ждет иностранную рабочую силу и в каком количестве, отметил он.

Также Ярослав Нилов напомнил, что в Госдуму уже внесен ряд законопроектов по ужесточению миграционного законодательства. Недавно был принят законопроект, который не позволяет тратить средства маткапитала на детей мигрантов. То есть его с 1 января могут выплачивать только лицам, имеющим гражданство РФ на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению. При этом ранее приехавшие из-за рубежа могли получать эти выплаты.

Ранее "Известия" сообщали о разработке Минтрудом законопроекта, которым предлагается ввести новые условия для организованного набора трудовых мигрантов. В министерстве тогда поясняли, что документ направлен на увеличение заинтересованности работодателей в участии в организованном наборе и закреплении такого механизма как приоритетного.

Нужна новая миграционная политика
Согласно данным Института демографических исследований РАН, по состоянию на февраль этого года в России насчитывается до 4 млн нелегальных мигрантов. При этом там признают, что точную цифру назвать невозможно. "Известия" направили запрос в это учреждение с просьбой прокомментировать актуальность предложенных Минтрудом мер.

"Известия" также попросили МВД оценить перспективы поддержки законопроекта, а также необходимость принятия других инициатив по ужесточению законодательства.

- У этого вопроса уже длинная борода. На моей памяти о целевом наборе мигрантов и других мерах контроля говорят уже полтора-два десятка лет. Конечно, такое регулирование необходимо, - сказал "Известиям" директор международного альянса "Трудовая миграция" Сергей Болдырев.

При этом эксперт обратил внимание на то, что трудовые мигранты едут в Россию из разных стран. Есть приезжие из ближнего зарубежья, например из Средней Азии. А есть из европейских государств - таких мигрантов сейчас мало, но это высококвалифицированные специалисты.

каскиФото: РИА Новости/Александр Кряжев
- Но, естественно, целевой набор необходим, а вопрос трудовой миграции должен строго контролироваться государством. Надо тщательно оценивать каждого такого гражданина, а не подходить с позиции, например, сдал он экзамен по русскому языку или нет, - полагает эксперт.

Заведующий кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ, доктор экономических наук Владимир Ионцев считает, что России нужна новая миграционная политика.

- Законодательство нужно не ужесточать, а эффективно применять. Миграция заслуживает создания отдельного министерства, потому что этот процесс многогранен, - отметил эксперт.

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По его словам, при сложной в России демографической ситуации заменить трудовых мигрантов в экономике сейчас будет проблематично. Поэтому мы вынуждены привлекать таких иностранных граждан, но важно при этом учитывать страны, из которых они могут быть приглашены. Сейчас получилось так, что 90% - это мигранты из Центральной Азии, резюмировал эксперт.

Источник - известия
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