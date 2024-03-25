Посольство Украины в Таджикистане открыто вербовало наемников, - МК

09:03 26.03.2024

Востоковед объяснил, почему посольство Украины в Таджикистане открыто вербовало наемников

"Официальные структуры должны были следить за этим"



Исполнителей для теракта в "Крокусе" вербовало посольство Украины в Таджикистане. Об этом сообщает целый ряд СМИ. "МК" удалось выяснить, что украинские посольства действительно вербовали наемников во многих странах мира. Однако, во-первых, сенсацией это не является – об этом писали еще два года назад. Во-вторых, крайне сомнительно, что убийц для теракта в "Крокусе" завербовали подобным образом. Попробуем разобраться, почему и причем здесь ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ).



"Официальные структуры должны были следить за этим"



О вербовке посольством Украины наемников в Таджикистане для участия в военных действиях против РФ в марте 2022-го сообщил филиал российского новостного агентства Sputnik в Душанбе. Потенциальных комбатантов призывали вступить в ряды украинского "Интернационального легиона" - это формирование из иностранных наемников, созданное правительством и спецслужбами Украины. Объявление открыто публиковалось на сайте украинской дипломатической миссии в Душанбе и в ряде других стран, в частности в Греции. Указывались все контакты: электронная почта и телефон "Колл-центра Интернационального легиона обороны Украины". Затем эта информация была удалена - после вмешательства МИД Таджикистана, как заявил военный эксперт, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов. Однако в марте, непосредственно перед терактом, объявление появилось вновь. Но провисело совсем недолго. Его скриншоты сохранились и опубликованы в интернете.



Работой по вербовке мог руководить чрезвычайный посол Украины в Таджикистане Валерий Евдокимов. Он был назначен на эту должность Зеленским 24 июня 2022. Ранее, с 20 сентября 2019 года по 5 июня 2020 года, Евдокимов возглавлял Службу внешней разведки Украины. Интересно, что информация об этом человеке отсутствует на сайте посольства Украины в Душанбе, а в англоязычной Википедии на его странице нет информации о том, что он является послом в Таджикистане.



Однако, подчеркиваю, что речь в объявлениях посольства шла именно о вербовке в "Интернациональный легион". Его задача – принимать непосредственное участие в боевых действиях на фронте. Это боевики, пушечное мясо. Да, такая деятельность посольства незаконна – вербовка наемников никак не входит в функции дипломатической миссии и несовместима со статусом дипломата. Однако украинским дипломатам, похоже, закон не писан. В январе 2023-го белорусские СМИ сообщали о задержании в Минске 36-летнего гражданина Грузии, которого завербовали в посольстве Украины в Тбилиси для участия в украинском конфликте в составе "Грузинского легиона" (входит в "Интернациональный легион"). В Минске он должен был получить дальнейшие инструкции в посольстве Украины в Белоруссии. Тогда же белорусские журналисты сообщили, что с начала СВО в посольствах Украины по всему миру вербуют "солдат удачи".



Но я лично сомневаюсь в том, что террористы для "Крокуса" были завербованы через посольство. Это типичный теракт "под чужим флагом", организаторы которого больше всего на свете хотят остаться неизвестными. Всегда есть вероятность, что исполнителей схватят. И что они тогда скажут? Что позвонили по объявлению, указанному на сайте посольства Украины? А в том, что они расскажут все, нет сомнений. У современных спецслужб есть методы, которые заставят заговорить даже камень. Не стоит путать теплое с кислым и недооценивать противника. Британские и американские спецслужбы, под чьим руководством работают ГУР и СБУ, – это прекрасные профессионалы, использующие все самые современные методы. Они бы не стали так глупо подставляться.



По мнению доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александра Князева, информация о вербовке наемников через украинское посольство вполне может соответствовать действительности. "Это общая политика Киева. Если эта информация подтвердится, это нисколько не удивит. Для этого режима это вполне естественно. Наверное, нужно обратить на это внимание соответствующих таджикистанских государственных структур, которые, будем считать, не отнеслись к этому с должным вниманием. Насколько я знаю, в законодательстве Таджикистана, как и многих других стран, есть норма, запрещающая участие граждан Таджикистана в вооруженных формированиях за пределами страны, вооруженных конфликтах и так далее. Наверно, официальные структуры должны были следить за этим".



- Запад пытается свалить ответственность за теракт на ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка). Велико ли влияние ИГИЛ в Таджикистане?



- Я думаю, что на ИГИЛ просто переводятся стрелки с целью увести от настоящих заказчиков. Если судить по тем коротким видеороликам, которые были выложены, речь об исламе, о джихаде вообще там не шла, они говорят только об обещанных им деньгах. Часто можно встретить рассуждения о том, что теракт организован обязательно ИГ из Афганистана. Я думаю, они притянуты за уши и имеют определенную цель. Исполнителей можно было найти где угодно, хоть в Африке, просто таджики удобнее, они привычнее на улицах, к ним меньше внимания.



- Вот подробнее расскажите про это ИГ из Афганистана.



- В Афганистане присутствует определенная сеть мелких групп, относящихся к Исламскому государству, которые в свое время откололись от того, которое существовало на Ближнем Востоке. Они воюют с талибами, совершают теракты в отношении меньшинств в Афганистане, ведут пропагандистскую работу. Конечно, у них есть взаимодействие с таким же подпольем в других странах, в том числе и в Таджикистане. Их называют ИГИЛ "Хорасан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) или Афганский филиал ИГИЛ.



- Американцы говорили именно о них.



- Они не случайно об этом говорят. Это перевод стрелок.



- Они способны на какие-то серьезные вещи?



- Нет, это сетевая структура, набор мелких групп, не очень скоординированных между собой. Я не думаю, что у них есть потенциал для того, чтобы где-то за пределами Афганистана развернуться. Талибы их довольно серьезно бьют. Поэтому они способны только на точечные теракты. В Афганистане они взрывают шиитские мечети, например, нападают на отдельные группы талибов. Между ними война идет стабильно с 2015 года. Они немногочисленные. Я не думаю, что там есть какой-то потенциал, чтобы получилась такая картинка, которую мы видели из Сирии - огромные армии, попытки создать государственные структуры, такого там близко нет. Возникли они в период, когда на Ближнем Востоке, в Сирии ИГИЛ был силен. Но потом ближневосточному ИГИЛу стало уже не до этих филиалов своих, особенно после вступления в войну в Сирии российских сил.