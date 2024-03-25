В Англии продолжают разматывать клубок футбольных афер Абрамовича

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09:07 26.03.2024
Абрамович финансировал трансферы "Челси" через офшоры и дал Грановской £7,5 млн на покупку дома
Премьер-лига проверяет Романа Абрамовича на предмет финансирования "Челси" через офшорные компании.
Как сообщает Guardian, бывший менеджер лондонского клуба Марина Грановская могла знать об этих вливаниях, поскольку сама получила кредит от офшорных компаний Абрамовича в размере 7,5 млн фунтов на покупку дома. Она также получила 1,63 млн за "финансовый, налоговый и юридический аудит".
Со счетов кипрских офшоров также оплачивалась работа менеджеров, скаутов и агентов, имевших отношение к "Челси". Обнародованные в результате утечки документы сообщают о финансирование через эти схемы переходов Виллиана и Самуэля Это’О.
О необъяснимых деталях финансовых отчетов "Челси" сообщили новые владельцы после приобретения клуба консорциумом во главе с Тоддом Боули. Если независимая комиссия признает вину "Челси" в финансовых махинациях, то с клуба могут быть сняты очки.
Абрамович был владельцем "Челси" с 2003 по 2022 год. При нем лондонский клуб пять раз выигрывал чемпионат Англии, а также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.