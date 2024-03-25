 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Проблема перезрела". Необходимо ограничить въезд мигрантов в Россию
09:18 26.03.2024

"Проблема перезрела": на высшем уровне об ограничении въезда мигрантов в РФ
25.03.2024

Необходимо ограничить въезд мигрантов в Россию на время проведения специальной военной операции, заявил на днях депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Глава Крыма Сергей Аксенов также прокомментировал теракт в Подмосковье:

"Подозреваемые, о которых сообщают СМИ, - мигранты. И это ставит вопрос о проблемах миграционной политики ребром. Проблема давно назрела и перезрела. Информация о преступлениях, совершаемых мигрантами, появляется в СМИ практически ежедневно.

Мы понимаем, что у преступников, как говорят, нет ни национальности, ни вероисповедания. Но невозможно отрицать тот факт, что мутный миграционный поток во многом способствует созданию внутри России замкнутых, сформированных по этническому признаку сообществ, нередко зараженных русофобией.

Они становятся питательной средой для экстремистской и террористической идеологии, в которой иностранные спецслужбы могут найти исполнителей для реализации своих преступных планов.

Повторюсь: проблема давно назрела и перезрела, ее надо решать. С учетом реалий военного времени. Это вопрос национальной безопасности".

"А вот это интересное заявление. Аксенов - чиновник самого высокого ранга из региона-форпоста. Все выступления выверены и имеют под собой почву и план дальнейшего развития и реализации", - так прокомментировал слова Аксенова военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.

Напомним, все четыре человека, которые были пойманы при попытке пересечь границу с Украиной в Брянской области, Фариддуни Шамсутдин, Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Рачабализод и Далерджон Мирзоев являются гражданами Таджикистана. Сразу после появления ориентировок, еще до поимки террористов МИД Таджикистана, поспешив, назвал сообщения о причастности граждан республики к теракту фейком.

Источник - Русская весна
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