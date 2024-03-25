"В Узбекистане ежегодно добывается 100 тонн золота, но перерабатывается только 6%" - Мирзиеев

10:41 26.03.2024

"В Узбекистане ежегодно добывается 100 тонн золота, но перерабатывается только 6%" - президент

Президент во время посещения ювелирного завода в Наманганской области сообщил, что в Узбекистане ежегодно добывается 100 тонн золота, но перерабатывается только 6%. По его словам, создаются дополнительные условия для сферы. "И это только начало. Мы продолжим развивать эту отрасль", - заверил он.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в рамках визита в Наманганскую область 25 марта посетил предприятие Gavhar Jewel Group в Янги-Наманганском районе.



Предприятие способно промышленным способом производить 1200 кг ювелирных изделий в год. На заводе, открывшемся в 2022 году, установлено оборудование из Турции, Италии, США и Германии. Стоимость проекта составляет 6,5 млн долларов, из которых $3,5 млн потрачено на оборудование, $1 млн - на производственный комплекс и $2 млн долларов - на формирование сырьевой базы.



Сегодня на предприятии освоено производство ювелирных изделий 10 тысяч разновидностей. В сотрудничестве с зарубежными партнерами налажено производство золотых корпусов для часов. В 2023 году было произведено 270 кг продукции.



Кроме того, здесь можно выпустить изделия любой формы на заказ с помощью 3D-моделирования.



Сообщается, что на предприятии налажена кооперация с местными ювелирами. В результате те, кто ранее работал неофициально, вышли из "тени", и количество рабочих мест увеличилось. На заводе обеспечены работой более 100 человек.



Глава государства побеседовал с ювелирами компании.



"В нашей стране ежегодно добывается 100 тонн золота. Разрешена реализация золота предпринимателям в рассрочку. На самом деле, такой возможности нет в других странах. Однако у нас перерабатывается всего 6% золота. Страны, не добывающие золото, экспортируют больше ювелирных изделий, чем мы. Мы немного отстали в этой области. Поэтому создаем дополнительные условия для производства. И это только начало. Мы продолжим развивать эту отрасль", - сказал Шавкат Мирзиеев.



Президент обсудил с турецкими предпринимателями вопросы усовершенствования законодательства в данной сфере.



Глава государства также ознакомился с продукцией компании "Мехмаш", которая производит в год 20 тысяч тонн винтов и 18 тысяч тонн рулонной бумаги, обладая экспортным потенциалом в 6 млн долларов. Здесь работают 700 человек.



Шавкат Мирзиеев дал указания касательно увеличения объема производства и экспорта крепежных изделий, используемых в автомобильной промышленности, расширения количества рабочих мест.



Основная доля в предприятиях "Мехмаш" и Gavhar принадлежит Дильдоре Захиджоновной Исаевой.



В марте 2021 года Центральный банк Узбекистана впервые раскрыл объемы продажи золота за 10 лет. Выяснилось, что страна экспортировала 687 тонн немонетарного золота за 2010−2020 годы, в том числе 100 тонн за 2020-й год.