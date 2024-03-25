Задача - стать русским, - Александр Проханов

10:43 26.03.2024 создание нового человека - это целая педагогика, это образ жизни

Александр Проханов



Родное село Есенина Константиново, что стоит на берегу Оки - восхитительно место. Меня поразило, что Ока там делает потрясающую петлю, меняя направление своего потока. Здесь произошло нечто, изменившее русло. И полноводная река, что текла в одну сторону, потекла вспять, создав петлю, которая потом вернулась в прежнее русло. А по ту сторону Оки в заливных лугах гуляют табуны, в старицах летают стаи уток. Хотелось понять, что же здесь произошло?



И я подумал, что это - результат рождения здесь Есенина. Оно изменило русло реки. Или Есенин родился именно в этом месте, потому что здесь произошло что-то невероятное, какая-то космическая тайна, изменившая русло реки. И эта тайна, ее сила, сбереженная Окой, землей, травами, родила Есенина.



В Константинове возле дома поэта растет дуб - современник Есенина. Дуб плодоносит, под ним лежат желуди. У меня возникла идея: если здесь собрать урожай желудей и посеять по всей русской земле, то под каждым выросшим дубом родится Есенин.



Я взял желудь, привез в Москву, выбрал место, где солнце, тепло, свет. Посадил и ждал, когда побег прорастет. Дуб не порастал год, два, три. Но вот случилось нечто, что соединило дожди, плодородие почвы, тепло, небо, рождение сверхновых звезд, что разбудило желудь, и, пролежав в земле три года, он пророс.



Изборский клуб - желудь, что мы посадили более 10 лет назад и ждали, когда он прорастет. Казалось бы, он пророс уже при первом нашем заседании. Но тогда он лишь наполнился влагами, эликсирами. А вот теперь он пророс, и сегодня та работа, которой занят Изборский клуб, это и есть прорастание волшебного желудя русской словесности, русской философской мысли и русской государственности. Наши соработники - это грибники, которые ходили по русскому лесу и собрали в огромную котомку самые разные фантастические русские грибы. И теперь наша корзина полна.



Но эта работа - именно собирание, соединение огромного количества явлений, ценностей. Многим из этих явлений не удалось завершиться, они еще не достигли цветения, ждут своего развития и воплощения. Сочетание всех наших идей, представлений воедино должно привести к мощной ядерной вспышке, как это происходит в ядерной физике, когда возникает критическая масса, начинается стремительное деление - и возникает источник колоссальной энергии.



Поэтому грядущее нашей общей работы, будет ли она осуществлена сейчас членами Изборского клуба или в будущем его последователями, это система открытий. Все, принимающие участие в нашей работе, совершили открытия. В ходе работы появились некие, на первый взгляд, побочные идеи, проекты. Но и это - открытия, и они окажутся смыслом и целью общего огромного труда по собиранию.



Очень трудно быть человеком космическим. Трудно ощущать себя жильцом космоса, когда ты подсчитываешь деньги, садишься за руль машины, бранишься с соседями. Трудно понять, что в то же время, когда ты готовишь еду, занимаешься домашними делами, рождаются новые галактики, происходит грандиозная жизнь в космосе. И ты - часть этой космической жизни. Все, что ты делаешь здесь, даже самое малое - является космическим по сути, хотя ты не ощущаешь этого. Это прозрение, космическое озарение посещает людей, но нечасто. Думаю, когда Ломоносов воскликнул:



Открылась бездна, звезд полна.



Звездам числа нет, бездне - дна, -



это был момент его озарения - он почувствовал себя космическим человеком.



Когда Иннокентий Анненский написал свой божественный стих:



Среди миров, в мерцании светил



Одной звезды я повторяю имя, -



Он почувствовал себя космическим человеком, соединив своими чувствами, своей любовью мироздание со звездами.



Трудно быть человеком историческим. Живя обыденной жизнью, вступая в конфликты с ближними своими или радуясь с ними, болея, думая о ковиде, трудно чувствовать себя человеком, живущим в непрерывной истории. Думать, что в это время грохочут мечи на Куликовом поле. Матросов бросается на амбразуру дота. Сталин произносит свою речь на параде 1941 года. Это очень трудно, но возможно. Блок чувствовал себя человеком истории, когда писал:



Рожденные в года глухие



Пути не помнят своего.



Мы - дети страшных лет России -



Забыть не в силах ничего.



И все, над чем мы работаем, о чем говорим, дает нам почувствовать себя русским человеком. Нужно просто быть русским человеком. Но в нашей суетной жизни очень редко у человека возникает состояние, когда он прозревает и восклицает: "Я - русский! Какой восторг!"



Русская историческая мысль, ее идеи, представления - это эпос. Мы составили русский канон, включающий перечень дорогих всем нам имен, земель, мест. Но кроме топонимики земли русской, надо рассказать о звездном небе России. Потому что звезды, которые сверкают над Россией, - часть русской истории, часть русского подсознания.



"Открылась бездна, звезд полна". Каких? Русских. Выходя под наше небо, чувствуешь, что ты под своим небом и под своими звездами.



А когда в Южной Африке, в Намибии я вышел ночью и посмотрел на небо, то увидел надо мной другое небо, другую вселенную.



Наша работа, создание канона может подвигнуть нас к подлинным открытиям. Например, расшифровка красного сталинского царства, красной эры таит ошеломляющие открытия, эпатирующие, но чрезвычайно важные для русского грядущего. Советский период может быть интерпретирован как одна из форм нетерпеливого стремления русского народа к Царствию Небесному, стремление впервые в истории человечества здесь, на земле построить это восхитительное царство. Этот грандиозный замысел был реализован - прежде всего через Победу, но не только. Если наложить священное писание на события, достижения 70 советских лет, мы увидим удивительное совпадение.



Советский период свят, и герои сталинского синодика, что мученически погибли за Родину - Зоя Космодемьянская, Талалихин, Александр Матросов, Карбышев, Лиза Чайкина, "Молодая гвардия", - будут перенесены в церковный синодик, будут канонизированы, потому что у них есть все, что отвечает катехизису. Россия сражалась с самыми страшными демоническими силами, и советские краснозвездные ангелы одолели демонов с четырехконечными топорами, которые пришли вырубать вишневый сад или райский, русский сад.



Хватило бы у изборян сил, страстности создать институт по раскрытию грандиозных красных смыслов.



Например, учение "социалистический реализм", ошельмованное, затоптанное, оплеванное, поможет открыть огромные миры о сотворении нового человека - светоносного и бессмертного. Идея бессмертия, которая отличает Царствие Небесное от земного царства, присутствовала в Советском Союзе.



Советский период был миром огромных открытий, но они покуда запечатаны. Советский период в нынешнем понимании - безбожный, богоборческий, атеистический. Но не может богоборческий период родить божественную Победу! Не может богоборческий период сбросить страшное иго, что навалилось тогда и сейчас на Россию.



Работы, которые нами предпринимаются, не академические, не лабораторные, не клубные. Они ложатся в речи президента, в создание новых государственных законов. Когда страна в закрытых центрах создает новое гиперзвуковое или вселенское оружие, или оружие, управляющее движением галактик, эта работа считается сверхсекретной, суперважной для государства, и оно ассигнует огромные деньги на эти труды, пестует ученых.



И наша работа крайне важна, потому что это - мощнейшее оружие. Оно не направлено против кого-то. Но оно направлено против всех, кто посягает на нашу мечту, на наше Царствие Небесное.



В Китае есть огромный институт, где трудятся разведчики, лингвисты, историки, изучая причину крушения Советского Союза. А у нас такого института нет. Может, на основании нашей работы будет создан такого рода институт.



Создание института, который производит не просто идеи, а производит русского человека, крайне важно. Создание нового человека - это целая педагогика, это образ жизни. Это не только учеба, чтение, но и утренняя гимнастика, и БГТО, и книга о вкусной и здоровой пище - огромное количество телесных и духовных компонентов, которые созидают нового человека. Источник - завтра

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