Мигранты и Российское государство. Пройти по лезвию бритвы, - Василий Стоякин

10:49 26.03.2024

Мигранты и Российское государство. Пройти по лезвию бритвы

25.03.2024



Василий Стоякин

автор издания Украина.ру



Страшное преступление в "Крокусе" явно имело целью пошатнуть межнациональный мир в России, спровоцировать агрессию против мигрантов из Таджикистана. Однако, ничего подобного не произошло. Правда, неаккуратные действия в информационной сфере могут привести к последствиям ничуть не лучшим, чем действия ЦИПсО

Начнем с примера вполне позитивного: школьник Ислам Халилов, подрабатывавший в раздевалке "Крокуса" и знающий устройство здания, смог вывести большую группу зрителей. При этом он все снимал на мобильный телефон и оперативно выложил в интернет. Естественно, у него мысли не было, что он делает что-то особенное – просто приключение. Ислам был не один, но Артем Донсков и Виктория Волочихина, которые вместе с ним помогали людям выйти, не догадались записывать происходящее на ходу.



Естественно, сообщение Ислама начали репостить, но дальше началось странное. Вот, например, достаточно известный экс-украинский блогер Alex Parker пишет:

"Попросили разместить пост про школьника Ислама, который героически спас 100 человек в Крокусе. Скажи, что точик тоже чуть-чуть герой за 200 долларов".



Вопрос – а зачем доплачивать, если речь действительно идет о подвиге? Да владельцы каналов сами за такую классную тему должны хвататься – двумя руками. Такой подход только дискредитирует все…

Но подобная неадекватная реакция отлично объяснима, если вспомнить, что само преступление совершено бандой, организованной по этническому принципу – входят в нее только таджики, находящиеся на территории России временно, плохо говорящие по-русски.



Путин обсудит с силовиками принимаемые после теракта меры

Президент России Владимир Путин 25 марта во второй половине дня проведет совещание, где обсудит меры, принимаемые после теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков

И тут, конечно, Ислам Халилов настоящий подарок – с одной стороны да, есть мигранты, которые убивают, но есть и которые спасают (сам Халилов родился в России, мигранты – его родители). Так что полный межнациональный мир.



Увы, все не совсем так. В России действительно остра проблема миграции из Средней Азии (вполне легальной, кстати), существования в российских городах национальных анклавов и этнической преступности.

Да-да, именно этнической: национальные анклавы, населенные бедными, плохо образованными и плохо интегрированными в российское общество (более того – зачастую и не стремящимися интегрироваться) людьми – идеальная питательная среда для преступности. Языково-культурная близость способствует формированию именно этнических преступных групп. Полуформальные этнические диаспоры за счет отношений с органами власти эту преступность покрывают.



Есть даже своеобразный антирейтинг регионов с наиболее сложной ситуацией, первые места в котором занимают Челябинская область и Санкт-Петербург.

Обращаем внимание – это проблема не многонационального характера российского общества (там есть свои проблемы, но отнюдь не такие острые), а именно неотрегулированной трудовой миграции.

Нельзя сказать, что ранее эта тема не была соответствующим образом осознана и проанализирована российским руководством. Теракт произошел в момент, когда государственная политика в отношении миграции и диаспор начала меняться в сторону ужесточения.



Пожалуй, первый резонансный случай, демонстрирующий изменение политики, произошел в Петербурге 16 августа прошлого года, когда полиция в ходе двухдневного рейда выявила более 100 мигрантов с гражданством России, не состоявших на воинском учете и доставила всех их в военкомат Фрунзенского района города.

Далее подобные случаи пошли косяком, включая внезапное привлечение к ответственности сотрудников ФМС, которые годами раздавали направо и налево российское гражданство, а также взятие на контроль Следкомом дел по преступлениям, совершенным мигрантами, которые местные власти стремились замести под ковер…



Мне нравятся "эксперты", берущиеся комментировать такие события, как террористический акт в "Крокусе," по горячим следам. Спецслужбы еще не знали толком сколько террористов принимало участие в расстреле, еще продолжали считать погибших и пострадавших, а "эксперты" уже определили, что теракт организовали британцы по американскому наущению.

В общем, дальнейшее ужесточение контроля над притоком мигрантов и их жизни в России происходило задолго до теракта в "Крокусе", но сейчас, конечно, власть активизируется, поскольку вопрос перешел в сферу национальной безопасности…



И еще важный момент. Западные СМИ, пытаясь отвести вину за теракт от Киева, пишут о том, что внутренней стабильности в России угрожают некие "правые группировки". Так вот, несмотря на то, что национальность террористов была очень быстро установлена, единственная сколько-нибудь массовая реакция общества была связана с отказом от машин "яндекс-такси" с водителями неславянской национальности. Никаких преступлений на почве национальной вражды, не говоря уже о погромах, не было.



Российское общество достаточно зрелое, чтобы такого не допускать даже без вмешательства пропагандистов межнациональной дружбы.

Россия может пройти по лезвию бритвы между сциллой террористической угрозы и харибдой межнациональных конфликтов. Собственно, выбора тут и нет – должна.