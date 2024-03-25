 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 26.03.2024
10:57  В России ни один адвокат не согласился защищать террористов из "Крокуса"
10:49  Мигранты и Российское государство. Пройти по лезвию бритвы, - Василий Стоякин
10:46  Как родилось украинство, - Ростислав Ищенко
10:43  Задача - стать русским, - Александр Проханов
10:41  "В Узбекистане ежегодно добывается 100 тонн золота, но перерабатывается только 6%" - Мирзиеев
09:18  "Проблема перезрела". Необходимо ограничить въезд мигрантов в Россию
09:07  В Англии продолжают разматывать клубок футбольных афер Абрамовича

09:03  Посольство Украины в Таджикистане открыто вербовало наемников, - МК
08:54  "Чтобы спасти скот в Кыргызстане, нужно срочно передать фермерам кукурузу"
08:51  Всем свое время: срок заключения договоров с мигрантами в РФ ограничат двумя годами
08:48  Теракт в "Крокус Сити": последний довод упырей, - Иван Лисицын
08:46  Далеко не факт, чтоТрамп доживет до выборов, - Вл.Прохватилов
00:57  Пузырь - который лопнет. Миграционные волны захватывают Старый Свет, - Е.Пустовойтова
00:55  Китайская мудрость: что делать российскому бизнесу в КНР в условиях новых ограничений
00:52  Казахстан уходит от России тихо, по-восточному, - СП
00:45  Управляемый хаос: Конгресс США обменял радужный флаг на 1,2 трлн долларов, - Малек Дудаков
00:34  Туркменистан шаг за шагом втягивают в союз тюркских стран , - Виктория Панфилова
00:18  Головокружение от неуспехов. Вчерашний миротворец Макрон теперь в авангарде "ястребов" , - Дм.Сабов
00:07  Таджики не виновны! Выродки есть в каждой нации
00:02  Кыргызстанцы Халилов и Бактыбеков отважно спасали людей в "Крокусе"
Понедельник, 25.03.2024
22:27  Президентом Сенегала избрали молодого оппозиционера-популиста Бассиру Диомай Фая
22:22  Теории заговора: что западные СМИ рассказывают о теракте в "Крокусе"
22:07  В Китае вышел сборник экономических работ Си Цзиньпина
21:50  Чистая прибыль "Узбекнефтегаза" сократилась более чем в два раза за 2023 год
21:48  В Намангане начали строить каскад ГЭС и две солнечные электростанции. Мирзиеев запустил
18:49  О национальной "элите" и справедливости "Нового" Казахстана, - К.Бейсебаев
18:47  Кыргызский герой Асанбек Оторбаев - жертвуя собой подорвал "Фердинанд" гитлеровцев (история)
18:28  Наша часть вины в трагедии в "Крокусе": подставляем вторую щеку, - Дм.Попов
17:06  Побег из Еврорейха: чтобы выжить, Германии придется "умереть"? - А.Белов
16:54  Поля битвы 2024: откроется ли "третий фронт" в Восточной Азии? - Дм.Минин
16:24  "КазМунайГаз" отчитался об итогах переговоров с участниками незаконной забастовки West Оil Software
14:21  Террористы давно начали "ловлю душ" в Таджикистане, - МК
14:10  Стало известно, кто именно возглавлял атаковавших "Крокус" террористов - Шамсидин Фаридуни. Вербовали его в Турции
13:29  Задержан начальник штаба ГУВД Чуйской области Киргизии, оказался мошенником
12:36  Числа зверя. ИГИЛ* или Украина - кто стоит за жутким преступлением, - "Известия"
12:34  Арабские нефтяники уверены, что углеводороды будут доминировать в мировой энергетике еще десятилетия, - Дм.Мигунов
11:00  Искусственный интеллект не сможет обмануть Единую биометрическую систему?
10:50  Блочный период: США готовятся создать новый альянс против Китая, - А.Костина
10:39  Терроризм – давний иезуитский прием западных спецслужб, - Игорь Леонов
10:01  Четверо исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле". Кто они и что о них известно?
09:59  Новым премьером Ирландии станет молодой и энергичный "Фине гэл" Саймон Харрис
09:15  Как кыргызские швейники заняли нишу ушедших из РФ западных брендов, - "ВечБишкек"
08:10  Мочить в сортире: три задачи России после теракта в "Крокусе", - Дм.Попов
08:05  Экономика победы: парадигма опережающего развития России, - Сергей Глазьев
07:34  Поездка Ли Хуэя в Европу не принесла видимых результатов, - Владимир Скосырев
07:10  Вашингтон и Лондон: "Те, кто пишут скрипты". Кому и зачем понадобилось убивать людей в "Крокусе"? - А.Белов
01:38  Альянс людоедов: кто стоит за самым страшным терактом последних лет
01:00  Обстрелы Белгорода превратились в рутину. Чего ждет руководство России?
00:29  Туркменские власти лавируют между газовыми и политическими интересами крупных игроков, - Сердар Айтаков
00:21  Амеры упорно пытаются свалить теракт в "Крокусе" на отмороженных халифатчиков, - НГ
00:20  Севостьянов: теракт в "Крокусе" - это приговор всей миграционной политике последних десятилетий
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Мигранты и Российское государство. Пройти по лезвию бритвы, - Василий Стоякин
10:49 26.03.2024

Мигранты и Российское государство. Пройти по лезвию бритвы
25.03.2024

Василий Стоякин
автор издания Украина.ру

Страшное преступление в "Крокусе" явно имело целью пошатнуть межнациональный мир в России, спровоцировать агрессию против мигрантов из Таджикистана. Однако, ничего подобного не произошло. Правда, неаккуратные действия в информационной сфере могут привести к последствиям ничуть не лучшим, чем действия ЦИПсО
Начнем с примера вполне позитивного: школьник Ислам Халилов, подрабатывавший в раздевалке "Крокуса" и знающий устройство здания, смог вывести большую группу зрителей. При этом он все снимал на мобильный телефон и оперативно выложил в интернет. Естественно, у него мысли не было, что он делает что-то особенное – просто приключение. Ислам был не один, но Артем Донсков и Виктория Волочихина, которые вместе с ним помогали людям выйти, не догадались записывать происходящее на ходу.

Естественно, сообщение Ислама начали репостить, но дальше началось странное. Вот, например, достаточно известный экс-украинский блогер Alex Parker пишет:
"Попросили разместить пост про школьника Ислама, который героически спас 100 человек в Крокусе. Скажи, что точик тоже чуть-чуть герой за 200 долларов".

Вопрос – а зачем доплачивать, если речь действительно идет о подвиге? Да владельцы каналов сами за такую классную тему должны хвататься – двумя руками. Такой подход только дискредитирует все…
Но подобная неадекватная реакция отлично объяснима, если вспомнить, что само преступление совершено бандой, организованной по этническому принципу – входят в нее только таджики, находящиеся на территории России временно, плохо говорящие по-русски.

Путин обсудит с силовиками принимаемые после теракта меры
Президент России Владимир Путин 25 марта во второй половине дня проведет совещание, где обсудит меры, принимаемые после теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков
И тут, конечно, Ислам Халилов настоящий подарок – с одной стороны да, есть мигранты, которые убивают, но есть и которые спасают (сам Халилов родился в России, мигранты – его родители). Так что полный межнациональный мир.

Увы, все не совсем так. В России действительно остра проблема миграции из Средней Азии (вполне легальной, кстати), существования в российских городах национальных анклавов и этнической преступности.
Да-да, именно этнической: национальные анклавы, населенные бедными, плохо образованными и плохо интегрированными в российское общество (более того – зачастую и не стремящимися интегрироваться) людьми – идеальная питательная среда для преступности. Языково-культурная близость способствует формированию именно этнических преступных групп. Полуформальные этнические диаспоры за счет отношений с органами власти эту преступность покрывают.

Есть даже своеобразный антирейтинг регионов с наиболее сложной ситуацией, первые места в котором занимают Челябинская область и Санкт-Петербург.
Обращаем внимание – это проблема не многонационального характера российского общества (там есть свои проблемы, но отнюдь не такие острые), а именно неотрегулированной трудовой миграции.
Нельзя сказать, что ранее эта тема не была соответствующим образом осознана и проанализирована российским руководством. Теракт произошел в момент, когда государственная политика в отношении миграции и диаспор начала меняться в сторону ужесточения.

Пожалуй, первый резонансный случай, демонстрирующий изменение политики, произошел в Петербурге 16 августа прошлого года, когда полиция в ходе двухдневного рейда выявила более 100 мигрантов с гражданством России, не состоявших на воинском учете и доставила всех их в военкомат Фрунзенского района города.
Далее подобные случаи пошли косяком, включая внезапное привлечение к ответственности сотрудников ФМС, которые годами раздавали направо и налево российское гражданство, а также взятие на контроль Следкомом дел по преступлениям, совершенным мигрантами, которые местные власти стремились замести под ковер…

Мне нравятся "эксперты", берущиеся комментировать такие события, как террористический акт в "Крокусе," по горячим следам. Спецслужбы еще не знали толком сколько террористов принимало участие в расстреле, еще продолжали считать погибших и пострадавших, а "эксперты" уже определили, что теракт организовали британцы по американскому наущению.
В общем, дальнейшее ужесточение контроля над притоком мигрантов и их жизни в России происходило задолго до теракта в "Крокусе", но сейчас, конечно, власть активизируется, поскольку вопрос перешел в сферу национальной безопасности…

И еще важный момент. Западные СМИ, пытаясь отвести вину за теракт от Киева, пишут о том, что внутренней стабильности в России угрожают некие "правые группировки". Так вот, несмотря на то, что национальность террористов была очень быстро установлена, единственная сколько-нибудь массовая реакция общества была связана с отказом от машин "яндекс-такси" с водителями неславянской национальности. Никаких преступлений на почве национальной вражды, не говоря уже о погромах, не было.

Российское общество достаточно зрелое, чтобы такого не допускать даже без вмешательства пропагандистов межнациональной дружбы.
Россия может пройти по лезвию бритвы между сциллой террористической угрозы и харибдой межнациональных конфликтов. Собственно, выбора тут и нет – должна.

Источник - ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711439340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената выразил соболезнования Послу России в Казахстане
- Спикер Мажилиса выступил на 148-й Ассамблее Межпарламентского союза
- Олжас Бектенов оставил запись в книге соболезнований в посольстве Российской Федерации в Астане
- Новая глава в истории казахско-кипрских отношений
- Рабочий график главы государства
- Терроризм-2024
- Рабочий график главы государства
- В Астане запустили обратный отчет до V Всемирных игр кочевников
- Казахско-катарские отношения на новом уровне: правительства по поручению глав государств приступили к реализации инвестпроектов на $17,6 млрд
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  